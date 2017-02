Stanislav Pavlovschi: „Nimeni nu va veni şi nimeni nu va face nimic în locul nostru” // INTERVIU

- Vă mulţumesc mult. În primul rând, eu aş dori să salut cititorii Curentul.md, cu care am plăcere să discut pentru prima dată. În privinţa plecării mele s-au vehiculat mai multe zvonuri şi speculaţii şi cred că e cazul să facem lumină în privinţa asta.În realitate, lucrurile stau cu mult mai simplu. Neavând posibilitate să îmi găsesc de lucru în Moldova, am fost pus în situaţia să îmi caut de lucru în alte ţări. Acum eu lucrez în calitate de consultant în materie anticorupţie, în cadrul unul proiect în domeniul justiţiei, finanţat de către Uniunea Europeană în Azerbaidjan. Suntem patru specialişti veniţi din Statele Unite, Albania, Bulgaria şi Moldova şi în obligaţiunile noastre intră acordarea asistenţei autorităţilor naţionale în perfecţionarea sistemului lor juridic şi de drept.- Da, eu aş fi vrut să particip în lucrările Congresului Extraordinar al Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr, deoarece cu acest partid este legată o bună parte a vieţii mele, însă, din motive pur obiective, prezenta mea nu a fost posibilă. Asta este motivul din care eu am hotărât să mă adresez delegaţilor pe calea unui cuvânt de salut şi îndemn, transmis prin Internet. Fiind, la fel ca sute de mii de alţi moldoveni nevoit să îmi caut de lucru în străinătate, fiind rezident al Azerbaidjanului, obiectiv vorbind, am devenit şi eu o parte a Diasporei.- Bună întrebare. Trebuie să recunoaştem că diaspora noastră nu este una omogenă. Acolo sunt oameni diferiţi, care au viziuni politice diferite, care au intenţii diferite, care au scopuri diferite. Mulţi dintre concetăţenii noştri sunt dezinformai şi activează pe baza unor perceperi eronate. Dar, sunt şi cei care au dat dovada unui activism civic nemaivăzut înainte. Şi asta mă bucură mult. Ştiu că mulţi dintre ei visează să se întoarcă în Moldova, deoarece viaţa în străinătate nu este dulce deloc. Nimeni nicăieri nu ne aşteaptă. Vă spun asta cu certitudine. Lumea nu se întoarce de aceea că nu vor să trăiască în mocirla noastră, unde domină corupţia, unde demnitatea lor este călcată în picioare.Reprezentanţii diasporei, la fel că şi cei care trăiesc în Moldova, merită o viată cu mult mai bună. Din păcate, mulţi se gândesc, că iată va veni un Mesia şi ne va salva, o să ne facă viată mai frumoasă. Eu înţeleg oamenii noştri, mai mult ca atât, îmi scot pălăria în fată celor care lucrează zi şi noapte ca să îşi asigure familiile, dar trebuie să îi dezamăgesc. Nimeni nu va veni şi nimeni nu va face nimic în locul nostru. Noi, reprezentanţii poporului, trebuie să facem ordine în propria noastră ţară. Şi aici, rolul reprezentanţilor Diasporei poate şi trebuie să devină unul principial şi decisiv, deoarece, trăind în ţările europene, ei au văzut cum trebuie să activeze un stat modern, un stat democratic, un stat care lucrează pentru cetăţeni. Şi experienţa asta ar putea fi foarte importantă în procesul reformării vieţii noastre. Din aceste considerente implicarea reprezentanţilor Diasporei în procesele politice care au loc în Moldova este nu numai că binevenită, dar şi necesară.- Este foarte dureroasă această temă. Sunt un jurist cu experienţă profesională de 37 de ani. Am lucrat în calitate de anchetator pe cauzele excepţionale, am activat în calitate de procuror, unul dintre conducătorii Direcţiei de urmărire penală a Procuraturii Generale, am lucrat în calitate de Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, avocat, consultant în mai multe proiecte derulate de Uniunea Europeană în domeniul reformării sectorul justiţiei din diverse ţari. Aş punea spune că am experienţă, practic, în toate profesiile juridice. Ştiu foarte bine cum trebuie să funcţioneze un sistem juridic modern, cum trebuie să fie organizat un stat de drept – un stat în care guvernează legea, ci nu oamenii. Şi când eu văd ce se face la noi în ţară, eu spun că aşa ceva poate fi numit cum doriţi, numai nu reformarea sectorului juridic.La noi reformele se fac nu pentru oameni simpli, ci pentru cei care lucrează în sistem: pentru judecători, pentru procurori, pentru demnitari de stat. Lumea care le face, totalmente şi-a pierdut obrazul. Poftele lor depăşesc deja bunul simt şi nu provoacă decât iritare din partea poporului. În ţara noastră poporul şi guvernarea trăiesc în lumi paralele. De ce se întâmplă asta? Sunt câteva explicaţii. Lăcomia funcţionarilor, impunitatea lor, încrederea lor, că dacă ei sunt la putere, asta înseamnă că ei pot face orice le trăsneşte în cap, că nimeni şi niciodată nu o să le ceară socoteală. Sunt şi cei parveniţi, care sunt, pur şi simplu, nişte agramaţi şi care nu au cea mai vagă idee cum trebuie să funcţioneze o procuratură sau o curte într-un stat de drept. Sunt şi mai multe interese în joc. Reforma adevărată ar însemna pierderea punerii, iar asta ar însemna tragere la răspundere a sutelor de funcţionari corupţi, care fără milă ani la rând jefuiesc acest popor.La mine s-a format o opinie că în ţara noastră, pur şi simplu, lipseşte voinţa politică îndreptată la realizarea reformelor de care ca de aer are nevoie poporul nostru. Şi atâta timp cât clasa politică actuală se află la guvernare, lucrurile nu se vor schimba. Din păcate. Europenii vor mai pompa în Moldova câteva sute de milioane de euro şi prin asta vor face mai bogată guvernarea. Iar, oamenii simpli aşa şi vor rămâne – unu la unu cu nevoile, grijile, problemele lor.- Foarte simplu. Elita politică moldovenească, care guvernează ţara, nu este nici integră, nici profesionistă, nici transparentă. Unicul lucru pozitiv care aceasta elită ar putea face pentru poporul Republicii Moldova asta să plece. Dar nu vor pleca. Se vor tine cu dinţii de fotoliile lor, dar nu vor pleca. Unii din frică, alţii din lăcomie. Dacă noi am reuşi realizarea acestor trei principii – integritate, profesionalism şi transparenţă – ar câştiga întregul popor.- Eu sunt de acord cu această părere. Mai mult ca atât. Eu aş spune că noi acum trebuie să creăm o clasă politică nouă, o clasă politică necompromisă, o clasă politică, care cunoaşte nevoile şi necesităţile poporului, o clasă politică, care ar putea asigura procesul integrării europene, procesul dezvoltării tării şi, prin urmare, creşterea bunăstării şi îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii poporului.Este foarte important ca, clasa politică nouă să înţeleagă necesitatea liberalizării tuturor sferelor vieţii. Moldova trebuie să fie transformată, dintr-un stat poliţienesc-procuroresc, într-un loc unde ar fi confortabil de trăit, unde drepturile omului şi libertăţile fundamentale nu ar fi doar vorbe goale, unde toţi sunt egali în faţa legii, unde statul îşi apără cetăţenii împotriva arbitrarietăţii funcţionarilor.Cum spunea Martin Luther King – „I have a dream!” – eu am un vis. Eu doresc că Moldova să devină un stat de drept, dacă doriţi – un paradis al drepturilor omului! Credeţi ca nu este real? Vă asigur că este foarte real. Totul depinde de noi, de poporul Republicii Moldova! Noi trebuie să ne aducem aminte că suntem oameni şi că demnitatea umană este o valoare supremă în stat.- Eu nu cred că vor fi careva îmbunătăţiri substanţiale. Guvernarea asta, ca raţa ceea din coteţ, ar dori să zboare, dar nu poate, fiind prea grasă. Ei vor continua să convingă partenerii că merită să fie ajutaţi că, dacă nu, atunci – „Russians are coming!” – „Vin ruşii!”. Desigur, partenerii de dezvoltare, când aud aşa ceva, imediat îşi ascund capul în nisip şi nu mai vor nimic să audă, niciun argument nu merge. Dar cum altfel? „Russians are coming!”. Asta ar duce la îmbogăţirea de mai departe a clasei politice ce se află la guvernare şi sărăcirea de mai departe a poporului. Toate acestea vor creste şansele opoziţiei să câştige alegerile parlamentare din 2018.- Sincer? Eu nu cred în aşa ceva. Mai mult ca atât, acest îndemn la unificare sună foarte frumos, dar este totalmente contraproductiv. De ce? Foarte simplu. Ideea integrării europene a fost discreditată anume de către reprezentanţii „dreptei pro-europene”, care s-au aflat la guvernate din 2009 încoace. Acum noi trebuie să reîntoarcem poporului încrederea în integrarea europeană. Acum noi trebuie să convingem poporul Moldovei că integrarea europeană asta-i nu furtul miliardelor, că integrarea europeana asta-i nu corupţia endemică care sufocă ţara, că integrarea europeană asta nu-i arbitrarietatea judecătorească, că integrarea europeană asta nu-i călcarea în picioarele drepturilor omului! Noi trebuie să întoarcem integrării europene sensul ei original. Să dovedim că integrarea europeană înseamnă lupta cu corupţia, că integrarea europeană înseamnă echitatea judecătorească, că integrarea europeană înseamnă apărarea necondiţionată a drepturilor omului. Oare este posibilă realizarea acestei sarcini cu cei care cu propriile mâini au distrus încrederea poporului în această idee frumoasă? Răspunsul meu este categoric – nu!La această etapă istorică poporul are nevoie de cei care nu sunt compromişi în urma conlucrării cu acest regim lipsit de legitimitate, de cei pentru care ideea integrării europene este principiul lor de viaţă, de cei asupra cărora nu planează nici o suspiciune de corupţie sau de conlucrare cu mafia de la guvernare. Poporul are nevoie de cei care nu se ascundeau prin tufari când acest popor protesta în Piaţa Marii Adunări Naţionale! Poporul are nevoie de cei care mereu au fost cu el! Poporul are nevoie de cei cave nu îl vor trăda. Niciodată!- Eu nu cred în scenariul alegerilor anticipate, deoarece pentru ca aşa ceva să se întâmple, trebuie să fie întrunite nişte condiţii, expres stipulate în Constituţie. Aceste condiţii acum nu sunt întrunite. Pe lângă asta bugetul de stat nu prevede acest gen de cheltuieli. Iar cel mai importat obstacol este faptul existenţei majorităţii parlamentare confortabile. Nimeni nu dă vrabia din mână pe cioara de pe gard. Aşa că, cu o mare doză de probabilitate, putem spune că alegerile parlamentare vor avea loc spre finele anului 2018.- Problema nu este în asta. Problema constă în altceva. Cum să facem aşa ca în Parlamentul viitor să nimerească oamenii necompromişi de conlucrarea cu această guvernare coruptă. Cum să facem aşa ca în Parlamentul viitor să nimerească cei care ar putea realiza visul european al poporului nostru! Va fi o luptă electorală foarte puternică între cei care vor să lucreze pentru popor şi cei care au jefuit acest popor ani şi ani la rând şi acum nu vor să piardă accesul la treucă. Sincer, aş dori să cred că poporului nostru îi va ajunge înţelepciunea să facă o alegere corectă, deoarece dacă nu noi, atunci – nimeni!