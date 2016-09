Andrei Năstase: Am deja mandatul unei importante părţi a poporului pentru a salva Republica Moldova // Interviu

În cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna , Andrei Năstase, Preşedinte al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr”, a vorbit despre intenţiile guvernării de a frauda alegerile, despre investigaţia internaţională a furtului miliardului, despre experţii străini pe care-i va atrage în echipa sa prezidenţială etc.Este evident că se pregăteşte fraudarea masivă a alegerilor, iar drept exemplu în acest sens este faptul că listele electorale depăşesc cu circa un milion (!!!) numărul real de alegători. Să nu uităm de modul cinic, abuziv şi ilegal de acumulare a semnăturilor pentru Marian Ilici Lupu, de felul în care acesta a fost înscris în cursa electorală, într-o sâmbătă în care CEC-ul, conform propriei hotărâri, nu avea dreptul să-i primească listele întocmite peste noapte, în condiţii mai mult decât obscure(fapt reclamat şi de Promo-Lex), de atitudinea aşa-ziselor instanţe de judecată, care fără nicio jenă apără lipsa de argumente a grupării Lupu-Plahotniuc.Despre presiunile coercitive, teroristo-mediatice care se fac asupra opoziţiei şi a mea personal nu că ar trebui să vorbim, ci să strigăm, deja ne-a ajuns cuţitul la os. Dacă în campania pre-electorală am avut parte de aceste lucruri, imaginaţi-vă ce se va întâmpla în campania propriu-zisă, pe care mă feresc să o numesc electorală!Nu este oare această emfază încă o dovadă că se pregăteşte fraudarea alegerilor?! Cum poţi spune că Marian Ilici Lupu are şanse de a ajunge Preşedinte, când marea majoritate a populaţiei urăşte guvernarea ilegitimă din care face parte, cel puţin în calitate de bufon, şi îşi doreşte alegeri parlamentare anticipate?! De fapt, declaraţiile în chestiune se fac pentru a pregăti opinia publică de ceea ce va rezulta din fraudarea masivă a alegerilor – accederea candidatului puterii în turul doi, apoi transformarea sa miraculoasă în câştigător. Şi asta în condiţiile în care chiar şi sondajele reale venite din partea puterii corupte arată că Lupu nu poate depăşi în niciun caz 3-4 procente.Vă referiţi la ultimele sondaje, din perioada pre-electorală. Ele fac parte din aceleaşi mişcări de pregătire a opiniei publice pentru un rezultat falsificat al alegerilor. Nu e pentru prima data când staff-ul mafiei purcede la astfel de tertipuri. Întrebaţi-vă şi Dvs.: Cum e posibil ca tariful la căldură să crească, preţurile la carburanţi să crească, întoarcerea miliardului furat din sistemul bancar să fie pusă în cârca cetăţenilor etc., iar în consecinţă să crească popularitatea guvernării şi a celui care nu a lipsit de la guvernare nici măcar o zi, încă din 2003 ? Vedeţi aici vreun element de logică?!Înţeleg subtextul întrebării Dvs. Am citit recent cum cineva se dădea cu părerea, sugerând că eu nu aş fi dat niciun fel de depoziţii peste ocean. La această etapă multe nu pot spune, pentru a nu prejudicia ancheta. Dar să ştiţi şi dvs., şi cititorii dvs. – încercările guvernării oligarhice de a băga în subconştientul oamenilor ideea că nu ar exista nici un fel de anchetă în Statele Unite ale Americii au un singur scop – de a manipula opinia publică, mai ales acum, în ajunul prezidenţialelor. Vreau să-i dezamăgesc pe cei care umblă cu asemenea trucuri, adică pe cei care cu adevărat au furat miliardul şi acum îl pun în cârca cetăţenilor – structuri federale foarte serioase investighează furtul masiv pe care l-au comis tâlharii oligarhici şi nu e departe ziua când vor răspunde penal pentru asta. Le-aş sugera ca, de fiecare dată când pleacă peste hotare, să-şi ia cu ei şi o valiză cu strictul necesar pentru deţinuţi. Căci din una din aceste călătorii, la sigur nu se vor întoarce. În premieră pentru presă, vreau să vă anunţ că, în perioada ce urmează, Victor Ţopa şi Viorel Topa, deposedaţi de către Plahotniuc de acţiunile lor de la BEM, lucru demonstrat de Înalta Curte de Justiţie de la Londra, vor fi, la fel, audiaţi ca martori în dosarul jafului secolului instrumentat de serviciile federale din Statele Unite.În Statele Unite ale Americii, Plahotniuc nu este investigat pentru proxenitismul, traficul de fiinţe umane sau contrabanda, practicate cu succes în anii 90, inclusiv atunci când tinerii noştri apărau cu arma în mâini, cu preţul propriei vieţi şi sănătăţi independenţa R. Moldova. Sunt infracţiuni prescrise penal, nu şi moral.Se investighează la modul cel mai serios spălătoria mafiei ruseşti din perioada 2010-2014 şi furtul miliardului de la cetăţenii R. Moldova, realizat prin intermediul BEM, instituţie bancară ajunsă sub controlul lui Plahotniuc după preluarea de la coacţionarii săi a peste 51% din acţiuni: mai întâi 11%, iar mai apoi încă 18,5 % de la Victor Ţopa şi Viorel Ţopa şi 23 % de la statul Republica Moldova. Acest lucru, cu siguranţă se investighează şi sperăm într-o finalitate cât mai curând posibilă. Le-am explicat oamenilor legii din Statele Unite că arestarea complicelui său Platon şi a judecătorilor implicaţi în laundromat, adică spălarea de miliarde de dolari, face parte dintr-un scenariu de obstrucţionare a justiţiei americane.Nici eu şi nici agenţii federali ai instituţiilor ce investighează cazul nu am exclus că, în scurt timp, Plahotniuc îşi va comanda propria condamnare, dar şi a Preşedintelui Parlamentului, finul său Candu, în Republica Moldova pentru a scăpa de investigaţiile de peste hotare. Mai exact, în astfel de situaţie, ei speră că nu vor fi cercetaţi şi condamnaţi ulterior de justiţiile altor state, datorită principiului de drept non bis in idem, adică nimeni nu poate fi judecat de două ori pentru aceeaşi faptă.În primul rând, mă întâlnesc cu factori de decizie de peste hotare care se interesează de starea de lucruri din Moldova, înţeleg situaţia noastră şi sincer îşi doresc să ne ajute să revenim pe calea democraţiei şi a statului de drept. Rezoluţia nr.896, pentru susţinerea R. Moldova, introdusă de congresmanul Randy Weber, cu care m-am întreţinut la Washington, este exemplul cel mai elocvent. Aceste relaţii urmează să le valorificăm ulterior în binele cetăţenilor Republicii Moldova.De asemenea, şi nu neapărat în al doilea rând, mă întâlnesc cu conaţionalii noştri, mă documentez asupra problemelor lor, facem împreună cu ei planuri de salvare a ţării şi de pregătire a terenului pentru întoarcerea acasă a compatrioţilor noştri, indiferent unde i-a alungat sărăcia, corupţia şi batjocura guvernărilor.Nu e un secret că Republica Moldova e sufocată de regimul oligarhic de la guvernare. Până când acest regim nu va fi dat jos, ţara nu are nicio şansă de a se dezvolta normal. Noi vedem alegerile prezidenţiale ca un prim pas de scoatere a Moldovei din captivitatea grupării criminale. Important e ca în fruntea statului să vină un Preşedinte curajos, capabil să consolideze întreaga societate, care să înţeleagă că Moldova trebuie reformată fundamental. Şi mai important e să ştie cum să facă acest lucru. În ultima mea vizită la Washington am şi pus bazele unei echipe de consultanţi în domeniul economiei, justiţiei, luptei cu corupţia în organele de stat şi cu crima organizată, formată din economişti cu renume, foşti conducători ai serviciilor americane de specialitate, precum şi ex-procurori generali ai unor state americane.Nu doar ştiu, ci şi am deja mandatul unei importante părţi a poporului pentru a realiza acest obiectiv. Să ştiţi că sloganul cu care am mers până acum – „Preşedinte al poporului” nu e doar o îmbinare frumoasă de cuvinte. Poate sună nemodest, dar eu am discutat fiecare pas pe care trebuie să-l fac în funcţia de Preşedinte la toate întâlnirile de până acum cu cetăţenii noştri. Şi, apropo, întâlnirile mele cu oamenii nu sînt organizate artificial de cineva în baza factorului administrativ – la ele participă oameni sinceri, cu gândire liberă, patrioţi cărora nu le este indiferentă soarta ţării.Nu mă contrazic deloc. Mai sus spuneam că puterea va încerca să fraudeze alegerile şi deja face pregătirile în acest sens. Ceea ce nu ştiu cei de la putere, stând în fotoliile lor călduţe din birourile de la Chişinău, este că poporul vede şi înţelege ce se pune la cale. Mai mult ca atât, poporul este decis să nu permită fraudarea alegerilor şi afirm acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că discut permanent cu oamenii, atât cu cei din ţară, cât şi cu cei din diasporă. De aceea, guvernarea trebuie să înţeleagă: sau alegerile vor fi libere şi corecte – şi în acest caz numaidecât vor fi câştigate de opoziţia antioligarhică, sau urmările pot fi imprevizibile.Nu poţi să te joci cu răbdarea poporului, iar poporul s-a săturat de tâlharii care au jefuit şi fură în continuare ţara.Şi eu vă mulţumesc şi reiterez că libertatea presei, dreptul la libera exprimare şi informare trebuie să constituie o prioritate pentru viitorul Preşedinte al ţării.