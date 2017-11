Andrei Năstase: Suntem pregătiţi să preluăm şi să gestionăm puterea în numele oamenilor şi în beneficiul lor // INTERVIU

Nu ne aşteptăm să reacţioneze organele de resort, capturate în întregime de actuala guvernare. Prin acţiunile noastre am ţinut să informăm cetăţenii noştri şi partenerii de dezvoltare asupra realităţilor politice de la noi, asupra faptului cert că asistăm la începutul fazei finale de instaurare a unei veritabile dictaturi de esenţă oligarhică. Toate cazurile de presiuni şi persecuţii ale membrilor şi simpatizanţilor Platformei DA sunt documentate.Persecuţiile activiştilor Platformei Demnitate şi Adevăr au căpătat o amploare fără precedent în ultima perioadă, în comiterea lor fiind implicate mai mute instituţii de stat şi media controlate de Plahotniuc. Oameni oneşti, care au mici afaceri pentru a-şi întreţine familiile, sunt intimidaţi şi chiar terorizaţi, doar pe motiv că îşi exercită drepturile constituţionale şi se implică în activităţi civice şi politice, îndreptate spre scoaterea Republicii Moldova din captivitatea mafiotă. Doar în ultima perioadă de timp au fost supuşi unor persecuţii total nejustificate Arina Spătaru, Ruslan Verbiţchi, Andrei Magalu, Sergiu Cibotari, Constantin Nicolaev, alţi membri şi simpatizanţi ai Platformei DA. Cazul lui Alexei Alexeev este, în general, aberant. Justiţia lui Plahotniuc a depăşit orice limită posibilă demult, dar acest dosar este din domeniul absurdului lui Kafka!Platforma DA a apărut din dragostea oamenilor de libertate şi de ţară, atunci când nimeni nu mai îndrăznea să facă opoziţie unei guvernări mafiote, preferând fie complicitatea, cum e cazul unor politicieni de dreapta, pro UE, pro România, sau falsa opoziţie, mimată de PSRM şi Dodon. Personal m-am angajat alături de oameni să fac o altfel de politică, preocupat de interesul public, naţional şi mai puţin de cel strict partinic sau personal. Este adevărat că presiunile guvernării sunt extrem de dure şi nu intră în nicio logică democratică. Pentru a intimida cetăţenii şi chiar a-i face să renunţe la activitatea politică, se recurge la metode mafiote de cea mai joasă speţă. Dar noi am ştiut de la bun început cu cine avem de a face. Lupta politică actuală presupune că fiecare dintre noi îşi asumă riscuri enorme. Şi când spun asta, mă refer la tot ce constituie viaţa omului: libertate, integritate morală şi fizică, sănătatea proprie şi cea a membrilor familiei, business, loc de muncă.Ceea ce trebuie să înţelegem este că actuala luptă politică este cea mai acerbă luptă din câte s-au desfăşurat în Republica Moldova pe parcursul anilor de independenţă. Dictatura, impusă de Plahotniuc, care utilizează resursele statului, instituţiile publice ca pe un bun personal, umplându-şi buzunarele şi răfuindu-se după bunul plac cu oponenţii politici, este extrem de periculoasă, punând sub mare semn de întrebare chiar existenţa statului, nu doar viitorul lui. Conştientizarea acestor realităţi este necesară pentru a spori forţele de rezistenţă, pentru o solidarizare şi asumare plenară a riscurilor. Nu suntem copii, suntem oameni maturi cu responsabilitate şi coloană vertebrală puternică. Şi cei, care cutează să ne muşte, riscă să-şi rupă dinţii.Sunt sigur că echipa noastră este capabilă nu doar să menţină ritmul, dar să eficientizeze mereu munca în cele trei direcţii de importanţă maximă: întâlnirile de informare reciprocă cu cetăţenii în toate localităţile republicii, contactul permanent cu partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova şi pregătirea pentru guvernare prin completarea permanentă a programului anti-criză cu propuneri concrete, viabile, imperios necesare, de dezvoltare reală a domeniilor prioritare, care, în ultimă instanţă, influenţează calitatea vieţii tuturor cetăţenilor. Suntem conştienţi că ne aşteaptă un drum, parcurgerea căruia va necesita un efort susţinut, o capacitate sporită de muncă în care să ne manifestăm toate aptitudinile, pentru a fortifica partidul şi a-l menţine, aşa cum e firesc, în prim-planul scenei politice din Republica Moldova.Da, am spus deja că Platforma DA pe parcursul ultimilor ani a venit cu mai multe solicitări şi propuneri de ordin economic, social, fiscal, de apărare a drepturilor şi libertăţilor omului, inclusiv la liberă exprimare şi corectă informare. Combaterea corupţiei şi aplicarea mecanismului de confiscare extinsă a averilor ilicit dobândite de judecători, procurori, politicieni şi funcţionari corupţi, eradicarea sărăciei, diminuarea fenomenului migraţiei prin îmbunătăţirea climatului investiţional, crearea de noi locuri de muncă bine plătite şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei acasă, au fost şi rămân domeniile noastre prioritare.Din păcate, majoritatea au fost ignorate de către guvernare, iar o parte din ele, spre exemplu cele vizând sistemul de pensionare, de protecţie a producătorului autohton, au fost profanate în mod cinic, făcând şi mai grea povara de pe umerii oamenilor. Dacă doar o parte dintre proiectele noastre ar fi fost implementată de către guvernare, mai multe segmente sociale – bugetarii, pensionarii, studenţii, oamenii de afaceri mici şi medii, producătorii autohtoni, fermierii, etc. ar fi simţit o despovărare şi o atât de necesară siguranţă în activitatea lor cotidiană, în viaţa lor şi a familiilor lor. Implementarea proiectelor noastre ar fi demarat deja procesul de reîntregire a mii de familii aici, în Moldova. Orice om, dar mai cu seamă un moldovean, va prefera un minim existenţial lângă familie, decât bogăţiile iluzorii în pribegie.În lipsa acestui minim existenţial acasă, destrămarea endemică a familiilor din satele şi oraşele noastre continuă, cei mai activi oameni pleacă în străinătăţi cu tot cu copiii lor, iar de curând îşi iau cu ei deja şi părinţii. Şi asta se întâmplă în paralel cu jocurile politicianiste anoste de la Chişinău, parte dintr-un permanent circ produs de Plahotniuc şi Dodon.Vă asigur că viziunea partenerilor noştri de dezvoltare s-a schimbat radical. Binomul Plahotniuc-Dodon nu mai poate inventa poveşti mincinoase pentru capitalele europene. Este adevărat că şi în cadrul ultimei noastre vizite în capitala Uniunii Europene am avut de confruntat şi contracarat efectele propagandei oligarhice a guvernării Plahotniuc, a manipulărilor şi dezinformării la care sunt supuşi funcţionarii europeni. O bună vreme, la Bruxelles, la fel ca şi la Bucureşti sau Washington, Dodon a tot fost folosit pe rol de sperietoare, chiar în timp ce acasă, în spatele circului-geopolitic, guvernarea împarte cu el banii cetăţenilor şi a contribuabililor europeni, judecători, ambasadori, şefii de întreprinderi, circumscripţii electorale, spaţiul mediatic şi informaţional.Am convingerea că wrestlingul geopolitic Plahotniuc-Dodon a fost deconspirat şi nu mai funcţionează la Bruxelles, în ciuda unor enorme cheltuieli de lobby. Ultimele reacţii ale oficialilor europeni la derapajele antidemocratice ale guvernării sunt mai mult decât clare, concludente. Sistarea asistenţei financiare este cea mai recentă dovadă a faptului că masca ipocrită a lui Plahotniuc i-a fost smulsă şi toată lumea a văzut faţa sa reală – cea de criminal, care nu poate să aibă de a face cu altceva decât cu un proces amplu de judecată, în cadrul căruia va sta pe banca acuzaţilor. Vădit deranjaţi de acest lucru, Filip, Candu, Lupu strigă în gura mare că ne denigrăm ţara. Fals!!! Noi ne iubim ţara, dar urâm regimul criminal care a pus-o pe butuci şi nu participăm la scamatoriile geopolitice puse în scenă de nişte saltimbanci politici.Apropo, trebuie să ştiţi că, deşi guvernarea se laudă peste tot că avem creşteri economice substanţiale, în surdină, la Bruxelles, Lupu şi Filip cerşesc suport financiar, motivând prin faptul că în curând nu vor mai avea cu ce plăti pensii şi salarii.Atunci când derapajele antidemocratice ale guvernării hibrid au ajuns la cote maxime, când în pericol era nu doar democraţia din R. Moldova, ci şi existenţa acesteia, noi am fost iniţiatorii şi promotorii protestelor paşnice, civilizate, de esenţă europeană, demersurile noastre fiind menite să consolideze societatea civilă şi partidele de opoziţie anti-oligarhică. Platforma DA este cea care a iniţiat dialogul mai multor entităţi cu sprijin popular, adunând pe acelaşi document destinat Comisiei de la Veneţia, structurilor europene partenere, opiniei publice naţionale şi internaţionale semnăturile unor lideri de partide cu ideologii, opţiuni politice şi geopolitice total diferite. Astfel am reuşit să desfiinţăm mitul consensului politic, vândut de cooperativa Plahotniuc – Dodon în interiorul şi exteriorul ţării.Şi da, suntem unicii care în paralel am propus şi ne-am asumat un proiect de îmbunătăţire a sistemului proporţional de vot, benefic pentru oameni şi menit să contribuie la curăţarea clasei politice, inclusiv prin deschiderea listelor, prin votul prin corespondenţă al Diasporei, prin promovarea tinerilor, a femeilor, a celor mai buni reprezentanţi din regiunile ţării şi din Diasporă.Referendumul solicitat guvernării în problema sistemului electoral este o continuitate logica a luptei noastre pentru democraţie reprezentativă, dar şi o dovadă a faptului că noi avem încredere în capacitatea populaţiei de a alege între rău şi bine, nu ne este frică de propriul popor şi ori de câte ori va fi nevoie vom apela la un plebiscit corect. Cât de dispusă este guvernarea să ceară un vot de încredere de la oameni, s-a văzut. Spre regret, în ciuda eforturilor noastre de a reveni la normalitate, de a consolida societatea, agenda oficială rămâne în continuare dominată de spectacolul geopolitic al guvernării hibrid, care, prin schimbarea sistemului de vot intenţionează să-şi asigure dreptul la eternitate politică. Indiferent de reacţia guvernării la propunerea noastră privind referendumul menţionat, noi vom continua să luptăm pentru drepturile oamenilor, indiferent de natura lor, iar mijloacele utilizate de Platforma DA vor fi cele strict legale şi constituţionale.Am mai spus şi reiterez: vrabia mălai visează şi calicul praznic… Ca şi apărător al drepturilor omului nu împart mese şi funcţii cu cei care şi-au bătut joc de ţara mea şi oamenii ei. Ceea ce le pot garanta lui Plahotniuc, Candu şi anturajului lor, este cel mai echitabil şi corect proces de judecată, asigurat de o justiţie liberă şi un procuror independent, care se vor baza în deciziile lor pe o investigaţie exhaustivă a tuturor crimelor comise de aceştia. Actualilor membri şi simpatizanţi ai PD le sugerez să se disocieze de gruparea mafiotică, să facă numai lucruri bune pentru oameni şi ţară, iar în viitor să se izbăvească de cel rău, sprijinind partidele autentice proeuropene şi democratice. Noi, forţele realmente pro-europene, vom spori capacitatea noastră de a ne consolida si organiza în aşa fel, încât să schimbăm radical clasa politică, să debarcăm regimul oligarhic şi să-i tragem la răspundere, printr-o justiţie independentă şi imparţială, pe cei care au uzurpat puterea, au sărăcit şi au furat ţara! Consolidarea forţelor realmente pro-europene este chezăşia succesului nostru şi facem tot posibilul ca ea să se întâmple cât mai repede posibil. Dar, repet, fără PD, căci acesta numai partid pro-european nu este!Oferta noastră presupunea unitate, reciprocitate, paritate, conjugarea eforturilor, un staff unificat, resurse financiare şi logistice comune, activităţi cu implicarea nemijlocită a celor mai buni oameni din teritoriu, o agendă unică de lungă durată (alegeri prezidenţiale, parlamentare, locale) şi o listă comună formată transparent, din oameni integri şi profesionişti, pe principiul meritocraţiei. Disponibilitatea retragerii din cursa prezidenţială în favoarea unui candidat comun al forţelor anti-oligarhice a fost parte a ofertei noastre publice făcută celui de-al doilea partid emergent, PAS încă înainte de alegerile prezidenţiale. Din păcate oferta noastră a fost tratată selectiv de către colegii de la PAS, care s-au concentrat doar pe scrutinul prezidenţial, pe care l-au condiţionat de un singur criteriu de identificare a candidatului comun, şi anume sondajul. Oferta noastră a rămas valabilă pe parcursul a mai bine de un an, iar declaraţia de principiu făcută recent de către PAS despre eventuala participare la viitoarele parlamentare în comun a celor două partide, confirmă, de fapt, imperativul nostru de unitate a forţelor democratice. Această abordare necesită, însă, un răspuns exhaustiv cu privire la criteriile de reciprocitate şi paritate, de conjugare a eforturilor, resurselor financiare şi logistice, cu privire la activităţile comune şi implicarea celor mai buni şi mai activi oameni, cu privire la o agenda şi o listă comună formată transparent, din cei mai integri şi competenţi oameni.După ultima întâlnire a birourilor noastre politice, PAS şi-a luat un termen de meditaţie, astfel că suntem în aşteptarea unui răspuns clar şi coerent vizavi de propunerile Platformei DA, pentru a ne edifica cât de curând asupra strategiei şi comportamentului nostru politic, exerciţiu ce nu mai poate fi amânat. Ştim că Plahotniuc şi Dodon au soluţii antipopulare pentru orice situaţie, însă doar unitatea noastră îi lasă fără şanse. O greşeală comisă acum se va transforma, mai devreme sau mai târziu, într-un dezastru. Iată de ce, ca oameni politici, noi trebuie sa dăm dovadă de cel mai înalt grad de maturitate şi responsabilitate în numele ţării şi a poporului ei, şi să luăm decizii asumate politic, nu matematice.Într-o ţară democratică cazul Bragută nu putea să aibă loc, nu avea cum. Iar dacă, ipotetic, se întâmpla, oamenii ar fi ieşit în stradă cu mic, cu mare, cu zecile şi sutele de mii. Exact cum spunea ex-ambasadorul Germaniei la Chişinău despre cazul jafului Băncii de Economii! Genomul nostru naţional încă e influenţat mult de asperităţile istorice prin care am trecut secole la rând. Dar evoluăm şi în acest sens. Cred că am reuşit deja să animăm substanţial civismul oamenilor şi hotărârea lor de a lupta până la capăt pentru propriile drepturi. Noi nu căutăm ţapi ispăşitori, pe noi ne interesează o schimbare radicală de sistem. Cei care au acaparat justiţia şi au făcut posibile şi sistemice tot felul de crime, îşi vor căpăta pedeapsa, atunci când justiţia va deveni independentă. Şi acest lucru se va întâmpla mai curând decât îşi imaginează ei. Suntem pregătiţi de a prelua şi gestiona puterea în numele oamenilor şi în beneficiul lor. Venim cu un semnal de consolidare şi încurajare către cetăţeni. Schimbarea nu mai poate aştepta, crimele şi derapajele regimului sunt deja insuportabile. Avem toată certitudinea că putem şi vom schimba fundamental lucrurile în ţara noastră cu o echipă de oameni competenţi, integri şi responsabili în condiţii de maximă transparenţă.Astăzi Primăria Chişinău, măcinată de corupţie, de efectele unui management primitiv, bazat pe protecţionism şi creditări excesive, este controlată de Plahotniuc prin mijloace obscure şi prin oameni pasibili de puşcărie, salvaţi prin sperjur. Mai mulţi actori politici, mai vechi şi mai noi, mai de stânga sau mai de dreapta, cu sau fără membri şi simpatizanţi, care astăzi, doar declarativ susţin sau boicotează referendumul (fără să şi-l asume prin efort, resurse, riscuri), după data de 19 noiembrie îşi vor disputa prin studiouri de televiziune meritele, îşi vor pune lauri pe creştet în funcţie de rezultatul furnizat de nimeni alţii decât de locuitorii municipiului. În eventualitatea unui referendum realizat, anume cei cu boicotul vor fi primii la depunere de… candidaturi. Platforma DA a indicat asupra căii corecte de soluţionare a problemei edilului capitalei – demisia lui Chirtoacă, organizarea unor alegeri libere pe care să şi le adjudece un candidat comun al forţelor anti-oligarhice, pro europene şi reformatoare, cu sprijinul masiv al locuitorilor municipiului. Tot ei, locuitorii capitalei, fiind bine informaţi şi lucizi, vor decide de sine stătător şi în ce mod vor acţiona pe 19 noiembrie: vor participa sau nu la referendum; vor vota pro sau contra. Eu am încredere în discernământul acestor oameni.Suntem într-o situaţie politică extrem de gravă, la limită, aş spune. PD a distrus nu numai partidele cu care a coalizat pe parcurs, ca un pui de cuc, care îşi aruncă fraţii din cuib fără jenă, ci e pe cale să nimicească şi ultimul germene de democraţie, developându-se în continuare ca o bandă de hoţi veritabili, de şpăgari de drumul mare, de indivizi certaţi cu bunul simţ şi legea, care consideră că Republica Moldova este un bun personal, proprietate privată a lui Plahotniuc. Şi noi îi declarăm război, asumându-ne conştient riscurile. De ce? Pentru că atunci când Plahotniuc declară război cetăţenilor cu demnitate din această ţară, batjocorindu-le drepturile elementare, noi nu avem altă soluţie decât să luptăm până la capăt, până în momentul când Republica Moldova va deveni ţara în care să vrei să trăieşti!