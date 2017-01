Monica Macovei: „Jurnal TV este foarte critic la adresa lui Plahotniuc şi vedem consecinţele; S-a ajuns la sugrumarea presei şi a jurnaliştilor liberi” // INTERVIU

Tentativa camuflată de a sugruma „Jurnal TV” şi presiunile din ultima vreme asupra jurnaliştilor liberi este un semnal care deconspiră tentaţiile dictatoriale ale celui care controlează momentan puterea în Republica Moldova. „Legea amnistiei fiscale”, care va interzice confiscarea averilor agonisite ilegal, este inacceptabilă, iar UE va trimite bani în Moldova doar ca să contribuie la bunăstarea oamenilor simpli. Sunt principalele declaraţii făcute de europarlamentarul român, Monica Macovei, într-un interviu pentru Report.md. - În acest moment în Republica Moldova nu mai putem vorbi de democraţie, ci de începutul unei dictaturi. Întotdeauna primul semn şi primul gest al dictaturii este reducerea la tăcere a presei libere - închiderea gurii cu orice preţ. Asta se întâmplă acum cu „Jurnal TV”. Acest post de televiziune este foarte critic la adresa lui Plahotniuc. Şi vedem consecinţele. Este o dramă ce se întâmplă în presa din Moldova! Se pare că sunt şi alţii pe listă…Presa liberă din Chişinău este sub asaltul lui Plahotniuc şi a oamenilor lui. Partidul Democrat din Republica Moldova nu mai poate fi un partener pentru Uniunea Europeană. S-a ajuns la sugrumarea presei critice şi a jurnaliştilor liberi prin trucuri şi şmecherii de genul determinării proprietarilor care închiriază spaţii instituţiilor de presă să rezilieze contractele de închiriere. Asta ca să spună, probabil, că nu au nimic cu Plahotniuc şi Partidul Democrat. Dar noi ştim adevărul şi el e la suprafaţă: se vrea înăbuşirea presei care critică şi monitorizează puterea.- Poate că unii au ştiut. În nici un caz nu s-a discutat la Bruxelles despre acest proiect. Eu am primit de la Amnesty International Moldova un raport vizând acest proiect. De asemenea, „Expert Forum” din România a făcut un raport în legătură cu acest proiect de lege. Eu am ştiut, pentru că m-a interesat subiectul. Reacţia Băncii Mondiale, care a venit imediat după adoptarea în prima lectură, a fost că proiectul nu e ok... Deci, dacă te interesezi ştii, dar nu a fost o dezbatere la Bruxelles în legătură cu acest proiect. Ca să înţeleagă toată lumea - sub un titlu aparent anost şi care nu are nimic cu amnistia fiscală, se încearcă o amnistie fiscală. Amnistie fiscală înseamnă că banii furaţi de la oameni nu mai pot fi confiscaţi. Plus riscul de creştere şi mai mare a evaziunii fiscale, riscul de creştere a corupţiei şi spălării banilor, riscul pentru sectorul bancar de imagine şi de încredere. Ştim bine că sectorul bancar funcţionează pe încredere. Dacă nu este încredere în bănci, oamenii nu se duc cu banii la bancă şi băncile dau faliment, ori o societate se dezvoltă cu ajutorul sistemului bancar care, de exemplu, oferă împrumuturi pentru începerea diverselor afaceri.Relaţiile cu partenerii de dezvoltare ai Moldovei sunt puse sub semnul întrebării pentru că nu există încredere în acest moment în Guvernul de la Chişinău şi, evident, nici în Partidul Democrat, nici în oligarhul Plahotniuc, care conduce de fapt Guvernul. Vorbim de foarte multe riscuri, inclusiv de imagine pentru ţară. Ori aceasta contează foarte mult în planul politicii externe. Dacă eu negociez cu o persoană care, să zicem, este Plahotniuc, în care eu nu am încredere, atunci nu îi voi da nimic, nici bani, nici alte avantaje economice pentru Moldova… Şi pierd cetăţenii Moldovei indiferent că sunt ruşi, români, moldoveni, găgăuzi, etc.În plus, vă mai spun o informaţie: există 6 organizaţii neguvernamentale din România care au cerut deja preşedintelui Iohannis, Parlamentului şi Guvernului României să oprească finanţarea pentru Republica Moldova dacă trece această lege a amnistiei fiscale.- Prost! Acest Guvern este considerat ca fiind unul nedemocratic. Este acceptat de partenerii externi în sensul că se mai discută, dar asta nu înseamnă că suntem ca acum 2-3 ani, când Moldova era ţara cu coroniţă din tot Estul Europei. A fost prima care a primit liberalizarea vizelor, apoi Acordul de Asociere, a avut parte de cel mai bun şi cel mai rapid acord de liber schimb. Toata ziua se vorbea despre Moldova, era dată ca exemplu pozitiv pentru toate celelalte state din vecinătatea estică. Acum nu mai este aşa, din păcate. Se vorbeşte foarte puţin despre Moldova.- Toată lumea e nemulţumită de rezultatul acestor alegeri. Ce să discutăm cu Igor Dodon - integrarea Moldovei în Federaţia Rusă sau în spaţiul sovietic?- Alegerea lui Dodon îndepărtează Moldova de Uniunea Europeană, pentru că este pro-rus. A şi spus că vrea să renegocieze Acordul de Liber Schimb, că vrea să denunţe Acordul de Asociere. El nu vrea în Uniunea Europeană. El nu vede Republica Moldova în UE. Dacă ceva se va schimba în atitudinea şi în acţiunile lui, atunci s-ar putea să stăm de vorbă, dar în acest moment, cu această alegere, Moldova nu mai este acel partener al Uniunii Europene în care am investit toţi atâta încredere. Erau săptămâni în care aproape în fiecare zi mergea câte un comisar european la Chişinău… Nu mai e aşa!- Sigur că vedem ceea ce vedeţi şi voi. Vedem toate aceste lucruri şi de aceea relaţiile nu sunt bune. Sigur că Republicii Moldova i se fac în continuare recomandări… Dar ce vrea, de fapt, Moldova? Este o ţară independentă. Face ce vrea. Dacă nu vrea pe drumul european, noi nu o putem obliga. Apropo despre această lege a amnistiei fiscale - când am aflat despre ce este vorba, am trimis o scrisoare D-nei Mogherini, care este Înaltul reprezentant pentru politică externă a Uniunii Europene, lui Elmar Brok, care este preşedintele Comisiei de afaceri externe din Parlamentul European, D-lui Cristea care este preşedintele Delegaţiei Parlamentului European cu Moldova, criticând aceasta lege şi cerându-le să ia măsuri urgente. Asta am făcut eu, dar nu mai există o coaliţie pentru Moldova în Parlamentul European. Am rămas câţiva care încă mai tragem semnale de alarmă.- Noi nu vrem ca banii să ajungă la partide, la oligarhi sau să fie furaţi. Banii trebuie să ajungă la oameni sau în învestiţii care să genereze locuri de muncă şi, deci, bunăstare pentru oameni. Dacă se fură din bani sau dacă ajung la partide e o mare problemă de care rugăm să se ocupe ONG-le şi presa din Moldova. Sesizaţi-ne şi pe noi… Dar trebuie să ştiţi că există o limită. Ori dacă Guvernul şi preşedintele Republicii Moldova spun „nu ne interesează părerea voastră!”, nu avem ce face. Da, putem opri finanţarea! Dar trebuie să găsim soluţii. Adică soluţia mea nu este să întrerupem relaţiile cu Republica Moldova din cauza unui Guvern în care nu avem încredere şi care nu face reforme. Da, nu face reforme, nu a rezolvat cu miliardul! Toţi cei care au beneficiat de miliard trebuie să pună banii înapoi şi să plătească penal. Nu s-a întâmplat asta. Avem un singur arestat… Ideea este să continuăm, inclusiv în aceste condiţii cu Republica Moldova, ca să o aducem din nou pe drumul cel bun - să nu renunţăm. Eu una nu vreau să renunţ la democratizarea Moldovei şi la drumul ei european. Eu, personal, nu vreau să renunţ şi sunt şi alţii, dar nu tot Parlamentul European cum era în anii trecuţi.Dragoş Drăgan