„Plahotniuc simte în ceafă respiraţia unui procuror şi judecător independenţi!” // Interviu cu Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 11.03.2017 07:00

Interviu cu Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate şi Adevăr



- Domnule Năstase, Partidul Democrat, aflat sub pragul electoral în sondajele de opinie, vine, prin vocea lui Vladimir Plahotniuc, să modifice sistemul proporţional electoral al ţării. Ce se ascunde în spatele asestei acţiuni şi cât de oportună este o asemenea mişcare pentru clasa politică de la Chişinău?



- În condiţiile unui stat capturat, tentativa de schimbare a actualului sistem electoral nu reprezintă o reformă de care are nevoie Republica Moldova acum. E o ordinară cacealma a lui Plahotniuc, conştient de faptul că fără modificarea constituţiei, fără sprijin la nivel european şi fără consens politic nu poate obţine sistemul uninominal absolut, având instituţia retrageriii deputatului, decât cu riscuri fatale.



În realitate, iniţiatorul nici nu şi-l doreşte, pentru că ar trebui să intre personal într-o confruntare directă cu un reprezentant al Platformei DA, iar asta înseamnă să-l lăsăm pe tuşă, iar de acolo pe banca acuzaţilor. Personal, l-am invitat să ne batem politic la prezidenţiale şi aş fi de acord să ne confruntăm şi pe orice circumscripţie la parlamentare, cu toate resursele pe care le are.



- Şi atunci ce ar trebui să înţelegem din acest Turn Babel? Care sunt adevăratele intenţii ale actualei puteri de la Chişinău?



- Ţinta maximă a oligarhului nu este uninominalul cu lipsirea deputatului nedemn de mandat, ci sistemul mixt, în care mult trâmbiţata retragere dispare, iar schimbarea sistemului necesită modificarea cu doar 51 de deputaţi a Codului Electoral, nu şi a Constituţiei.



De asemenea, în imaginaţia sa, sistemul mixt e colacul de salvare de la puşcărie, convenit deja şi cu Dodon, în perspectiva unei alianţe de stânga (ei şi prin simbolul comun utilizat de PSRM şi Edelweiss, steaua cu 5 colţuri, sunt ca doi siamezi). Dodon ştie bine ce i se va întâmpla când Platforma DA va accede la putere - împreună cu Plahotniuc îşi vor analiza isprăvile la puşcărie.



Este evident că obiectivul minim urmărit este creşterea câtuşi de puţin a ratingului PD şi distragerea atenţiei oamenilor de la hoţiile vechi şi noi: furtul miliardului, concesionarea aeroportului, spălarea zecilor de miliarde ruseşti, concesionarea obscură a 40% din teritoriul terestru al ţării, “înţelegerea” dubioasă cu partea ucraineană privind exploatarea criminală a râului Nistru, etc.



- De ce acum toată aceată forfotă? De ce sunt implicate atâtea resurse mediatice, propagandistice, financiare?



- E simplu – Plahotniuc simte în ceafă respiraţia unui procuror şi judecător independenţi!



Această preocupare personală a lui Plahotniuc-Ulinici vine exact atunci când milioane de cetăţeni se confruntă cu probleme vitale, cu lipsa locurilor de muncă, a unor salarii şi pensii decente, a educaţiei şi serviciilor medicale de calitate şi accesibile financiar, a unei concurenţe loiale în mediul de afaceri, etc.



Şi toate astea pe fundalul unei corupţii endemice care a afectat toate domeniile vieţii social-economice şi, cel mai grav, a transformat justiţia şi media în bâte politice.



- Unii analişti totuşi consideră că propunerea lui Plahotniuc ar putea fi sprijinită de o parte din oamenii neinformaţi…



- Să ne lămurim. acum, pentru claritate, cu subiect şi predicat, despre intenţia "nobilă" a celui cu multiple identităţi şi cetăţenii, "românul " Vlad Ulinici, tot el moldovanul şi salahorul transnistrean Vladimir Plahotniuc, cetăţean al Rusiei, din 2009.



Aceasta nu e decât o găselniţă personală a celui mai toxic personaj din regiune. Este emanaţia unui mincinos patologic care în permanenţă a batjocorit această ţară, jefuind-o şi minţind-o constant, un individ pentru care integritatea nu există nici ca excepţie.



El minte vizavi de victimele sale jefuite în atacurile raider, numindu-i fraţi, când nici măcar rude nu sunt.



În cadrul comisiei de anchetă privind crima comisă în Padurea Domnească, individul cu vădite propensiuni psihopatice spunea că nu este proprietarul holdingului-spalătorie de creieri, ca mai apoi să-şi recunoască întreaga paternitate a acestora.



În aceeaşi perioadă, după ce pe bani grei a scos dovezile din dosarul Interpol de la MAI, minţea lumea că nu ar avea nimic cu Solnţevskaia Mafia şi că nu ar fi fost monitorizat de Interpol, ca apoi să recunoască personal, după ce a fost deconspirat, că a fost monitorizat.



Încolţit de ura şi revolta populară minte că se retrage din politică, apoi revine să umilească din nou acest popor prin coruperea aleşilor locali şi a deputaţilor din alte partide, pe care îi şantajează cu dosare penale reale şi fabricate, cu filmuleţe şi interceptări telefonice intime, sau îi cumpără ca perele la piaţă.



După ce în 2010 a minţit ruşii, în 2015 - 2016 a umilit cele mai importante cancelarii occidentale, minţindu-le că ne lasă în pace, pleacă din politică şi din ţară, ca mai apoi să revină drept coordonator oficial al grupării politico-criminale care terorizează în continuare şi ţara, şi regiunea.



În alegerile prezidenţiale pe care le-a trucat în beneficiul lui Dodon, începând cu scoaterea de pe flancul stâng a lui Usatîi, acesta a minţit o lume întreagă că ar susţine-o pe Maia Sandu, alocând resurse mediatice, administrative şi financiare grele pentru a-l face pe Dodon preşedinte, nu doar ca o sperietoare necesară pentru civilizaţie, ci şi ca un partener verificat, de nădejde, pentru perspectivă. Putem recurge la zeci de exemple concrete când cei doi fac trocuri în audiovizual, împărţindu-şi frecvenţe şi licenţe, în sectorul energetic, amplasându-şi slugile în poziţii-cheie la Moldova Gaz şi, respectiv, Chişinău Gaz.



Dacă mă întrebaţi care-i sunt argumentele, vă spun că este exact ca şi ale uşuraticei cu prăjina sau ale hoţului care strigă prindeţi hoţul.



- Ce e cu această aşa-zisă apropiere de cetăţeni? În condiţiile actualului sistem, parlamentarii sunt atât de iresponsabili încât uită de oameni, nu se mai întâlnesc cu ei în teritoriu?



- E o întrebare foarte bună. Conform regulamentului legislativului, parlamentarii se convoacă în şedinţe doar două zile pe săptămînă, adică joia şi vinerea. În rest, susţin că se află în teritoriu. Ce-i împiedică să o facă pe bune?



Faza cu partidele, care fac democraţia în toată lumea, nu mai sunt bune în R. Moldova, iar deputaţii trebuie să fie mai apropiaţi de alegatori şi să fie sancţionaţi cu retragerea pentru traseism şi "malpraxis politic" este o ipocrizie.



Şi asta după ce anume el, coordonatorul, împreună cu partenerii săi de coaliţii, au discreditat pe deplin ideea de partid şi pluripartitism, transformând partidele lor în nişte SRL-uri, fără democraţie internă, în care doctrina principală este banul, iar echipa e formată din borsete, bodyguarzi şi anonimi docili, dependenţi de buzunarul ideologului - şef, finanţatorul.



Dupa ce a discreditat aproape iremediabil procesul democratic de edificare a statului prin acapararea tuturor instituţiilor politice, de drept, de reglementare şi financiare ale acestuia, dupa ce l-a dus în zona falimentului, furându-i miliardele din rezervele valutare şi din bugetele central şi locale, după ce a transformat majoritatea aleşilor locali din Adunarea Populară a Gagauziei şi din actualul Parlament în marionetele sale docile, tot el, Plahotniuc, promite recuperarea miliardelor furate, eradicarea corupţiei, a sărăciei, a traseismului politic, doar că după modificarea sistemului electoral.



- Mergeţi des la întâlniri cu oamenii. Ce reacţie au aceştia la iniţiativa respectivă?



- Întrebarea pe care şi-o pun oamenii deşteptaţi din satele şi oraşele noastre, unde nu am contenit sa merg, şi de aici, din diasporă, este: oare sistemele electorale sunt de vină şi de ce nu face Plahotniuc toate cele promise acum, când are la dispoziţie majorităţi suficiente în acest sens şi nu-l împiedică nimeni să o facă?



Răspunsul e simplu – individul respectiv nu este capabil să producă bine, să muncească pentru oameni, să-i ajute să depăşească efectele jafurilor sale.



În ce ne priveşte, noi, Platforma DA, am venit în repetate rânduri cu concepte corecte de reformare a sistemului medical şi de educaţie, a sistemului de pensionare, de reformare reală a justitiei, de anchetare naţională şi internaţională a furtului şi spălării de miliarde, precum şi implementarea mecanismului de confiscare extinsă a averilor ilicite ale functionarilor, judecătorilor şi procurorilor.



De asemenea, am propus demonopolizarea şi deoffshorizarea economiei, detenebrizarea, debirocratizarea şi descentralizarea acesteia, implementarea bunelor practici europene de susţinere a producătorului autohton din agricultură sau micile industrii care se sufocă. Ştim ce e de făcut la capitolul atragerea investiţiilor autohtone şi străine şi nu a creditelor împovărătoare.



Doar aşa putem asigura crearea de noi locuri de muncă bine plătite şi un trai decent cetăţenilor. Dar, evident, regimul actual este impotent şi incapabil să se aplece asupra acestor reforme vitale pentru economia ţării.



- Domnule Năstase, de ce nu se preocupă guvernarea de modul defectuos şi netranspatent de finanţare a partidelor politice, de legislaţia audiovizualului şi activitatea CCA, de legislaţia electorală şi de mecanismele de facilitare a votului diasporei, de reforma administraţiei centrale?



- Pentru că scopul urmărit de Plahotniuc e unul singur - menţinerea cu orice preţ la putere şi salvarea de puşcărie.



Iar pentru asta nu contează nici experienţa nefastă cu dizolvarea Parlamentului ales în 1990 pe sistem uninominal, nici faptul că ţări membre ale UE, dar şi din cadrul Parteneriatului estic, renunţă la asemenea sisteme şi revin la sistemul proporţional, etc.



Într-o ţară capturată, în care un singur oligarh a concentrat marea majoritate a resurselor financiare, administrative şi mediatice, sistemul uninominal sau mixt se va transforma într-un mijloc de mimare a procesului electoral, cu coruperea şi manipularea alegătorilor, favorizarea candidaţilor puterii prin denigrarea, intimidarea şi hărţuirea reprezentanţilor opoziţiei.



- Care ar fi efectele propunerii buclucaşe pentru Republica Moldova?



- Realizarea propunerii lui Plahotniuc aruncă ţara într-un haos juridic, întrucât circa un milion de alegători sunt plecaţi din ţară şi încă peste 500 de mii se află în Transnistria. Cifrele oficiale indică circă 3,8 mln. alegători în ţara împreună cu cei din Transnistria, ceea ce semnifică că este necesară crearea a peste 20 de circumscripţii peste hotare şi rezervarea a încă 13-14 locuri în Parlament pentru deputaţii din Transnistria. În caz contrar, majoritatea cetăţenilor noştri din diaspora vor fi lipsiţi de dreptul real de a alege deputaţii. În relaţiile cu Transnistria noi riscăm să decidem dilema recunoaşterii independenţei acesteia sau absenţei a 15% din numărul total al deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova.



Sistemul uninominal prevede, de regulă, alegerea deputaţilor într-un singur tur, ceea ce este o modalitate mai ieftină sub aspectul financiar. În cazul introducerii acestui sistem în Moldova, există riscul extrem de mare că deputaţii vor fi aleşi de un număr relativ mic de alegători, iar votul majorităţii populaţiei nu va fi luat în calcul.



- Ce măsuri va întreprinde Platforma Demnitate şi Adevăr pentru a contracara experimentul în cauză?



- Platforma Demnitate şi Adevăr, la fel ca şi adevărata sicietate civilă şi majoritatea partidelor de opoziţie, a calificat această iniţiativă drept o încercare crasă a denaturării si compromiterii definitive a procesului electoral în Republica Moldova, a lezării drepturilor la vot a majorităţii cetăţenilor cu scopul perpetuării stării de capturare a ţării din partea unui clan mafiot.



Iată de ce considerăm că toate partidile de opoziţie antioligarhică şi societatea civilă trebuie să-şi unească eforturile de salvare a democraţiei şi organizarea rezistenţei consolidate faţă de actualul regim, inclusiv prin organizarea protestelor masive.



Domnule Năstase, vă mulţumim.