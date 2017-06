Andrei Năstase: „Să ne comportăm ca nişte adevăraţi oameni politici europeni şi atunci vom reuşi să ne salvăm ţara din ghearele mafiei” // INTERVIU

În cadrul unui interviu acordat pentru Oficial.md , liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase a vorbit despre cum s-au schimbat lucrurile la capitolul creştere economică, în ce măsură crede că partenerii de dezvoltare sunt conştienţi de starea reală de lucruri din Republica Moldova, dacă sunt utile protestele la care recurg, dar şi care este miza protestelor următoare, ce se va întâmpla dacă Platforma DA vine la guvernare, cum stau lucrurile în ceea ce ţine de combaterea corupţiei, dar şi de ce Platforma DA este împotriva schimbării sistemului electoral.O: Domnule Năstase, aţi afirmat în repetate rânduri că una din cauzele exodului populaţiei din Republica Moldova este capturarea statului cu toate instituţiile statului, inclusiv cele de drept. În ce măsura acest fapt afectează economia ţării?A.N.: De curând am terminat un nou şir de Întâlniri ale Speranţei cu oameni din toate zonele ţării. Am constatat că, în loc să stimuleze asanarea mediului de afaceri, să sprijine patentarii, afacerile de familie, cele mici si mijlocii, producătorii autohtoni, investitorii generatori de locuri de muncă şi salarii decente, guvernarea îi sufocă prin controale fiscale, prin impozite şi taxe exagerate. Oamenii nu mai au cui se jelui şi plânge. Orice încercare de a se apăra este curmată de o justiţie coruptă şi aservită regimului politico-mafiot.Capturarea procuraturii si justiţiei, a mass-media, furtul zecilor de miliarde de lei şi spălătoria de 30 de miliarde de dolari ale mafiei ruseşti, produsă în paralel cu atacurile radier asupra investitorilor străini si autohtoni, persecutarea lor penală au făcut ca business-ul mare să-şi mute locul dincolo de graniţele R. Moldova, iar moldovenii să fie nevoiţi să plece în căutarea siguranţei personale şi a locurilor de muncă în afară, departe de casele lor şi mormintele înaintaşilor.O: Dar guvernul Filip raportează o creştere economică semnificativă. Cum s-au schimbat lucrurile în ultima perioadă?A.N.: Şi în Oceania lui George Orwell era exact la fel. Creştere peste creştere! În realitate, după un an de guvernare Filip-Plahotniuc, avem cu 74 000 de contribuabili mai puţini! Televiziunile regimului mint oamenii cu majorarea de pensii cu 37%, care abia de sunt indexate cu 6,8 la sută. Avem tot mai multă lume săracă, sufocată de tarife şi preţuri exorbitante la energie electrică, gaze naturale, la apă, la servicii comunale şi medicale.Plahotniuc şi Dodon tratează populaţia Moldovei ca pe nişte robi şi pentru a se menţine la putere şi a nu răspunde politic şi penal în faţa oamenilor, schimbă regulile de vot. Se tem de Platforma DA ca hoţul de procuror. Ei ştiu foarte bine că, odată veniţi la putere, noi vom asigura libertatea procurorului şi justiţiei şi toată gaşca mafiotă va face ani grei de puşcărie, fiecare după merit. Mediul de afaceri poate fi şi trebuie asanat, dar cu actuala guvernare, fără voinţă politică, este imposibil.O: Cum comentaţi rezultatele ultimului sondaj de opinie, făcut la comanda PDM?A.N.: Sfidător la adresa populaţiei şi a partenerilor de dezvoltare ai R. Moldova. Majoritatea sondajelor din R. Moldova sunt trucate. Şi nu contează cine le comandă, instituţii europene, americane sau autohtone. Contează enorm influenţele interne asupra colectorilor. Scopul urmărit prin acest sondaj comandat de o companie de lobby a PDM este manipularea opiniei publice naţionale, influenţarea proceselor politice interne, dar cel mai important, încercarea de a păcăli şi şantaja occidentalii.Preocuparea de bază a PDM este să se prezinte în continuare Occidentului ca un partid pivot, având opţiunea de a face alianţă fie cu actualul partener, PSRM, fie cu partidele de centru-dreapta, pe care Plahotniuc face tot posibilul pentru a le distruge, dar pretinde că le-ar putea convinge personal pentru alianţe proeuropene.O: Are vreun suport teza potrivit căreia Occidentul ar agrea după 2018 o alianţă pro-europeană cu PD parte? Ar fi posibilă o alianţă pro-europeană dintre Platforma DA, PAS şi PD?A.N.: Am spus-o deja, dar repet şi cu această ocazie: astăzi Plahotniuc joacă dublu. În timp ce mimează bătălii cu tancurile şi cu propaganda rusească, în timp ce îşi plimba sculele prin Europa şi SUA, el, în paralel, îşi creează circumstanţe pentru o viitoare alianţă oficială cu Dodon sub patronatul din umbră al Kremlinului.Că Platforma DA este cel mai mare adversar al PD-ului lui Plahotniuc, care nici democratic şi nici pro-european nu este, o ştie fiecare cetăţean. Ceea ce cunoaştem de la mai multe cancelarii străine este că coordonatorul îşi doreşte distrugerea prin linşaj mediatic şi persecuţii a Platformei DA şi a mea personal, în speranţa că electoratul nostru va migra către alte partide.Să fie clar tuturor, în interesul ţării şi al oamenilor, echipa Platformei DA acceptă dialogul cu diverse entităţi politice, civice, cu profesionişti şi persoane integre din societatea noastră, dar niciodată nu va face alianţă cu partide controlate de Plahotniuc: PDM-ul lui Diacov şi Lupu, PSRM – ul lui Dodon, sau alte entităţi de aceeaşi sorginte. Şi nutrim speranţa că un asemenea scenariu nu va fi acceptat nici de partidul pe care Plahotniuc încearcă să-l prezinte Occidentului ca pe un viitor partener proeuropean.O: Electoratul Dvs. este conştient de ceea ce spuneţi? Vă întreb pentru că forţa de convingere a guvernării este mare, ţinând cont de resursele administrative şi mediatice pe care le deţine.A.N.: Avem susţinerea celui mai activ, combativ şi implicat electorat din întreaga ţară şi din diasporă, care îşi revine după şocul retragerii mele din cursa prezidenţială în condiţiile în care PAS nu a luat în calcul retragerea propriului candidat. Suntem un partid nou, de esenţă europeană, patriotică, reformatoare, iar electoratul nostru este în permanentă creştere. Oamenii conştientizează tot mai mult şi mai mult faptul că suntem unica forţă din afara sistemului, preocupată de interesul cetăţeanului şi cel naţional, nu personal sau de grup. Suntem capabili de un altfel de politică, decât cea moldovenească, egoistică.De-asupra noastră nu e decât legea, ţara şi Dumnezeu. Am demonstrat-o prin fapte, prin modul paşnic, civilizat, determinat de organizare fie a protestelor civice împotriva corupţiei şi sărăciei, stopând jaful şi a altor miliarde, fie în campania prezidenţială, prin atitudinea fără precedent, pe care era bine să o aibă şi alţii.Ne-am angajat să eliberăm ţara de aceasta râie oligarhică, de corupţie, de sărăcie şi să o întoarcem oamenilor curată şi prosperă. Noi nutrim speranţa că si alte partide pro-europene vor proceda la fel. Cert este că Platforma DA va miza în permanenţă pe aliatul său de bază, poporul, care se deşteaptă pe zi ce trece, chiar dacă împotriva acestei deşteptări sunt puse în acţiune toate resursele guvernării şi toate televiziunile lui Plahotniuc sau ale lui Dodon.O: Apropo, susţineţi mereu că cei doi se află într-o alianţă neoficială, dar Igor Dodon îşi are propriul electorat, diferit de cel al lui Vlad Plahotniuc. În plus, să nu uităm că Igor Dodon nu o dată a declarat război regimului de guvernare.A.N.: Dodon a trădat propriul electorat. A minţit în campanie şi nu este Preşedintele promis, adică cel care ar fi făcut totul pentru a întoarce miliardele furate, a provoca alegeri anticipate, a nu colabora cu Plahotniuc şi gruparea sa criminală. Dodon, de fapt, a comis un lucru extrem de grav – a diminuat şi a redus practic la zero demnitatea funcţiei de Preşedinte, de şef de stat. Această funcţie este acum transformată în una de paiaţă, o bătaie de joc. Numirea judecătorilor raider şi obedienţi, a ambasadorilor oligarhici, votul mixt, partajarea audiovizualului, numirea şefilor la Moldova-gaz şi Chişinău-gaz şi multe altele arată ca Dodon e parte a sistemului. Voi face tot posibilul pentru a convinge ultimul alegător al lui Dodon să se lepede de mincinos, să înţeleagă că a fost folosit, manipulat şi lăsat să zacă în sărăcie şi mizerie.O: Ce şanse credeţi că aveţi să rezistaţi presiunilor puterii, la care, după cum spuneţi Dvs. şi colegii Dvs., sunteţi supuşi permanent?A.N.: Platforma Demnitate şi Adevăr a apărut la solicitarea oamenilor, cu implicarea lor directă. Puterea, consistenţa şi credibilitatea Platformei o resimţim zilnic aflându-ne printre oameni, la diferite întâlniri şi acţiuni comune. Acesta este genul de activitate pe care mizăm şi nu-l vom abandona, oricâtă maşinărie s-ar pune în funcţie împotriva noastră. Evident, actualei guvernări nu-i prieşte această stare de lucruri. De aici şi linşajul mediatic, de aici şi intimidările fără precedent a colegilor noştri de la centru şi din teritoriu. Oameni care toată viaţa au fost trataţi cu onoare şi respect de către colectivitate, acum sunt plini de dosare penale. Apoi vin şi sondajele de opinie, care, mai ales în ultimul timp, sunt o încercare de a trimite Platforma în incertitudine, de a o face uitată, de a o trata ca pe o obişnuită formaţiune extraparlamentară, favorizând ceea ce-i este convenabil, din punct de vedere strategic, lui Plahotniuc. Este de-a dreptul şocant când o formaţiune politică are astăzi 33 la sută, iar peste câteva zile – doar 14 procente. Unde sunt sutele de mii de alegători? Ce s-a întâmplat cu ei, unde au dispărut? Sau Premierul nocturn – astăzi are o cotă de încredere de 2,1, iar mâine de 20 la sută?! Sau cine să creadă că Plahotniuc l-a depăşit pe Voronin la credibilitate, după ce anterior îl depăşise pe Ghimpu? Asta pentru că a furat miliardul? Să-l lăsăm în plata Domnului să se joace de-a sondajele trucate. Vreau doar să se ştie că după marea schimbare, cei care au participat la falsificarea sondajelor, la manipulare şi dezinformare, la linşaj, vor răspunde în faţa legii, conform codului penal.O: În ce măsură credeţi că partenerii de dezvoltare sunt conştienţi de starea reală de lucruri din Republica Moldova?A.N.: Lucrurile pe plan extern devin tot mai optimiste şi mai optimiste. Partenerii de dezvoltare au schimbat macazul, de la Bruxelles se aud voci hotărâte să pună capăt coşmarului numit Plahotniuc. Încercările sale de a ne zăpăci cu susţinerea americană sunt un fâs. A încărca un avion cu prostituate, inclusiv politice, şi a pleca la bronzat în Miami nu înseamnă absolut nimic, decât cheltuirea banilor furaţi din vistieria ţării. Vizita lui Jagland, Secretarul general al CE, a demonstrat o dată în plus că zilele roz-albastre ale mafiei se cam apropie de sfârşit.Este adevărat, nu este deloc uşor să obţii credibilitate în faţa partenerilor noştri de dezvoltare, dezamăgiţi de comportamentul unor bişniţari deghizaţi în politicieni proeuropeni. Acum pot spune cu siguranţă că, datorită muncii, corectitudinii, prestaţiei civice şi politice corecte, beneficiez de această încredere. Dar cel mai important lucru e să nu ne oprim aici. Să ne dezvoltăm continuu şi să nu dezamăgim nici electoratul propriu, nici partenerii de dezvoltare, să ne comportăm ca nişte adevăraţi oameni politici europeni şi atunci vom reuşi să ne salvăm ţara din ghearele mafiei.O: Sunt utile protestele la care recurgeţi în aspiraţia Dvs. de a readuce Republica Moldova pe făgaşul normalităţii? Care este miza protestelor următoare?A.N.: Protestul este, aşa cum am mai spus, arma cea mai de temut a societăţii civile, a opoziţiei anti-oligarhice. Am demonstrat că putem organiza proteste paşnice, cele violente nu au intrat niciodată în calculele noastre. Guvernarea a eşuat în cele trei tentative de a transforma protestele noastre în mineriadele româneşti sau într-un nou 7 aprilie. Aceste proteste au avut efecte pozitive deosebit de consistente. Numai salvarea a 7 miliarde de lei din vistieria statului după protestul din 3 mai înseamnă enorm. De aceea vom continua, chiar dacă vor fi blocate drumurile, chiar dacă va fi interzis transportul public aşa cum s-a întâmplat pe 24 aprilie 2016, 14 mai sau 11 iunie curent.Următoarele acţiuni de protest sunt poate cele mai importante, deoarece au o miză uriaşă. Schimbarea sistemului de vot înseamnă conservarea lui Plahotniuc putere, înseamnă sărăcie, corupţie, plecarea sutelor de mii de oameni peste hotare, amânarea întoarcerii celor din diaspora acasă. Păstrarea şi îmbunătăţirea modului de aplicare a sistemului electoral proporţional este o redută pe care nu o putem pierde, căci în joc este pus tot viitorul Republicii Moldova de după alegerile parlamentare: sau rămâne un protectorat mafiotic fără nicio speranţă de a schimba ceva, sau se transformă într-un stat de drept cu bunăstare pentru toţi cetăţenii săi.Iată de ce, în ziua când binomul Plahotniuc-Dodon va încerca să legifereze crima electorală pentru a se salva de la răspundere politică şi penală, Platforma DA fi prezentă la Parlament şi, dacă va fi cazul, şi la tribuna lui.O: Ce se va întâmpla dacă, să zicem, Platforma Demnitate şi Adevăr vine la guvernare?A.N.: Platforma Demnitate şi Adevăr are un plan de guvernare, cu program şi oameni competenţi şi integri. Este un program anticriză, pe care l-am elaborat secondaţi de specialişti, profesionişti în materie. Cred că, odată aplicat acest program, în care accentul e pus pe eradicarea corupţiei la toate nivelurile, vom scoate ţara noastră din criza profundă actuală în aproximativ doi-trei ani. Nu pot să dezvălui totul, pentru că am observat un lucru: multe dintre propunerile noastre sunt interceptate de gruparea zisă de la putere, care pur şi simplu profanează, schilodeşte ideile noastre. De exemplu, Platforma Demnitate si Adevăr încă în 2016 a venit cu propunerea ca pensiile să nu fie mai mici decât coşul minim de consum, adică fiecare pensie să pornească de la circa 1800-2000de lei. Guvernarea nocturnă a intervenit şi a promis majorarea cu 37 la sută, dar în realitate pensiile au rămas aşa cum au fost.O: De ce Republica Moldova nu a înaintat prea mult în cei 26 de ani de independenţă în sensul prosperării şi bunăstării?A.: Până acum noi am avut la guvernare mai multe clanuri oligarhice, care s-au perindat doar pentru a-şi proteja propriul interes. Ele au profanat sistematic vectorul european, au furat zeci de miliarde de lei din vistieria statului, au spălat zeci de miliarde de dolari, au adus la pauperizare populaţia, au capturat toate instituţiile statale importante, au recurs la multiple scheme economice criminale tenebre, care sustrag banii de la cetăţeni şi îi depozitează în offshoruri. În 2016 un clan mai puternic şi mai obraznic a câştigat lupta înteroligarghică şi a uzurpat puterea în stat. Finanţatorul partidului cu 19 mandate obţinute în 2014, actualmente controlează unipersonal ţara. Iată vedem că şi liberalii au părăsit recent coaliţia de guvernare. Mai mult ca atât, partidul, care în municipiul Chişinău are un singur consilier, în urma aşa-zisei lupte cu corupţia, acum va controla Primăria capitalei prin intermediul unui viceprimar convertit la mafia mare, desemnat iniţial de către alt partid.Acest clan mafiot, prin intermediul manipulărilor în mass-media, care are poziţii dominante, se oftică să le spele creierele oamenilor precum că Plahotniuc nu poartă nici o vină pentru dezastrul din ultimii 8 ani, că el şi partidul pe care îl finanţează nu au fost la guvernare până acum. Dar se ştie foarte bine cine a controlat în toată perioada asta Procuratura, CNA, Banca Naţională, sistemul judecătoresc, Ministerul Economiei etc. Oamenii ţin minte cine a capturat ţara. Antiratingul lui Plahotniuc rămâne la cota de 94-95%.În aceste condiţii, clanul lui Plahotniuc, pentru a se menţine la putere şi în libertate, încearcă cu ajutorul lui Dodon să schimbe regulile electorale de joc. În paralel, ţara se transformă într-un stat dictatorial. Prin intermediul corupţiei şi şantajului, guvernarea face o presiune enormă asupra opoziţiei, şi, în primul rând, asupra Platformei DA, partid anti-sistemic, care niciodată nu va recurge la vreun compromis cu Plahotniuc.O: Totuşi, guvernarea susţine că Republica Moldova este pe calea cea bună şi nu recunoaşte nici o vină din cele pe care i le imputaţi…A.N.: E şi firesc să nu o facă, cum să recunoşti că eşti pasibil de ani grei de puşcărie? Haideţi să analizăm ce a făcut guvernarea actuală în perioada de după uzurparea puterii în ianuarie 2016? Cineva poate numi măcar o singură reformă palpabilă în ultimele 18 luni? Reforma pensionară s-a rezumat la majorarea vârstei de pensionare. Oameni au fost minţiţi că pensia va fi majorată cu 37%. În realitate, mulţi pensionari nici măcar de indexarea cu 6,8% nu au beneficiat, după ce au pierdut ajutorul social. Peste jumătate de milion de pensionari continuă să primească o pensie derizorie, sub minimumul de existenţă. În anul 2016, oficial au dispărut aproape 20 mii de locuri de muncă. Exodul oamenilor din ţară s-a accelerat. Miliardele furate de la noi sunt puse îndoit tot pe umerii noştri. Astfel guvernarea a împovărat copiii şi nepoţii noştri, care vor fi nevoiţi să recupereze banii furaţi de un grup restrâns de ticăloşi. De zeci de ori au crescut amenzile, dar şi tarifele la serviciile medicale. S-au majorat simţitor tarifele la serviciile comunale şi produsele alimentare etc.O: Cum stau lucrurile în ceea ce ţine de combaterea corupţiei? Nu puteţi să infirmaţi faptul că arestări, de multe ori ale persoanelor din sistem, se produc aproape săptămânal!A.N.: Aşa-zisa combatere a corupţiei în ţară se produce doar atunci când apare un interes politic pentru Plahotniuc şi vizează, în primul rând, persoane din alte partide, expirate, şantajabile, care nu mai sunt utile momentan. Dar cei care oficial au contribuit la furtul miliardelor în 2014, cum ar fi Candu, Leancă, Drăguţan, Arapu şi alţii, stau bine mersi. Cineva stă în Parlament, altcineva – cu indemnizaţie de jumătate de milion, la odihnă peste hotare. Timp de un an nu a existat nici un organ oficial, care să verifice declaraţiile de avere ale demnitarilor.Justiţia nu a fost reformată, ba mai mult, s-a transformat în bâtă politică. Noi avem în ţară zeci de deţinuţi politici şi, ţinând cont de degradarea accelerată a democraţiei în stat, putem estima că acest număr se va cifra la mii de oameni.O: De ce, totuşi, sunteţi împotriva schimbării sistemului electoral pus pe ordinea de zi de PD şi PSRM? E oare atât de importantă această chestiune?A.N.: Platforma DA luptă împotriva schimbării sistemului electoral, întrucât înţelege că se încearcă nu doar păstrarea la putere a celor care ne-au furat până acum, ci şi conservarea sărăciei şi corupţiei, în care ne zbatem. Schimbarea sistemului electoral actual pe cel uninominal sau mixt va însemna degradarea irecuperabilă a valorilor democratice, europene din Republica Moldova. Va însemna imposibilitatea producerii unei schimbări reale spre binele populaţiei. Dar noi vrem şi avem capacitatea de a aduce schimbarea râvnită de cetăţeni. Noi ştim cum este posibil în 2-3 ani de făcut ordine în ţară. Am mai spus că avem un plan anticriză şi voinţă politică de a-l aplica. Ştim cum este posibil de majorat toate pensiile până la minimumul de existenţă, cum pot fi create zeci de mii de locuri de muncă în scurt timp, cum să luptăm cu economia tenebră şi offshoruri, cum să descentralizăm profund ţara după standardele europene şi să le delegăm primăriilor cele mai largi atribuţii şi pârghii financiare.Noi avem un program detaliat privind sprijinul producătorului autohton şi un program de susţinere a agricultorilor. Cunoaştem cum trebuie de implementat reforma în justiţie şi suntem gata să aplicăm un program de confiscare extinsă a averilor dobândite ilicit şi legea lustraţiei. Cu alte cuvinte, avem voinţa politică pentru a făuri un stat de drept pentru oameni. Şi tocmai de asta se teme cel mai mult mafia de la conducere, de aceea a găsit soluţia de perpetuare a sa la putere prin schimbarea sistemului electoral. Dar populaţia Republicii Moldova îşi doreşte cu totul altceva!Săptămânal avem zeci de întâlniri cu cetăţenii în diferite raioane şi vedem câtă speranţă este în ochii lor, chiar şi în condiţiile când actualul regim face totul posibil ca marea majoritate a populaţiei să trăiască cu sentimentul dezamăgirii.O: Domnule Năstase, ce vă face să fiţi atât de încrezător că nu veţi dezamăgi şi Dvs., precum au făcut atâţia alţii, populaţia din Republica Moldova?A.N.: Noi nu vom dezamăgi, căci priorităţile noastre sunt total de alt gen decât cele personale. Faptele noastre demonstrează acest lucru şi nu aş vrea să mă dedau explicaţiilor şi laudelor de sine inutile. Personal ţin enorm la rădăcinile mele, le port respect şi am o responsabilitate uriaşă faţă de înaintaşi şi urmaşi.Important este că cetăţenii şi partenerii externi să nu admită derapajul actualei guvernări spre dictatură sub paravanul european, care ni se pregăteşte, inclusiv prin schimbarea sistemului de vot. Nu poate fi ceva mai grav pentru Moldova! Nu ştiu dacă după asta vom avea o ieşire legitimă şi democratică din situaţia creată. Nu poate exista în secolul 21 în Europa un stat autoritar, care, chipurile, implementează Acordul de Asociere cu UE şi planurile de integrare europeană. Căci ăsta ar fi cel mai aşteptat rezultat al propagandei ruseşti – aflarea la guvernare a unui regim mafiot, care mimează integrarea europeană.