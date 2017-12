Andrei Năstase: „Anul 2018 va fi unul al marii schimbări sau va fi unul pierdut”

Anul 2017 a fost unul dinamic, plin de evenimente, dar, în acelaşi timp, destul de dificil. Platforma DA şi-a continuat consecvent activitatea, în condiţii extrem de dure. De la proclamarea independenţei, niciun partid de opoziţie nu a fost supus unor persecuţii de asemenea anvergură şi nu a fost linşat mediatic în asemenea hal. Dosare penale, percheziţii la comandă, şantaj mediatic şi ameninţare a afacerilor, a familiilor şi chiar maltratare fizică – toate aceste metode au făcut parte din instrumentariul guvernării pentru a ne demotiva. Dar noi am rezistat. Am desfăşurat Congresul formaţiunii, la care am aprobat un program nou şi am modificat Statutul. Am consolidat structurile teritoriale. Am fost perseverenţi în luările de atitudine, în propunerile noastre vizând cele mai importante probleme cu care se confruntă societatea.E greu să găseşti o săptămână în care Platforma DA să nu fi venit cu propuneri şi iniţiative de ordin social, economic, juridic, anticorupţie, de protecţie a mediului înconjurător. Sau să nu dezvăluit derapajele guvernării, să nu preîntâmpinat punerea la cale de către oligarhie a unor noi furturi de proporţii. E greu să găseşti o formaţiune politică care ar putea să egaleze acest efort susţinut şi consistent al formaţiunii noastre populare. Ne mândrim în mod special pentru că, recent, am obţinut o importantă recunoaştere internaţională, fiind acceptaţi în rândurile Partidului Popular European – cea mai reprezentativă şi puternică formaţiune politică din cadrul Uniunii Europene.Dacă mă întrebaţi ce a însemnat anul 2017 pentru mine personal, trebuie să spun că viaţa mea, agenda mea sunt indisolubil legate de activitatea publică, de grijile şi nevoile oamenilor care vor o schimbare majoră în anul care vine. Regretul meu cel mare e că familia mea continuă să fie departe, în diaspora, asemeni sutelor de mii de moldoveni care au trebuit să-şi părăsească vatra şi locurile dragi. Lipsa ei este un adevărat supliciu pentru mine. Nu este deloc uşor să nu vezi, zilnic, cum îţi cresc copiii, cum trec chinuitor clipele fiind departe de ei.Iată de ce atunci când spun că Platforma DA îşi propune, printre obiectivele esenţiale, reîntregirea familiilor, vorbesc din propria experienţă, din propriile trăiri şi suferinţe.Situaţia a continuat să degradeze. Niciun ban din miliardele furate n-a fost restituit şi niciun făptaş nu a fost pedepsit conform legii până acum. Toată ţara vede că cei ce guvernează azi sunt hoţii de miliarde şi tot ei sunt cei ce mimează investigarea furtului secolului. Raportul Kroll 2 nu a fost publicat, iar regimul deja îşi pregăteşte amnistia.Concomitent, cetăţenii jefuiţi au fost împovăraţi, în cel mai cinic mod, cu obligaţiunea recuperării miliardelor furate. Pentru a acoperi furtul miliardului, în 2017 contribuabilii Moldovei au achitat deja suma de 668 mln. lei, la anul vom plăti 810 mln. lei şi, împreună cu copiii şi nepoţii noştri, vom mai avea de achitat cumulativ circa 25 mlrd. lei. Bine, asta în cazul în care nu vom folosi marea oportunitate electorală de a scăpa odată şi pentru totdeauna de aceşti criminali deghizaţi în guvernanţi, după ce au uzurpat puterea şi au capturat ţara! Reformele stagnează, iar ratingul economic al Republicii Moldova a coborât la cel mai jos nivel din ultimii 10 ani. Peste 75% din persoanele în etate supravieţuiesc cu pensii sub minimul de existenţă, căci majorarea pensiilor cu 37%, promisă triumfalist de Filip, nu s-a produs. Autoritatea Naţională de Integritate nu funcţionează, astfel declaraţiile demnitarilor, judecătorilor şi ale procurorilor nu au fost verificate timp de doi ani. Din cauza stagnării în domeniul reformării justiţiei, partenerii noştri de dezvoltare au refuzat să aloce ţării noastre ultima tranşă de asistenţă financiară direcţionată.Dar principalul indicator de degenerare continuă a situaţiei economico-sociale din republică este accelerarea exodului populaţiei. Guvernarea hidoasă continuă să-şi alunge cetăţenii din ţară, şi în loc să se îngrijească de crearea condiţiilor decente de trai acasă, se grăbeşte chiar să faciliteze exodul prin crearea multiplelor agenţii de asistenţă pentru viitorii emigranţi.Pe acest fundal sumbru tandemul Plahotniuc – Dodon a hotărât să schimbe sistemul electoral, astfel încât criza profundă, multidimensională să fie perpetuată, iar cei care au provocat-o să rămână la guvernare, protejându-şi astfel averile dobândite ilicit.La capitolul respectarea drepturilor omului, libertatea presei putem spune cu certitudine că suntem codaşii Europei şi ai lumii, la proximă distanţă de Coreea de Nord. Prin circul lor oligarhico-geopolitic, Plahotniuc şi Dodon ne fac ţara de ruşine şi o îndepărtează de lumea civilizată.Faptul că economia noastră a înregistrat o tendinţă tot mai clară de a se reorienta spre piaţa Uniunii Europene, este unul firesc şi pozitiv, un succes al mediului de afaceri care încearcă să reziste în condiţii de prigoană din partea regimului cleptocratic. Deja de doi ani, în marea lor parte exporturile moldoveneşti se îndreaptă spre ţările Uniunii Europene. Este o dovadă elocventă a impactului pozitiv al Acordului de Asociere. Businessul nostru are un potenţial enorm de competitivitate şi ar putea parcurge procesul de racordare la standardele europene mult mai rapid. Dacă am avea o guvernare responsabilă, preocupată nu de jaful propriilor cetăţeni, ci de protejarea producătorilor autohtoni, aşa cum a propus-o Platforma DA, am putea valorifica mult mai eficient beneficiile Acordului de Comerţ Comprehensiv şi Aprofundat cu Uniunea Europeană.Din păcate, paleta insucceselor este mult mai „generoasă”. Sub aspect politic, anul 2017 a fost marcat de unul dintre cele mai grave derapaje antidemocratice – adoptarea sistemului electoral mixt. A fost un act profund anti-european comis de actuala guvernare contrar opiniilor celor mai importante structuri europene şi în lipsa unui consens veritabil în societate şi în mediul politic. După această maşinaţie ticăloasă, faptul că regimul încalcă fără scrupule principiile şi valorile europene, ori de câte ori este ameninţată supravieţuirea clanului oligarhic, a devenit incontestabil. Cea mai josnică faţetă a acestui sistem este discriminarea totală a diasporei, pentru care au fost create, contrar prevederilor Codului electoral, doar trei circumscripţii. Guvernarea, deci, face totul ca cei mai activi cetăţeni să fie nevoiţi să-şi părăsească ţara pentru a-şi întreţine familiile şi, concomitent, îi privează de dreptul de a alege, căci cei din diaspora sunt, de regulă, votanţi ai opoziţiei anti-oligarhice.Amintesc aici că diaspora a fost nedreptăţită şi prin interzicerea în 2015 a finanţării partidelor politice de către cetăţenii moldoveni, care se află în afara ţării, în timp ce Comisia de la Veneţia recomandă să fie permise contribuţiile personale din partea cetăţenilor din diasporă, din veniturile obţinute peste hotare, în limite bine definite şi în condiţii de transparenţă.Platforma Demnitate şi Adevăr a venit cu propunerea de consolidare pe termen lung a opoziţiei pro-europene emergente încă în campania pentru alegerile prezidenţiale. Atunci am demonstrat cu prisosinţă că nu urmărim scopuri meschine şi că suntem capabili să sacrificăm propriile interese în favoarea celui naţional, al oamenilor, care este mai presus decât toate. Am ales să mă retrag din campania prezidenţială în favoarea unui candidat comun al opoziţiei anti-oligarhice, pro-europene, să facem campanie pentru acest candidat şi ne-am implicat cu tot arsenalul de care am fost capabili. Actualmente consolidarea opoziţiei emergente reale, a oamenilor integri, reformatori, activi, e la fel de importantă. Pentru că în politică, la fel ca şi în viaţa cotidiană, ai nevoie de parteneri de încredere, am anunţat deja că vom colabora cu Partidul Acţiune şi Solidaritate în eventualitatea participării la scrutinul parlamentar. Dacă suntem împreună, nimic nu e imposibil, iar dezbinaţi putem pierde totul.Blocul electoral constituit de noi va fi format pe baza principiului egalităţii şi reciprocităţii dintre parteneri, iar accentul de bază, atât la întocmirea listei electorale, cât şi la stabilirea candidaţilor comuni pentru circumscripţiile uninominale, va fi pus pe integritatea candidaţilor şi pe meritocraţie. În garniturile noastre, legislativă şi executivă nu au ce căuta patrioţii de mucava şi cei de meserie, specialiştii în toate, mercenarii oligarhici de unică sau multiplă folosinţă, moraliştii sfertului de veac şi profitorii ce au rămas mereu echidistanţi între adevăr şi minciună. Toţi aceştia vor rămâne pe banca de aşteptare a unui larg proces de lustraţie cu aplicarea mecanismelor de confiscare a averilor ilicit dobândite.Precizez că nu am renunţat la ideea utilizării tuturor mijloacelor legitime pentru a anula votul mixt.Având în vedere evoluţiile de ultimă oră, inclusiv iniţiativa lansată de societatea civilă cu privire la organizarea unui referendum legislativ pentru anularea votului mixt, ţinând cont că acesta necesită efort şi sacrificiu uman şi financiar suplimentar din partea cetăţenilor, am expediat repetat solicitarea ca Parlamentul să stabilească, în conformitate cu cerinţele Codului Electoral, data unui referendum legislativ pe subiectul anulării legii privind modificarea Codului electoral, adoptată hoţeşte la 20 iulie 2017.Evident, partenerii noştri de dezvoltare au fost derutaţi de subterfugiile binomului de la guvernare, care a jucat un spectacol geopolitic bine regizat, dar ipocrizia a fost demascată şi lucrurile pe plan extern devin tot mai optimiste.În 2017 Platforma DA e depus un efort enorm pentru a informa plenar partenerii noştri europeni despre starea reală a lucrurilor din Republica Moldova. Acum pot spune cu certitudine că, datorită muncii, corectitudinii, prestaţiei noastre civice şi politice corecte, beneficiem de încredere din partea lor. Numeroasele reacţii ale oficialilor europeni, parvenite pe parcursul anului 2017, soldate chiar cu condiţionarea asistenţei macro-financiare de către UE prin încetarea furturilor şi promovarea reformelor reale, palpabile, simţite de cetăţeni demonstrează că am fost auziţi. Şi nu ne oprim aici. Ne dezvoltăm continuu preocupaţi să nu dezamăgim nici electoratul propriu, nici partenerii de dezvoltare, să ne comportăm ca nişte adevăraţi oameni politici europeni şi atunci vom reuşi să ne salvăm ţara din ghearele mafiei.Cel mai important moment al anului a fost pentru Platforma DA aderarea la PPE, cea mai puternică familie politică din Europa. Acceptarea noastră a fost cea mai elocventă dovadă că formaţiunea noastră, prin tot ce a făcut şi face, este vizibilă şi credibilă nu doar pentru simpatizanţii, adepţii, membrii săi, ci şi pentru partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.Aderarea la PPE este un eveniment extrem de important pentru partidele noastre emergente de opoziţie, dar si pentru întreaga clasă politică şi societatea moldovenească. Mai presus de toate, această acceptare este o recunoaştere a potenţialului şi importanţei celor două partide de către cea mai puternică forţă politică din Uniunea Europeană. Ca urmare, Platforma DA devine un actor activ al politicii europene ceea ce este în avantajul nu doar al partidului, dar şi al cetăţenilor Republicii Moldova. Trebuie să subliniez, că admiterea noastră în PPE va avea efecte benefice pentru schimbarea clasei politice moldoveneşti corupte. Afilierea la PPE înseamnă mai multa informaţie, experienţă, colaborare, protecţie pentru membrii celor doua partide, suport logistic şi traininguri, în special, pentru echipele de tineri şi femei.Simbolismul evenimentului este evident, dar ceea ce este şi mai important este semnificaţia lui practică. În termeni punctuali, este vorba de numeroase avantaje pentru noi. Din cadrul Partidului Popular European fac parte partide importante din statele membre UE, exemplu fiind CDU-ul din Germania, condus de Angela Merkel, PNL-ul românesc, condus de Ludovic Orban şi altele. Acest fapt ne va ajuta să fim conectaţi la cei mai influenţi decidenţi din statele UE şi să avem acces mult mai uşor la cele mai importante cancelarii europene. Pe de altă parte, PPE deţine cele mai importante funcţii în cadrul instituţiilor UE, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene. Aceste contacte le vom utiliza în interesul Republicii Moldova şi al cetăţenilor săi, în special pe componenta modernizării ţării, dar şi a aprofundării cooperării economice cu statele UE.Multiplele dosare intentate în străinătate pe marginea faptelor comise de Plahotniuc denotă esenţa sa de criminal din anii 90 şi faptul că acesta a comis crime nu doar în R. Moldova, pe care o controlează plenar, dar şi în vest, şi în est. De aici decurge deschiderea de dosare la Bucureşti, la Londra, dar şi la Moscova. Prin aceste dosare penale instrumentate în Rusia, România, Marea Britanie, inclusiv pe fapte de omor, cel mai mare prejudiciu îi este adus tot Republicii Moldova, ajunsă să fie condusă şi reprezentată de către un individ acuzat de omor şi un partid condus de ucigaşi şi hoţi, partidul lui Plahotniuc, Ţuţu, Iaralov, etc..Totuşi, un lucru este cert: cel mai răsunător dosar încă urmează, şi acesta va fi instrumentat la Chişinău. În cadrul acestuia, Plahotniuc şi anturajul său vor fi traşi la răspundere pentru cele mai mari crime pe care aceşti indivizi le-au comis împotriva propriului popor – pentru uzurparea puterii şi distrugerea ţării, pentru batjocorirea mai multor generaţii de oameni în beneficiul personal şi de grup.Coordonatorul guvernării cheltuieşte milioane de euro pentru firmele de lobby din banii noştri pentru a cerşi protecţie de la Occident. Vă imaginaţi cum este compromisă ţara, când proxenetul penal şi politic Plahotniuc se erijează în faţa partenerilor noştri drept stăpânul Republicii Moldova. Oricum, de la Bruxelles se aud voci din ce în ce mai hotărâte să pună capăt dezastrului provocat de Plahotniuc şi acoliţii săi în Republica Moldova. Iar pretinsa susţinere americană a acestui criminal este doar o iluzie, cu care el încearcă să zăpăcească opinia publică.Survolările oceanului pe banii furaţi de la populaţie nu au nici o relevanţă. Chiar dacă călătoriile acestea sunt urmate de publicarea unor fotografii arbitrare, de lobby, cu 2-3 politicieni americani (mulţi la număr) nimeni, dar absolut nimeni din guvernul SUA nu a mai vrut să-l primească.Însă vreau să spun un lucru fundamental: nimeni din afară nu-l va termina politic şi penal pe Plahotniuc fără o mobilizare a cetăţenilor Republicii Moldova şi fără înlăturarea acestuia de la putere. Ceea ce ar însemna, totodată, edificarea unei justiţii independente, reformate, care i-ar investiga obiectiv crimele, l-ar trage la răspunderea penală corespunzătoare, sechestrându-i averile, întocmai cum s-a procedat în ţările vecine. De altfel, sunt sigur că soarta prietenilor săi corupţi din România îi aşteaptă pe Plahotniuc şi pe acoliţii lui în cel mai scurt timp.Cu România suntem uniţi prin istorie, sânge, limbă, cultură, iar pentru binele tuturor e nevoie de mai multe proiecte economice reciproc avantajoase în interesul oamenilor, e nevoie de unitatea legilor drepte şi de implementarea lor fidelă. E nevoie să parcurgem aceeaşi cale sigură de reformare a instituţiilor, de consolidare a statului de drept, a sistemului de securitate naţională şi personală a cetăţenilor pentru a putea face faţă integrării europene şi regăsirii în spaţiul civilizaţional comun.Aşteptările nu sunt apanajul nostru. Platforma DA este un partid activ, căruia nu i-a făcut nimeni agenda, ci şi-a făcut-o mereu singur, conform realităţilor şi problemelor cu care se confruntă societatea. În ceea ce mă priveşte, am spus mereu că „niciodată nu mă îngrijorează acţiunea, ci lipsa ei. Fac parte din categoria celor care zic: ia să vedem cine mă poate împiedica să fac acest lucru?!”. Poate că, uneori, cer prea mult de la colegii mei, dar ei mă cunosc şi ştiu bine că o fac pentru o cauză demnă, că niciodată, dar niciodată nu am cedat şi nu voi ceda decât în faţa dictatului demnităţii, a adevărului, a onoarei şi a bunului simţ. Şi am toată încrederea că astfel simt şi procedează şi colegii mei din echipa DA.Determinarea noastră de a redresa lucrurile în ţară este incontestabilă şi chiar cu riscul de a vă părea prea dur, pot spune tuturor că nu voi fi niciodată „echidistant” între adevăr şi minciună, indiferent de cine le emite.În 2018 vom continua cu aceeaşi intensitate să punem în practică dezideratele noastre, să consolidăm organizaţiile teritoriale, să mergem în fiecare localitate din Republica Moldova în cadrul campaniei „Un milion de mâini strânse din inimă” pentru a discuta cu cetăţenii noştri şi a-i informa despre starea reală a lucrurilor din ţară. Vom propune în continuare soluţii practice şi viabile pentru problemele existente şi pentru reforme reale. Intenţionăm să fortificăm relaţiile cu partenerii externi şi, în special, să ne facem auziţi în cadrul grupului europarlamentar al PPE, dar şi în alte grupuri.Apropo, acest statut de membru PPE, ne va ajuta să punem pe agenda instituţiilor europene subiecte legate de interesele Republicii Moldova, în principal de susţinere a cetăţenilor noştri, să informăm mai eficient partenerii europeni despre situaţia exactă din Republica Moldova, în special ce ţine de derapajele antidemocratice ale regimului şi crimele comise de acesta împotriva propriului popor. Pentru noi, ca partid din familia PPE, după 2018, când vom accede la putere, acest statut va avea un impact direct asupra implementării obiectivelor de guvernare asumate în campania electorală.Vom avea mult de lucru, căci va trebui în cel mult scurt timp să facem ordine în ţară. Ştim cum s-o facem şi garantăm asta! De aceea, la sfârşitul acestui interviu, aş vrea să mă adresez tuturor cetăţenilor Republicii Moldova din ţară şi de peste hotare cu un apel la consolidare, solidaritate, conştientizare a poate ultimei oportunităţi de a schimba fundamental această ţară, de a destructura acest sistem oligarhic cancerigen, de a readuce acasă bunăstarea şi demnitatea.Anul 2018 va fi unul al marii schimbări sau va fi unul pierdut. Dacă dorim să ne întoarcem miliardele furate, să scoatem de pe umerii oamenilor povara insuportabilă a taxelor şi impozitelor, să anulăm legea restituiri miliardului de către popor, dacă vrem să-i încătuşăm pe hoţii şi bandiţii de la guvernare şi complicii lor, să-i punem la închisoare şi să le confiscăm averile dobândite ilicit, dacă dorim ca fiecare cetăţean să fie remunerat decent de către stat, fie că e vorba de salarii, pensii, burse sau indemnizaţii, dacă vrem să avem medicina şi învăţământ de calitate – acum să ne unim eforturile ca niciodată. Să înţelegem că totul e în mâinile domniilor voastre, ale cetăţenilor, şi că de această voinţă şi determinare depinde dacă avem sau nu viitor.De sărbătorile de iarnă, ţin şi pe această cale, să vă doresc tuturor multă sănătate, căldură sufletească, să aveţi vetrele încălzite de lumina divină şi vrednicia omenească. Totodată, vă îndemn să folosiţi acest prilej unic în felul său de a discuta, în familie şi cu cei apropiaţi, despre ceea ce trebuie să facem pentru a ne pune ţara de drumul cel bun.