Andrei Năstase: „O adevărată reformă a societăţii, inclusiv a sistemului de pensii, va avea loc doar după debarcarea regimului odios şi incapabil care a capturat ţara” // INTERVIU

În cadrul unui interviu acordat portalului CURENTUL , Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr”, a vorbit în detalii despre reforma sistemului de pensii, demarată de Guvern.Curentul: Domnule Năstase, Platforma „Demnitate şi Adevăr” a venit ieri cu o declaraţie dură pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative referitoare la reforma sistemului de pensii. Prin ce se justifică această reacţie intransigentă?Andrei Năstase: Aşa cum reiese din textul declaraţiei noastre, prin faptul că documentul în cauză a apărut brusc în ajunul sărbătorilor de iarnă, când societatea este preocupată de probleme cotidiene. Prin faptul că nu a fost consultat cu înşişi pensionarii, cei circa 7 sute de mii de oameni vizaţi de acest simulacru de act normativ.Populaţia, în special oamenii de vârsta a treia, trebuie să cunoască adevărul: bani pentru pensii nu există. Bani nu sunt, pentru că banii publici au fost şi continuă să fie furaţi, cum a fost furat miliardul din rezervele naţionale ale ţării, adică o optime din Produsul Intern Brut al Moldovei!În aceste condiţii, Guvernul Filip-Plahotniuc a decis să majoreze vârsta de pensionare, practic să declare o bună parte a pensionarilor ca fiind nepensionari şi, prin urmare, să nu le mai datoreze sumele mizere pentru pensii.Curentul: Dvs. susţineţi că, prin majorarea vârstei de pensionare şi a stagiului de cotizare, guvernarea, pe care o acuzaţi că e direct responsabilă pentru dezastrul social-economic din ţară, încearcă din nou să facă reforme pe contul cetăţenilor, punând pe umerii lor propriile greşeli şi crime. Ce stă la baza acestei logici?Andrei Năstase: Dacă pătrunzi în esenţa lucrurilor, înţelegi că aceşti aşa-zişi guvernanţi, ca nişte bandiţi sadea, îşi anulează datoriile faţă de populaţia care a muncit şi făurit economia acestui stat. Mai mult, după ce guvernul Filip-Plahotniuc a pus pe umerii poporului miliardul furat, acum regimul criminal lipseşte de surse de existenţă o parte considerabilă a pensionarilor din Moldova, aceştia reprezentând peste o treime din întreaga populaţie.În condiţiile în care speranţa de viaţă în Moldova este foarte joasă, iar calitatea acesteia pentru marea majoritate a pensionarilor este una oribilă, ridicarea semnificativă a cenzului de pensionare ar trebui să fie ultimul pas în cadrul reformei sistemului de pensii şi doar în situaţia în care celelalte acţiuni nu ar aduce rezultatul scontat. Ce argumente justifică această majorare de vârstă pensionară, în condiţiile unei speranţe medii de viaţă pentru bărbaţi de 67,8 ani? Or, după această aşa-zisă reformă, aceşti oameni au de trăit după ieşirea la pensie, în medie, mai puţin de 3 ani. Nu este acest lucru un genocid social adevărat?Curentul: Am auzit poziţia Dvs. că, din proiectul nominalizat, nu sunt clare sursele de finanţare a reformei propuse de guvernare…Andrei Năstase: Nu doar că nu sunt clare, ci se încearcă o manipulare a opiniei publice, o încercare de a încâlci lucrurile şi mai mult. Ei promit că, începând cu 2017, pensionarii din perioada 2001-2008 vor beneficia de o pensie majorată până la 35%, iar persoanele care vor ieşi la pensie anul viitor vor primi un cuantum dublu faţă de cel prevăzut de actualul sistem. Dar pentru realizarea acestor promisiuni e nevoie suplimentar de minimum 5 sute milioane de lei. Asta în condiţiile unui deficit acut al Bugetului Asigurărilor Sociale, în care transferurile din Bugetul de Stat pentru anul viitor se planifică în sumă de aproape 5,5 miliarde de lei, cifră similară cu anul 2016. Prin urmare, e limpede că nu există mijloace financiare suficiente pentru acoperirea falselor promisiuni ale guvernării oligarhice şi antipopulare.Este evident că, în situaţia în care guvernarea criminală fură pe rupte încât nu mai ajung bani nici pentru pensii, există doar două variante posibile: fie ca tâlharii să întoarcă miliardul din conturile obscure, fie să se înceteze plăţile către categoria cea mai vulnerabilă a populaţiei – pensionarii. Regimul Plahotniuc a ales ce e mai uşor pentru bandiţi, fără să-l preocupe cum vor supravieţui oamenii vizaţi de această „reformă”.Apropo, în urma „furtului secolului” din rezervele valutare poporul a pierdut aproape 16 miliarde de lei. Totodată, potrivit informaţiei statistice, obţinute de Platforma „Demnitate şi Adevăr” de la Casa Naţională de Asigurări Sociale, pentru a majora toate pensiile în Republica Moldova până la minimul de existenţă, stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare, e nevoie de circa 3 miliarde de lei anual. Deci, din banii furaţi ar fi fost posibil de achitat timp de peste 5 ani toate pensiile la nivelul minimului de existenţă.Curentul: Susţineţi teza că reformele structurale în economie trebuie să fie precedate de cele din justiţie?Andrei Năstase: Aşa este, reformele în economie nu pot avea succes, dacă nu sunt precedate de reformele în justiţie şi procuratură. Anume justiţia şi procuratura aservite grupării lui Plahotniuc au distrus economia, au alungat populaţia aptă de muncă peste hotare, au devastat mediul de afaceri şi derivatele acestuia – locurile de muncă, salariile şi impozitele la buget şi contribuţiile la fondul de pensii. De aceea, reformele în justiţie şi procuratură sunt cele cruciale – dacă nu sunt implementate acestea, nici nu are sens să vorbim despre celelalte.Mai mult decât atât, reformele în justiţie şi procuratură nu necesită nici investiţii majore, nici timp îndelungat. Tot ce necesită ele este voinţă politică pentru a elibera sistemul judiciar de sculele lui Plahotniuc. Asemenea decizii pot fi luate mâine dimineaţa, dacă ar exista voinţă şi dacă guvernarea ar fi sinceră atât cu poporul, cât şi cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.Din păcate, guvernarea vicleană cere timp şi bani pentru reforme. E un tertip tradiţional, exploatat de Plahotniuc de circa şapte ani. După cum vedeţi, timp a fost suficient, exact aceiaşi şmecheri au fost la guvernare, inclusiv „inocentul” Filip, care au debitat aceleaşi minciuni.Cât despre bani „pentru reforme în justiţie”, reamintim că peste 160 de milioane de euro au fost irosite pentru achiziţii de maşini scumpe şi reparaţii în birourile judecătorilor loiali lui Plahotniuc. Dar nu din cauza lipsei acestui lux a degenerat sistemul. Iată de ce nici ridicarea salariilor şi pensiilor judecătorilor, nici reorganizările oarbe ale judecătoriilor nu pot elimina corupţia şi elibera justiţia şi procuratura de jugul bandei lui Plahotniuc.Prin urmare, schimbarea nu necesită bani, ci voinţă. Iar orice reformă începe cu schimbarea oamenilor. Anume a personajelor emblematice din justiţia şi procuratura lui Plahotniuc, care sunt motivul principal de ce reformele sunt imperativ necesare. Iar odată cu restabilirea statului de drept, reformele în economie vor deveni posibile şi reale, ca o a doua etapă din programul de salvare a ţării.Curentul: Credeţi că măsurile preconizate de Guvern vor conduce cel puţin la o ameliorare a situaţiei din sistemul de pensii al ţării?Andrei Năstase: Cu siguranţă, nu! De aceea, Platforma „Demnitate şi Adevăr” a şi propus o abordare sistemică a acestei chestiuni, venind cu soluţii concrete, etapizate, bine argumentate, aşa cum reiese şi din textul declaraţiei noastre.Tocmai din aceste motive calificăm acţiunile guvernării ilegitime drept o încercare de a bifa încă o „reformă” inconsistentă şi îndoielnică de dragul unor pomeni din exterior pentru acoperirea deficitelor şi golurilor provocate de marile hoţii şi delapidări a finanţelor publice, la care (de ce să nu recunoaştem) gruparea criminală are fler.Reiterez că o adevărată reformă a societăţii, inclusiv a sistemului de pensii, va avea loc doar după debarcarea regimului odios şi incapabil care a capturat ţara.