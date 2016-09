Andrei Năstase: „Cred, cu tărie, că va câştiga preşedintele poporului”

În cadrul unui interviu acordat portalului tribuna.md , preşedintele Partidului „Platformei Demnitate şi Adevăr”, Andrei Năstase, a vorbit despre procesul de colectare a semnăturilor, când vor decide cele trei partide cine este candidatul unic, cum poate preşedintele declanşa alegerile parlamentare anticipate – dacă ajunge şef al statului, care vor fi primele trei decizii pe care le va lua, dar şi pronosticurile sale privind evoluţia situaţiei politice în următoarea perioadă.A.N.: Având experienţa de colectare a celor peste 400 de mii de semnături pentru referendumul constituţional, grupul de iniţiativă a reuşit, încă acum câteva zile, să acumuleze semnăturile necesare înregistrării mele în cursa prezidenţială. Am preferat, însă, să nu se facă tam-tam din acumularea celor 15 000 de semnături necesare, precum circarii puterii. “Performanţa” lui Plahotniuc şi Ghimpu nu face parte dintr-un exerciţiu democratic. Este o sfidare a legii şi a bunului simţ, o nouă batjocură faţă de cetăţenii ţării. Într-un stat de drept, aceste structuri administrative de comandă, de şantaj şi corupere ar fi fost scoase din cursă.A.N.: În ce priveşte candidatul comun, ţin să reiterez că ideea am lansat-o chiar eu, încă în martie 2016, şi consider că, astăzi, poate mai mult ca oricând, avem nevoie de unificarea forţelor democratice şi antioligarhice.Această idee nu reduce totul doar la alegerile prezidenţiale. Trebuie să avem un front comun, o echipă comună, un staff comun ca să oferim oamenilor o alternativă politică sănătoasă – aşa cum au cerut oamenii la marele nostru protest din 13 septembrie, când s-a votat Rezoluţia privind crearea unei alternative viabile guvernării criminale şi pretinsei opoziţii geopolitice. Am optat de la bun început pentru un tandem dintre Platforma Demnitate şi Adevăr şi PAS, dar şi alte partide, societatea civilă, ca să venim cu un candidat comun pentru alegerile prezidenţiale, să alegem cea mai bună candidatură pentru un viitor Prim-ministru, să venim cu o listă comună de oameni profesionişti şi integri pentru alegerile parlamentare şi să identificăm cei mai buni oameni pentru un viitor Cabinet de miniştri.A.N.: Nu este secret că avem o colaborare bună cu experţi şi specialişti locali şi internaţionali, care ne-au şi sugerat aceste criterii, având o vastă experienţă democratică. Conferinţe teritoriale comune cu ieşirea în faţa oamenilor a potenţialilor candidaţi, sondaje clasice şi moderne, alte studii electorale, un congres comun al partidelor – parte a angajamentului de participare cu un candidat comun care ar încununa opera – acestea sunt mecanismele sugerate încă în primăvară de un important institut german, afiliat partidelor din familia popular europeană (PPE). Platforma DA le-a agreat şi e firesc să fie aşa, deoarece departajarea doar prin sondaje ar putea fi o capcană pentru ambii candidaţi, având de câştigat fie guvernarea antipopulară, fie aşa-zisa opoziţie de factură geopolitică.Cetăţenii trebuie să ştie pentru cine îşi vor da votul, să cunoască programele candidaţilor, să le aprecieze prestaţia. Eu sunt adeptul unor dezbateri publice cu participarea societăţii civile largi şi a experţilor.Vom utiliza mai multe mecanisme, astfel încât să fie înaintat candidatul cu cele mai mari şanse de câştig, care ar reprezenta un număr cât mai mare de cetăţeni. Acest lucru trebuie făcut nu de dragul unor persoane, indiferent ce nume poartă, ci de dragul unei victorii pe care suntem sortiţi să o obţinem!Am mai spus şi cu alte ocazii că numele candidatului comun va trebui anunţat în cel mai oportun moment din campania electorală propriu-zisă, iar decizia va fi luată, inclusiv cu implicarea societăţii civile, ţinându-se cont, întâi de toate, de voinţa populară.A.N.: Pentru că am decis să facem o campanie electorală pentru oameni şi împreună cu ei, sloganul desemnat de echipa noastră este: „Andrei Năstase, Preşedintele Poporului”. Este un slogan pe care l-am elaborat acum câteva săptămâni, după ce l-am absorbit din rândurile oamenilor cu care m-am întâlnit.În cazul în care vom avea candidatul unic – nu văd de ce ar trebui să-l modificăm. Este un slogan care exprimă cu adevărat intenţia noastră de a da ţării un preşedinte independent, curajos, al poporului şi nu al unor grupări criminale, cum este cel de astăzi.A.N.: Nu ar trebui să existe niciun fel de confuzie. Înregistrarea noastră a fost anunţată chiar de la bun început, altfel nu ar fi fost posibil să selectam candidatul cel mai bun, cel mai potrivit. Repet, este importantă nu doar funcţia de preşedinte, ci şi cea de prim-ministru, aşa cum sugerează prestigioşii formatori de opinie Armand Goşu, Vladimir Socor sau Vitalie Ciobanu.Indiscutabil, va fi propus cel care va avea cea mai mare susţinere populară, cel care va convinge oamenii că ştie şi, mai ales, poate opri transformarea definitivă a ţării în SRL Partidul Democrat.Instituţia preşedinţiei, una dintre cele mai importante în stat, trebuie scoasă din captivitatea oligarhică şi pusă în slujba întregii societăţii. Şi asta ar însemna primul act de demantelare a acestui sistem care sugrumă Moldova. Şanse de victorie au cei care sunt ataşaţi cu adevărat valorilor statului de drept, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, care au o poziţie intransigentă, demonstrată în timp, faţă de regimul oligarhic şi luptă pentru oameni, este aproape de oameni. Principalele arme în această luptă sunt adevărul şi demnitatea, iar principalele calităţi ale unui preşedinte ales de popor trebuie să fie integritatea, profesionalismul şi curajul pentru a demonta acest sistem inuman.Eu cred, cu tărie, că va câştiga preşedintele poporului.A.N.: Am toată convingerea că, susţinut de aceste trei partide, de societatea civilă, de personalităţi din ţară şi de peste hotare, sunt capabil să câştig primul tur de scrutin. Cel mai serios argument, însă, sunt oamenii din satele şi oraşele noastre, cu care mă întâlnesc zilnic.Referitor la concurentul principal, consider că e vorba de Igor Dodon, un candidat perceput ca unul pro-rus, dar agreat şi de oligarhul Plahotniuc, datorită unor vechi relaţii din perioada comunistă şi nu numai. Sunt convins, însă, că în turul doi voi câştiga duelul cu Dodon, cu atât mai mult cu cât nu mă voi baza pe sindromul tancurilor ruseşti, ci pe voturile cetăţenilor, indiferent de culoarea politică, confesiune, apartenenţă etnică. E timpul să abandonăm vectorii geopolitici de care beneficiază unii politicieni în mod nemeritat, folosindu-se de imaginea unor personaje de top din afara ţării. De fapt, în concluzie, este varianta câştigătoare a acestor alegeri şi m-aş bucura dacă partenerii noştri ar conştientiza cât mai repede posibil acest lucru.A.N.: Acest deziderat se conţine şi în proclamaţia Marii Adunări Naţionale din 6 septembrie 2015. Nu este un moft, este un lucru cerut de popor, iar guvernarea trebuie să se resemneze în faţa cetăţenilor, nu să îi ţină după garduri. Am insistat dintotdeauna asupra alegerilor anticipate pentru schimbarea actualei clase politice, care nu mai este reprezentativă şi care s-a compromis. Nu vedeţi unde ne-au adus? Să fii pensionar în Moldova este o condamnare, tinerii pleacă din ţară în căutarea unui trai mai bun, să naşti şi să creşti un copil este un act de curaj. Economia este la pământ, justiţia este captivă, poliţia coruptă, sistemul social este falit, iar cel medical – grav bolnav. Vă place aşa ţară? Cetăţenilor nu le place. Şi nici mie. Poate le place doar celor de la guvernare, ca sursă de venit permanentă din buzunarele oamenilor care trăiesc la limita sărăciei.Iată de ce, preşedintele urmează să pună presiuni pe Parlament şi Guvern, să scoată la iveală schemele şi fărădelegile comise la comanda mediului politic. Actuala guvernare nu are suport popular, majoritatea parlamentară a fost creată prin şantaj şi corupere, deci Parlamentul nu mai este reprezentativ şi nu exprimă voinţa oamenilor. Avem nevoie de o nouă clasă politică care să lucreze în interesele oamenilor şi nu pentru propriul buzunar. Pentru a realiza acest lucru există o singură cale – alegerile anticipate, cu respectarea legii şi a Constituţiei. O soluţie la îndemână ar fi, bunăoară, organizarea unui referendum pe care-l voi declanşa imediat după învestire.A.N.: În primul rând, susţinerea anchetei internaţionale, care să facă lumină în jaful bancar, dar şi iniţierea procedurii de recuperare a banilor. Oamenii trebuie să ştie cine i-a sărăcit, de la cine trebuie recuperaţi banii, iar hoţii trebuie să stea la puşcărie. O mare parte dintre cei, care au participat direct la furtul miliardului, şi astăzi sunt în funcţii.În al doilea rând, neadmiterea legiferării unei alte nedreptăţi puse la cale de guvernarea coruptă, şi anume – cetăţenii acestei ţări să întoarcă miliardele furate. Nu vom permite regimului mafiot să comită un nou abuz şi să le fure oamenilor ultimii bani din buzunar.În al treilea rând, vom insista pe desemnarea unui procuror independent de regimul oligarhic, ales prin concurs transparent, care va lucra în interesul cetăţenilor şi nu al hoţilor.Nu în ultimul rând, toate revendicările populare trebuie să aibă o finalitate şi anume – să fie transformate în iniţiative legislative.Vom continua lupta cu această guvernare coruptă şi cleptocrată, până vom câştiga. Trebuie să facem curăţenie în această ţară, putem şi, eu sunt sigur, că vom reuşi.A.N.: Să ne înţelegem. Zilnic suntem martorii abuzurilor puterii. Campania electorală prezidenţială a demarat cu informaţii extrem de îngrijorătoare, practic din fiecare raion al ţării. În goana de a fi primul în buletinul de vot, dar şi din dorinţa orgolioasă de a crea impresia precum că cetăţenii ar susţine acest partid-stat, timp de 24 de ore au fost adunate, chipurile, 30 de mii de semnături în favoarea unui candidat de mucava. Oamenii ne anunţă că structurile de stat au obligat propriii angajaţi să semneze listele de subscripţie, fiind şantajaţi că vor pierde locul de muncă. Aceste practici au fost folosite de Poşta Moldovei, Moldtelecom, Moldovagaz, Registru, şcoli, spitale, etc. Milionul de suflete moarte, care a apărut peste noapte, utilizarea la maxim a resurselor administrative, şantajul şi coruperea, linşajul mediatic depăşesc orice limite ale absurdului. Îngrijorarea noastră ţine de faptul că, prin aceste acţiuni ilegale, manipulări şi presiuni, scrutinul este deja încheiat, iar candidatul PDM sau cel care este susţinut de ei, ar putea fi declarat “învingător” chiar înainte de numărarea voturilor. Societatea civilă, partidele politice, care într-adevăr au ca prioritate problemele cetăţenilor, se vor coaliza, sunt sigur, în faţa acestor nedreptăţi. Nu putem lăsa lucrurile să decurgă într-un asemenea dezmăţ! De aceea, ne vom apăra drepturile şi libertăţile prin toate metodele posibile, inclusiv prin proteste. Este cea mai de temut armă a noastră, a cetăţenilor deşteptaţi. Să fie clar pentru cei care ne-au capturat ţara – Republica Moldova nu poate exista decât în democraţie şi stat de drept. Dacă nu vor înţelege că acest lucru trebuie realizat prin vot democratic, îl vor resimţi prin proteste democratice masive ale poporului.A.N.: Cu titlu de glumă, pronosticurile le fac sinopticienii. Eu prefer să merg cu determinare spre atingerea schimbărilor pe care le cer oamenii, ele sunt foarte clare şi nu rabdă amânare. Cetăţenii acestei ţări trăiesc sub limita existenţei, în ţară e sărăcie şi haos. Aşa-zisa stabilitate impusă pe gât oamenilor nu va ţine mult timp, toate abuzurile, fărădelegile şi umilinţa la care sunt supuşi cetăţenii Republicii Moldova vor conduce la căderea acestei guvernări antipopulare. Trebuie să alegem un preşedinte al poporului, puternic şi profesionist. Alegerile parlamentare anticipate trebuie să aibă loc, ca oamenii să se facă auziţi. Vom scoate ţara din ghearele mafioţilor şi corupţilor şi vom începe să restabilim tot ce au distrus ei. Forţele politice sănătoase trebuie să facă un front comun şi să ridice din genunchi ţara şi oamenii ei.