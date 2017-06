Dinu Plângău: Protestul de duminică va fi o notă negatiă dată de cetăţeni actualei guvernări

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA , Dinu Plângău, membru al Platformei Demnitate şi Adevăr a vorbit despre aşteptările de la protestul de duminică, câţi oameni cred că vor participa, revendicările protestului, dacă există un plan de rezervă în cazul în care guvernarea nu va ţine cont de protestul de duminică şi îşi va implementa propria agendă politică, dar şi alte aspecte importante.D.P.: Protestul de duminică va fi o notă negativă dată de cetăţeni actualei guvernări şi va dezminţi afirmaţiile despre consensul politic privind schimbarea sistemului electoral înaintea avizului Comisiei de la Veneţia. Totodată, are şi un scop informativ pentru societate, în condiţiile în care oamenii nu prea înţeleg, în virtutea manipulărilor din media, despre efectele nocive ale implementării unui sistem electoral de tipul celui propus de Plahotniuc şi susţinut de Dodon.D.P.: După cum ne demonstrează experienţa, numărul persoanelor care participă la protest depinde nu doar de intenţia lor de a participa, ci şi de măsurile diversioniste întreprinse de actuala guvernare. Sunt sigur că duminică vor fi suficiente voci răsunătoare ca să fie luate în calcul şi să poată influenţa anumite procese pe viitor.D.P.: Protestul de duminică are un singur scop: împiedicare lui Plahotniuc şi Dodon să-şi împartă ţara în două prin modificarea sistemului electoral. O singură revendicare, cum ar fi neadmiterea schimbării sistemului electoral ar trebui să conducă şi la implementarea celorlalte doleanţe ale oamenilor, cum ar fi schimbarea guvernării şi abolirea corupţiei. Or, experţii Comisiei de la Veneţia ne spun foarte clar că sistemul propus de Plahotniuc şi susţinut de Dodon va spori corupţia politică. Mai mult, doar prin schimbarea sistemului electoral Plahotniuc poate să controleze mai departe Republica Moldova.D.P.: Guvernarea va lupta până la ultima suflare pentru a modifica sistemul electoral şi nimeni nu-i poate determina să cedeze, or asta ar însemna pierderea puterii în 2018 şi puşcărie pentru ei. Procesul poate fi oprit doar cu eforturi comune ale întregii societăţi, opoziţiei şi partenerilor de dezvoltare.D.P.: Experienţa ne-a învăţat să gândim pe termen lung. Cât mai avem forţe şi oameni curajoşi, vom avea şi planul B, C, D. Nu putem lăsa ţara pe mâna unor criminali. Vom fi o mare bătaie de cap pentru ei, aşa cum am fost şi până acum.D.P.: Întrebarea dvs. sugestivă este, probabil, bazată pe experienţa ultimului protest organizat de societatea civilă. Dar pot să vă dau dreptate, luând în calcul mai mulţi factori. În primul rând, la protestele Platformei DA din 2015-2016 oamenii ştiau pentru ce ies în stradă, lucrurile păreau destul de simple, ei au fost furaţi. În cazul dat, lumea nu prea înţelege ce-i va costa schimbarea sistemului electoral. Un alt factor sunt alegerile prezidenţiale din 2016, care au divizat societatea unită cu mare greu pe parcursul a doi ani. Pot adăuga aici şi numărul populaţiei active care a părăsit ţara, dar şi alte aspecte cum ar fi manipularea, încercarea de discreditare a protestelor şi liderilor, care au un impact în rândul celor neinformaţi. Partea bună este că mercenarii guvernării sunt incompetenţi, iar oamenii – din ce în ce mai informaţi.D.P.: În curând vom afla. În 2015-2016, am muncit foarte mult împreună cu colegii mei din Platforma DA. Zilnic cutreieram satele şi oraşele ţării pentru a informa oamenii. Trebuie să muncim şi mai mult pe viitor. Un factor important este poziţia partenerilor de dezvoltare care dau bani Republicii Moldova. În cazul în care guvernarea nu va ţine cont de avizul Comisiei de la Veneţia, UE va fi îndreptăţită să îngheţe finanţarea şi atunci statul nostru poate intra în incapacitate de plată, or şi aşa datoriile pe care le avem sunt enorme. Cu toate acestea, peste 2-3 ani vom fi într-o criză fără precedent cu o economie prăbuşită, dacă nu schimbăm ceva. Fie ieşim acum în stradă şi încercăm să salvăm ceva, fie, inevitabil, vom ieşi peste 2-3 ani în stradă, când totul va începe să se prăbuşească zgomotos.D.P.: Este greu să faci pronosticuri politice în Republica Moldova, când lucrurile se schimbă peste noapte, situaţia fiind constant instabilă. Pot face însă un pronostic pe termen lung: Plahotniuc va face puşcărie împreună cu gaşca sa, mai devreme sau mai târziu. Depinde doar de noi