Maia Sandu: „Putem să facem ordine la noi în casă, fără să vină cineva să o facă în locul nostru” // Interviu

Interviu DW cu Maia Sandu, surpriza acestei campanii electorale şi liderul unei formaţiuni care şi-a pus drept scop scoaterea de sub regimul oligarhic a cetăţenilor Republicii Moldova.„Pe cine votezi? Pe Maia Sandu sau Igor Dodon?”- sunt întrebările cele mai auzite astăzi pe străzile oraşelor şi satelor din Republica Moldova. Deutsche Welle îşi propune să realizeze o serie de interviuri, înaintea celui de al doilea tur de scrutin din 13 noiembrie, crucial pentru viitorul Moldovei. În primul interviu am discutat cu Maia Sandu, surpriza acestei campanii electorale şi liderul unei formaţiuni care şi-a pus drept scop scoaterea de sub regimul oligarhic a cetăţenilor Republicii Moldova.Maia Sandu: Ne-a bucurat mult sprijinul oferit din partea celui mai mare partid pan-european. Încă din primăvară, partenerii occidentali au venit cu ideea coagulării forţelor pro-occidentale şi anti-oligarhice din Republica Moldova şi ieşirea în alegerile prezidenţiale cu un candidat comun. Iată de ce, după ce acest candidat a fost în sfârşit nominalizat, Partidul Popular European a venit cu mesajul unui sprijin simbolic.Pentru noi în primul rând a fost un semnal de încredere, de susţinere, deoarece ştim cu toţii că în Republica Moldova clasa politică a dezamăgit atât pe plan intern, cât şi pe cel extern. Prin acest sprijin, toată lumea a aflat că în Moldova există o coaliţie de forţe sănătoase, care dă speranţă că va reabilita parcursul european real al ţării, prin angajarea în lupta împotriva corupţiei, în primul rând, şi acest lucru inspiră.M.S.: Mă deosebesc radical faţă de ceilalţi candidaţi, fiindcă pe tot parcursul carierei mele nu am furat niciun bănuţ, pot demonstra pe acte originea tuturor veniturilor, sunt singurul demnitar de stat înalt în timpul mandatului căruia veniturile nu numai că nu au sporit, ca la ceilalţi, dar s-au diminuat simţitor. Şi asta deoarece nu am venit în serviciu public ca să mă pricopsesc, ci ca să slujesc oamenii.Nu sunt doar cuvinte mari şi eu nu sunt o excepţie în acest sens. Există foarte mulţi oameni care prin formarea lor, prin educaţie împărtăşesc acelaşi set de valori morale, fireşti pentru o societate normală şi matură, în care respectul funcţionarului pentru cetăţean este lege. Nu însă şi la noi, unde meritocraţia nu este deloc o prioritate.La rândul său, Igor Dodon este o emanaţie a sistemului oligarhic, cel pentru care interesul personal sau interesul unui grup este mult mai important, decât interesul omului de rând. Iată de ce ei au nevoie de minciună ca să poată convinge oamenii să-i accepte. Şi în disperarea lor, mulţi cad în aceste mreje, în această capcană. Dar cetăţenii trebuie să ştie că asemenea oameni sunt periculoşi, deoarece sunt gata să depăşească orice limite numai să obţină puterea.Când voi ajunge preşedinte, primele lucruri pe care le voi face va fi obţinerea sprijinului internaţional pentru investigarea miliardului furat, alegerea unui procuror integru de la care să pornească curăţarea statului de corupţi şi scoaterea procuraturii de sub influenţa nefastă a politicului.M.S.: Limitarea atribuţiilor preşedintelui este unul dintre miturile pe care vor să ni-l inoculeze cei de la guvernare. Dacă era într-adevăr aşa cum spun ei, care ar fi fost rostul să investească zeci de milioane de lei pentru promovarea în această funcţie? Miza este foarte mare, deoarece instituţia prezidenţială este singura instituţie care nu se află totalmente sub controlul lor.Un preşedinte independent, integru şi inteligent va fi capabil să pornească procesul de reabilitare a instituţiilor statului. Un preşedinte independent, care nu are în spatele său cercuri de influenţă obscure, va putea impune o agendă de reformare a instituţiilor în interesul cetăţenilor. Ca să fie independent, el trebuie să fie integru, deoarece nu va putea fi şantajat, influenţat şi intimidat. Un asemenea preşedinte nu va merge la compromisuri ce ar fi în detrimentul oamenilor. Iar un preşedinte inteligent, care ştie cum funcţionează sistemul, un preşedinte creativ, care va folosi toate pârghiile legale aflate la dispoziţie - şi, credeţi-mă, sunt suficiente - va reuşi să le dejoace planurile şi să promoveze oameni valoroşi în funcţii, să atace problemele reale ale cetăţenilor.Preşedintele are dreptul la iniţiative legislative, are dreptul să alerteze instituţiile responsabile în caz de nereguli şi să facă publice toate schemele şi înţelegerile obscure ale guvernării corupte. Corupţia se teme de transparenţă, iată de ce voi fi un preşedinte care va pune mereu degetul pe rană, cerând respectarea întocmai a legii. Am mai spus-o şi o repet, dacă Guvernarea va acţiona în interesul cetăţenilor, va avea din partea mea aprobarea şi toată colaborarea, dar dacă va merge în continuare pe protejarea schemelor obscure, atunci voi fi o mare pacoste pentru ei. Nu mă tem de ei, fiindcă sunt sigură că în această luptă voi avea întregul sprijin al cetăţenilor şi al partenerilor externi.M.S.: Mizăm în primul rând pe mobilizarea generală a cetăţenilor, atât din Republica Moldova, cât şi al celor aflaţi peste hotare. Cu cât mai multă lume va conştientiza faptul că ziua de 13 noiembrie va putea fi ziua în care se va da startul reînnoirii ţării, cu atât mai multe şanse vom avea. Nu ne interesează calculele, bazate pe statistici sofisticate. Soluţia e simplă: ieşiţi la vot!M.S.: Da. În mod principial nu vom merge pe mesaje geopolitice. Una dintre cauzele generale de ce Moldova nu a putut să se mişte înainte a fost divizarea ei artificială pe intern, de care au profitat, în primul rând, politicienii corupţi. Mesajul nostru este unul de unitate: putem să facem ordine la noi în casă, fără să vină cineva să o facă în locul nostru. Dorim o altfel de politică, una transparentă, fără minciuni şi violenţă. Cred că majoritatea cetăţenilor s-au săturat deja de mincinoşii de la guvernare, care, cu spumă la gură, ne sperie de tot felul de pericole şi vor să ne convingă că doar ei sunt soluţia. Nu, ei nu sunt soluţia, ei sunt problema. Clasa politică este expirată şi trebuie schimbată.M.S.: Am mai spus că problema majoră conştientizată de populaţie este corupţia. Corupţia este cauza sărăciei şi migraţiei. Dacă vom reuşi să unim cetăţenii noştri în jurul acestei lupte, atunci există şanse reale să învingem acest flagel şi să devenim o ţară cu adevărat prosperă cu un stat de drept, aflat în slujba oricărui cetăţean.Problemele de care suferă oamenii nu ţin cont de limbă, etnie, confesiune sau cultură. Sărăcia bate egal în toţi. Oamenii pleacă şi copiii rămân fără grija părintească, indiferent de ce limbă vorbesc. Iată de ce lupta pentru un stat sănătos, cu instituţii puternice, care-şi vor îndeplini obligaţiile şi vor fi centrate pe satisfacerea necesităţilor cetăţenilor este ideea unificatoare pe care o promovăm. Da, suntem capabili să facem ordine la noi în ţară. Doar aşa vom aduce tinerii şi viitorul înapoi, acasă.M.S.: Federaţia Rusă este un jucător global şi viitorul preşedinte, ca unul dintre responsabilii pentru politica externă a statului, va trebui să ţină cont de acest lucru. Nu trebuie să plecăm grumazul şi să ne comportăm ca nişte vasali pentru a câştiga respectul Rusiei. Relaţiile cu Rusia trebuie, în primul rând, să se bazeze pe respect reciproc. Iar ca să fim respectaţi de o mare putere ca Rusia, trebuie să ne respectăm pe noi înşine şi să ne promovăm interesele proprii.Noi avem ce oferi Rusiei în materie de relaţii economice. Avem loc pentru colaborare. Pe această bază vom încerca să ne construim relaţiile. În ceea ce priveşte temerea de unele sancţiuni, eu cred că Rusia, ca mare putere, are destulă demnitate ca să nu se supere pe alegerea moldovenilor. Repet, este loc de colaborare cu toţii.M.S.: Vom vedea acest lucru pe 14 noiembrie. Noi am început campania în condiţii absolut inegale şi dacă am ajuns aici, este doar graţie sprijinului acordat de cetăţeni. Sper că acest sprijin se va materializa şi peste o săptămână.M.S.: Suntem profund mişcaţi de mobilizarea de care dau dovadă cetăţenii noştri din diaspora. Avem informaţii că unii dintre ei sunt gata să facă sute şi chiar mii de kilometri până la secţiile de votare apropiate, doar pentru a-şi exercita votul, arătând că au încredere în viitorul european al Republicii Moldova. Îi îndemn pe toţi să ţină această flacără aprinsă, deoarece ne inspiră la mobilizare şi pe noi, cei de acasă. Împreună vom învinge.