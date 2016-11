Maia Sandu: „Plahotniuc nu va reuşi să fugă nicăieri, iar Dodon a crescut în interiorul acestui clan” // Interviu

Candidatul comun al forţelor antioligarhice, Maia Sandu, luptă în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale contra prorusului Igor Dodon fără resurse mediatice şi cu cheltuieli infime. Atacurile mediatice împotriva ei, bazate pe minciună şi manipulare, vin nu doar din partea presei controlate de contracandidatul său (care domină subconştientul electoratului de stânga), ci şi din partea holdingului oligarhului-şef (cu acoperire naţională şi cu mesaje pentru diferite segmente de electorat). Într-un interviu pentru Report.md , Maia Sandu a spus că mizează în această campanie pe inteligenţa oamenilor în a distinge adevărul de minciună şi pe determinarea lor de a o ajuta să scoată ţara din captivitate.- Am revenit în funcţia de ministru, fiind foarte hotărâtă să pun bazele unei noi generaţii. Adevărat, nu realizam atunci cât de mare e „mocirla politicii moldoveneşti”. După ce am reuşit nişte lucruri la Ministerul Educaţiei şi am simţit că oamenii conştientizează avantajele schimbării, că ar fi dispuşi să se implice într-un amplu proces de modernizare, m-am simţit obligată, responsabilizată să fac front comun cu ei şi să merg mai departe - să construim împreună o forţă politică nouă, astfel încât să demonstrăm că politica nu este neapărat o „mocirlă”, dar poate fi corectă, transparentă şi legală. Şi am demonstrat până acum că se poate face politică altfel în Moldova.- Deschiderea oamenilor. Faptul că m-au primit şi m-au convins că vedem realitatea la fel – că am realizat că partidele de la guvernare sunt anti-populare, periculoase pentru noi. Atunci când cetăţenii activi căutau lideri noi, care să vină în politică, întrebarea pe care mi-am pus-o a fost: Ce fac mai departe? Zic că am făcut ce am putut şi mă dau într-o parte sau totuşi mă implic? Dacă nu mă implicam, toată viaţa m-aş fi întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă totuşi făceam acest pas? Nu cred că aş fi putut trăi cu această întrebare fără răspuns. Nu a fost uşor să iau această decizie, pentru că toţi spuneau că un proiect politic consumă resurse financiare uriaşe. Iată că noi am demonstrat că se poate face politică, se poate face campanie cu bani puţini - bani care vin de la oameni, cu bani curaţi – donaţii de la cetăţenii Republicii Moldova, care nu au alte interese decât acela ca noi să trăim toţi mai bine. Noi ne-am finanţat această campanie din cotizaţii şi contribuţii ale oamenilor - persoane pe care eu nici nu le cunosc. Oamenii vin, fac o donaţie, numele lor este trecut într-un registru şi nu promitem nici o răsplată pentru vreunul dintre finanţatori.- Am promis că o să muncesc mult ca să eliberăm instituţiile de drept, instituţiile statului, în general, de sub influenţă politică şi de oameni corupţi, astfel încât aceste instituţii să poată să ancheteze pe toţi cei care se fac vinovaţi de corupţie, indiferent de apartenenţa politică sau influenţa economică. Nu preşedintele pune pe cineva la închisoare. Numirea noului procurorul general este primul examen al noului preşedinte al Republicii Moldova. În situaţia în care reuşim să numim un procuror general independent, care să nu aibă de plătit poliţe unuia sau altuia dintre cei care sunt astăzi la guvernare sau în opoziţie, care este un bun profesionist şi care are curajul să pornească această luptă împotriva sistemului, acesta va fi primul pas autentic în direcţia combaterii corupţiei. În afară de aceasta, preşedintele numeşte şeful Autorităţii Naţionale de Integritate - o altă instituţie a statului care ar trebui să contribuie la lupta împotriva corupţiei. Dacă se vor face anchete serioase şi vor fi sancţionaţi cei care au adunat averi, lucrând la stat şi neputând să justifice provenienţa legală a acestor averi, atunci demnitarii publici vor înţelege că nu vor putea fura aşa cum au furat până acum, că nu pot să ia mită, pentru că, la un moment dat, vor fi descoperiţi şi sancţionaţi. Şi se vor mulţumi cu salariile pe care le au. Dacă cuiva nu-i place salariul, poate să plece din funcţie, dar nu să şi-l suplimenteze pe căi ilegale.Preşedintele va contribui la curăţarea sistemului judecătoresc, pentru că el numeşte judecătorii. Da, există şi Consiliul Superior al Magistraturii, care va crea impedimente în continuare, dar cu un preşedinte activ, care face publice dosarele celor care încearcă să devină judecători, CSM-ului îi va fi mai dificil să promoveze oameni cu probleme de integritate în funcţia de judecător.Deci, sunt pârghii. Nu sunt foarte multe, dar suficiente pentru a da o lovitură acestui sistem corupt şi a pune bazele unor instituţii, cu adevărat, independente.- Eu cred în meritocraţie. Aceste persoane trebuie să fie selectate în bază de concurs. O să încurajez public pe cât mai mulţi oameni să aplice, ca să avem din ce alege. Dacă se va insista aşa cum se insistă acum şi deja s-a închis concursul pentru poziţia de procuror general, preşedintele are puterea să nu numească un procuror selectat de CSM, dacă acesta nu întruneşte criteriile elementare de integritate şi profesionalism.- Guvernul şi Parlamentul au raportat de mai multe ori partenerilor de dezvoltare că au îndeplinit o condiţie din cele incluse în Foaia de parcurs pentru implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană - aprobarea noii legi a Procuraturii. Odată raportată îndeplinirea acestei condiţii, înseamnă că ea trebuie aplicată şi dacă guvernarea va încerca să numească un procuror general după legea veche, înseamnă că guvernarea trişează şi va trebui să fie sancţionată pe potrivă de către partenerii de dezvoltare. Eu nu cred că această guvernare îşi poate permite luxul să nu primească asistenţă externă. Cel puţin, eu o să mă bat pe toate căile posibile ca această nouă lege să fie pusă în aplicare.- Să aştepte. Le promitem că procurorul general o să fie numit de preşedinte.- Eu nu fac târguri cu nimeni, nu am făcut niciodată târguri şi nu voi face nici de acum încolo. O să lupt ca Procuratura Generală să fie o instituţie independentă, să devină una puternică, să aibă suficientă capacitate să-şi îndeplinească obligaţiunile, aşa cum scrie legea şi, respectiv, toţi trebuie să plătească pentru ilegalităţile şi pentru abuzurile pe care le-au comis. Nu facem compromisuri şi nu permitem nimănui să plece. E foarte greu să fugi din ţară astăzi, într-o lume globalizată, într-o lume în care se poate urmări foarte uşor unde pleacă oamenii, pentru că avem suficiente metode, inclusiv electronice, de evidenţă a deplasării oamenilor. Deci, nu va fi uşor pentru cei care cred că poţi să pleci aşa uşor.- Atunci când guvernarea va veni cu legi care sunt în interesul cetăţeanului, nu am de ce să nu le sprijin. Atunci când guvernarea va veni cu decizii care sunt în defavoarea cetăţenilor şi, din păcate, astea sunt mai multe decât cele în interesul nostru, o să demasc aceste intenţii şi o să le critic vehement. O să folosesc toate pârghiile, care sunt la dispoziţia preşedintelui, pentru a opri aceste decizii abuzive.- Da. Şi lui, şi multor altor persoane, care sunt implicate în acte de ilegalitate, de corupţie şi de abuz. Vom revizui şi lista celor care au fost decoraţi, şi modul în care se oferă aceste ordine şi decoraţii.- Mai transparentă, iar criteriile trebuie să fie foarte clare, ca să fie apreciaţi, cu adevărat, oamenii care au merite faţă de această ţară.- Pentru ca acest lucru să se întâmple, sunt necesare două lucruri: în primul rând, trebuie să existe voinţă politică. Astăzi, nu există voinţă politică, pentru ca averile celor care le-au obţinut ilegal să fie confiscate. Doi – trebuie să existe capacitatea instituţiilor statului de a recupera aceşti bani. Eu o să promovez foarte insistent ideea creării unei agenţii, în baza Centrului Naţional Anticorupţie, care se va ocupa cu recuperarea fondurilor. Această instituţie trebuie să fie subordonată Ministerului Finanţelor, pentru că Ministerul Finanţelor este mai interesat de recuperarea banilor, decât, să zicem, Procuratura Generală, care nu trebuie să plătească salarii, să acopere tot felul de cheltuieli şi, respectiv, nici nu e atât de motivată să recupereze aceşti bani. Ministerul Finanţelor are un interes mai mare ca să aibă bani la buget. O să promovez această idee de creare a acestei agenţii, o să solicităm asistenţă externă ca să pregătim specialişti buni în acest domeniu şi, cel mai important, o să existe voinţă ca această lege să fie aplicată.- Am vorbit mai devreme despre faptul că o să face curăţenie în sistemul judecătoresc. Judecătorii corupţi să se uite peste Prut şi să tragă concluzii.- Eu văd, din discursurile publice, că sunt judecători cărora nu le place ceea ce se întâmplă în sistem, pentru că regulile de promovare în funcţii nu sunt transparente, pentru că nu cei mai buni judecători ajung să fie promovaţi la Curtea Supremă de Justiţie, la Curtea de Apel, etc. Sunt şi acolo oameni care îşi doresc ca funcţiile să fie obţinute pe bază de merite, nu pe bază de relaţii, nepotism, corupţie. Orice am spune despre judecători, sunt mulţi cărora nu le place că această profesie a ajuns să fie cea mai blamată în societate. Cred că pe intern, în rândul judecătorilor putem găsi o masă critică de oameni, care să impună schimbarea din interior. E adevărat, trebuie să fie pe de o parte presiune, pe de altă parte, sprijin la nivel politic din partea conducătorilor ţării. Ei se cunosc acolo - cine e corupt, cine vrea să facă lucrurile corect şi dacă cei corecţi o să ştie că este cineva sus, care le asigură sprijinul politic şi care o să-i apere de fiecare dată când cineva o să încerce să-i atace, aşa cum s-a întâmplat cu judecătoarea Manole, o să aibă şi ei mai mult curaj. Trebuie să ne unim eforturile! Şi e posibil. A fost posibil în România – o să reuşim şi noi.- Cred că nici el, nici alţi oameni nu au avut parte de un proces corect. Ceea ce ne-am dorit cu toţii este să fie un proces la vedere, pentru ca specialiştii, nu eu şi nu dumneavoastră, să se dea cu părerea dacă a fost un proces corect sau nu. Pentru asta, trebuia doar să fie un proces transparent. Nu înţeleg nici astăzi de ce a trebuit să fie un proces cu uşile închise, pentru că trezeşte doar suspiciuni. Acum ei pot să spună că a fost un proces corect, dar nu putem să ne dăm seama, atâta timp cât a fost cu uşile închise. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul lui Platon. Dacă avem toate probele, dacă ştim că avem dreptate, haideţi să arătăm tuturor oamenilor ce au greşit aceşti oameni, pentru că este clar că au greşit, nu e nicio îndoială! Dar dacă vrem să avem o justiţie în care să credem, facem totul la vedere. Şi lângă ei trebuie să ajungă Plahotniuc, trebuie să ajungă Şor, pentru că în cazul lui Şor sunt foarte multe informaţii, care îl acuză, inclusiv din raportul „Kroll”. De ce Şor este în arest la domiciliu? Cum să credem noi într-o asemenea justiţie?- Eu nu o să intervin pentru un dosar sau altul. E departe de mine acest gând. Eu o să optez pentru o Procuratură independentă şi pentru judecători care judecă în baza legii, nu la ordinul cuiva. Şi nu contează cine este inculpatul.- Cea mai mare ameninţare este corupţia, chiar dacă este un risc intern. Din cauza corupţiei avem instituţii slabe. Corupţia subminează însuşi statul Republica Moldova şi în momentul în care statul este slab, nu poate să ne apere nici de pericolele interne, nici de pericolele externe. De aceea, prioritatea mea este combaterea corupţiei şi consolidarea puterii instituţiilor statului, astfel încât Serviciul de Informaţii şi Securitate să fie o instituţie care funcţionează în interesul statului, nu să asculte de diferite persoane, Armata Naţională să fie o instituţie în care oamenii sunt promovaţi în funcţie pe merite, nu pe criterii de rudenie şi alte lucruri, pentru că asta doar slăbeşte armata, care, şi aşa, este într-o stare foarte proastă. Ministerul de Interne şi alte organe de drept trebuie să fie instituţii subordonate statului, nu unui om de afaceri, unui politician sau oricui vine şi plăteşte mai mulţi bani. De aici, începe securitatea statului.- Trebuie să fim foarte prudenţi şi să urmărim cu atenţie ce se întâmplă în jur. Şi trebuie să găsim aliaţi cu care să ne descurcăm în această situaţie deloc uşoară. Asta înseamnă să nu ne certăm cu vecinii, aşa cum a făcut-o, deja, Igor Dodon – s-a certat şi cu România, şi cu Ucraina. Aceasta este o tactică greşită! Noi suntem puternici împreună cu vecinii noştri în această regiune şi cred că avem toate premisele să avem relaţii foarte bune şi cu România, şi cu Ucraina.Evident, preşedintele trebuie să depună eforturi pentru a avea relaţii bune şi în Est, şi în Vest. Eu am demonstrat că pot să stabilesc relaţii bune în Vest şi că voi putea să obţin sprijin maxim şi din partea Statelor Unite, şi din partea Uniunii Europene. În acelaşi timp, o să depun toate eforturile să îmbunătăţesc relaţiile cu Federaţia Rusă. Eu cred că relaţiile cu Federaţia Rusă pot fi îmbunătăţite. Dar e nevoie ca părţile să dea dovadă de respect reciproc. Cred că pentru Federaţia Rusă este mai convenabil să aibă un partener care spune sincer ce crede, decât unul care la Moscova spune un lucru, iar la Bruxelles spune alt lucru. Eu spun lucrurilor pe nume! Aşa sunt eu, indiferent cu cine vorbesc. Aştept de la Federaţia Rusă ca mesagerii ei care vin la Chişinău să fie oameni care demonstrează respect pentru cetăţenii acestei ţări, pentru că, dacă vin oameni care încearcă să ne ofenseze, asta nu ne ajută să îmbunătăţim relaţia. Voi face tot ce voi putea, pentru ca moldovenii care lucrează în Federaţia Rusă să aibă condiţii bune acolo şi, respectiv, ca să putem îmbunătăţi relaţiile comerciale. Nu cred că este normal când un politician, şi mă refer aici la Igor Dodon, decide care companii din Republica Moldova pot exporta în Federaţia Rusă şi care nu pot face asta. Mai ales că, se pare, nu face asta gratuit.- În primul rând, pentru că eu voi fi un preşedinte al tuturor cetăţenilor.- El a spus că va fi preşedintele celor de stânga, a acuzat şi a ameninţat diferite categorii de cetăţeni din Republica Moldova, vrea să-i alunge pe unionişti, el este politicianul care, de-a lungul timpului, ne-a divizat şi a încercat să folosească frici, multe dintre ele care există doar în imaginaţia lui, ca să ne antagonizeze, să ne situeze pe noi pe baricade şi ca să determine o anumită parte a populaţiei să voteze din frică.Eu cred că noi putem să ne mişcăm înainte, doar dacă ne vom uni, indiferent dacă avem viziuni diferite pe anumite dimensiuni sau domenii. E firesc să avem viziuni diferite, dar putem să ne unim în jurul unor idei comune, iar obiectivul principal este ca noi să ne simţim bine la noi acasă. Asta înseamnă să nu fim furaţi, să avem locuri de muncă acasă, să nu trebuiască să plecăm din ţară.Igor Dodon nu va lupta împotriva corupţiei, pentru că el a crescut în interiorul acestui clan, bazele căruia au fost puse încă de Voronin împreună cu Plahotniuc. El vine din aceeaşi echipă, respectiv, el nu are independenţa şi curajul de care ar trebui să dea dovadă, ca să lupte împotriva corupţiei.- De-a lungul timpului, politicienii au contribuit la această divizare, atunci când cereau voturile, nu aveau ce să le prezinte oamenilor, nu puteau să le vorbească despre realizările obţinute în perioada aflării la guvernare. Aşa că inventau duşmani virtuali şi sperietori false... Mobilizau electoratul în faţa acestor „pericole” născute din capul lor. Şi pe stânga, şi pe dreapta, şi pro-Vest, şi pro-Est, oamenii au văzut corupţie şi sărăcie. Dacă am fi avut o guvernare proeuropeană care venea şi îmbunătăţea situaţia pentru toţi oamenii, atunci o bună parte din populaţie s-ar fi identificat cu această guvernare. Dacă era o guvernare mai bună pe stânga, oamenii ar fi susţinut o guvernare de stânga. La noi, diferenţa nu este între stânga şi dreapta - problema cea mai mare este corupţia. Guvernare proastă a fost şi pe dreapta, şi pe stânga.Noi trebuie să demonstrăm o altă calitate a guvernării. Când oamenii vor simţi efectele unei guvernări mai bune, atunci mulţi euro-sceptici îşi vor schimba opinia, pentru că vor înţelege ce înseamnă asta pentru ei - vor simţi că se trăieşte mai bine datorită acestei guvernări, care este autentic democratică. Asta înseamnă că oamenii au libertatea cuvântului, că nu le spune nimeni pentru cine trebuie să voteze, că oamenii care muncesc sunt apreciaţi după merite, că banii care ajung la buget sunt distribuiţi corect. Toate aceste lucruri ar demonstra ce înseamnă integrare europeană şi atunci poate ar exista o divizare mai mică în societate.- Am solicitat autorităţilor să faciliteze mersul la vot din partea studenţilor, ca să poată vota în localitatea unde studiază. Unii dintre ei sunt plecaţi peste hotare şi am văzut un efort extraordinar de mobilizare în diaspora şi le mulţumim tare mult. Încercăm să-i convingem că acest vot este extrem de important pentru viitorul lor, poate mai important decât pentru alte categorii de cetăţeni, care nu au suficient timp, ca să vadă schimbarea în toată amploarea ei. Tinerii vor fi cei care vor reuşi să vadă schimbarea peste 20-30 de ani, dar pe care începem să o construim astăzi.- Echipa este extrem de importantă. La Ministerul Educaţiei am reuşit să facem unele lucruri datorită echipei şi aşa cum am reuşit acolo să adun oameni buni, aşa voi reuşi şi aici, mai ales că în această campanie am descoperit un număr foarte mare de buni profesionişti, de oameni implicaţi, dornici de a schimba situaţia în Republica Moldova, gata să accepte anumite sacrificii, doar ca să pornim această schimbare.- Sunt angajamentele pe care Platforma DA şi domnul Năstase le-au formulat în faţa alegătorilor - despre investigarea furtului miliardului, care este un angajament şi în cazul meu, despre lupta cu oligarhii, despre modalităţi de îmbunătăţire a standardelor de viaţă ale oamenilor de vârstă pensionară.- Nu am împărţit funcţii. Nu facem aşa cum au făcut alte forţe politice până acum. Noi credem în meritocraţie. Atunci când vom ajunge în Parlament, am spus că vom opta pentru un Guvern de tehnocraţi. Ne interesează ca în funcţii să ajungă cei mai potriviţi oameni, cei mai pregătiţi şi nu neapărat oameni dintr-un partid politic.