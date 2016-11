Andrei Năstase: „Protestele nu pot să nu aibă o finalitate” // INTERVIU

În fond, Republica Moldova este, metaforic vorbind, un protest continuu. Situaţia a devenit atât de dramatică, încât oamenii nu mai au încredere în nicio instituţie de stat, în niciun politician aflat la putere.Aceste alegeri au fost un test pentru cetăţenii Moldovei, dar şi pentru guvernanţi. Populaţia noastră, cea de acasă şi cea din diasporă, a trecut cu demnitate acest test, mobilizându-se exemplar, votând şi alegând de facto candidatul unic al forţelor anti-oligarhice.Din păcate, regimul Plahotniuc a comis încă o crimă împotriva propriului popor, poate cea mai mare din ultimii şapte ani. Prin şantaj, manipulare, mituire şi obstrucţionare a scrutinului, acesta a fraudat masiv alegerile în favoarea lui Dodon. De aici şi legitimitatea protestelor, de aici şi revolta oamenilor.Ţin să remarc, în primul rând, determinarea diasporei de a-şi revendica şi apăra drepturile. Faptul că zeci de mii de cetăţeni şi contribuabili au fost privaţi în mod deliberat de către regim de dreptul constituţional de a vota, nu poate fi trecut cu vederea. Am fost alături de aceşti oameni duminica trecută, la Dublin, ştiu cât de mare este ura legitimă faţă de regimul criminal, ştiu cât de determinaţi sunt aceşti oameni să nu cedeze, să meargă până în pânzele albe pentru a-şi apăra drepturile, pentru a scoate ţara din captivitate.Protestele nu pot să nu aibă o finalitate. Chiar dacă, să admitem, guvernarea ilegitimă nu va ţine cont, momentan, de revendicările populare, efectul lor se va simţi în coeziunea socială, în determinarea şi mai îndârjită a oamenilor de a se urca pe baricade. Protestele din diaspora sunt cu atât mai importante, cu cât anume aici se află foarte mulţi oameni ce reprezintă floarea acestui popor, contribuabilii cei mai importanţi la bugetul ţării.Nemaivorbind de impactul protestelor din marile oraşe europene asupra autorităţilor şi populaţiei de acolo, mijloacelor de comunicare în masă, partenerilor noştri de dezvoltare.Toate analizele noastre arată că nu ne putem aştepta la surprize şi Curtea Constituţională va valida aceste alegeri fraudate masiv de Plahotniuc şi Dodon. Resursele lor mediatice, financiare de sute de milioane de lei nu pot fi aruncate în vânt. De aceea Tănase, probabil, va îndeplini ordinul criminal al oligarhului. În fond, eu aştept ca Dodon va fi un Preşedinte cuminte care va îndeplini tot ce i se va cere de la palatul GBC. Dacă va trebui va spune că este cel mai mare adept al Uniunii Europene, dacă va fi necesar va pleda pentru unire, indiferent cu cine anume. Important e ca Plahotniuc să controleze fluxurile financiare, să jupoaie în continuare cetăţenii ţării, să stea la adăpostul unei justiţii pe care a capturat-o şi supus-o prin mituire şi şantaj.Apropo, Plahotniuc iniţial a minţit ruşii. La scrutinul recent el s-a deconspirat că nu are nimic comun cu vectorul european. Acest lucru au înţeles mai mulţi funcţionari europeni. Plahotniuc, deşi continuă sa controleze ţara, are tot mai puţin spaţiu de manevre în raport cu partenerii externi. În asemenea condiţii el poate controla mai departe Moldova pe de o parte prin continuarea dezbinării societăţii, pe de alta parte prin amplificarea represiunilor. Totodată, în prezent se vede că prin represiuni Plahotniuc mai îndeplineşte, probabil, şi comanda lui Dodon de a curăţa eşichierul de stânga. Vedeţi că la moment loviturile sunt îndreptate împotriva Partidului Nostru.Primul test pentru noul Preşedinte ar fi neadmiterea în funcţia de Procuror general pe cineva din marionetele lui Plahotniuc. Dacă aţi observat, Dodon evită să se exprime referitor la candidaţii înaintaţi, deşi toată societatea civilă a vorbit despre mimarea concursului şi încercarea lui Plahotniuc, văzută cu ochiul liber, de a înscăuna în funcţia de procuror general pe omul lui. Putem aştepta ca Dodon va achita serviciile lui Plahotniuc în campania electorala prin desemnarea a unui procuror docil regimului.În ultimul timp noi auzim mai multe discursuri geopolitice din partea lui Dodon. Despre federalizarea, istoria Moldovei, vizita la Moscova, lupta cu unionismul abstract. Deci despre chestiunile care evident dezbină societatea. Deja am vorbit cui convine asemenea stare a societăţii. În acelaşi timp, nu se vorbeşte despre: necesitatea pornirii dosarului penal împotriva lui Plahotniuc în baza informaţiilor publicate de Usatîi; despre schema de procurare a energiei electrice de la firma off-shore, care aparţine lui Plahotniuc şi Şevciuk şi care scoate nejustificat din buzunarele tuturor cetăţenilor circa 120 mil. dolari; despre demonopolizarea pieţii mediatice prin anularea amendamentului socialiştilor, care a prelungit dominarea lui Plahotniuc pe piaţa respectivă pentru următorii 5 ani; despre anularea majorării drastice a amenzilor de 2,5 ori; despre măsurile reale de lupta cu corupţia. De exemplu despre elaborarea mecanismului de confiscare extinsă a averii demnitarilor de stat şi judecătorilor.Pentru 90% din populaţie, problemele principale sunt corupţia şi sărăcia, lipsa locurilor de muncă şi frica faţă de ziua de mâine. Pe când problemele geopolitice împart societatea în jumătate.Noi categoric avem nevoie de reforma sistemului de pensii, dar una e intenţia şi cu totul alta capacitatea de a promova astfel de reforme importante. Or, în procesul reformării este necesar să identificăm resursele necesare financiare pentru a restabili echitate socială şi executarea art. 47 din Constituţie, care prevede că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare. Este datoria statului să oprească genocidul social şi să asigure în scurt timp ca pensia minimala să fie egală cu minimum de existenţă. Platforma la moment se ocupa cu calcule precise privind sumele necesare.Ar fi bine ca statul să identifice nişte surse financiare suplimentare, care totalmente la prima etapa reformei să fie direcţionate pentru majorarea pensiilor celor la care aceasta nu atinge minimumul de existenţă. Pentru asta este posibil de introdus un impozit special pentru toate operaţiunile cu firmele de off-shore şi impozit special pentru imobile şi automobile foarte luxoase, de majorat semnificativ impozitarea cazinourilor şi de folosit în acest scop toate mijloacele financiare încasate în urma vânzării patrimoniului dobândit ilicit, inclusiv prin aplicarea metodei de confiscare extinsa a averii. După finisarea reformei de pensionare şi crearea unui sistem robust şi sustenabil, toate mijloacele menţionate vor fi redirecţionate spre bugetul de stat.Noi de trai decent avem nevoie, nu de sisteme ideologice şi geopolitice.Aşa cum am stabilit, ne ţinem de o agendă comună care rezidă în epuizarea tuturor căilor instituţionalizate de atac. După asta, împreună cu candidatul unic al forţelor anti-oligarhice, cu alţi actori politici şi din societatea civilă vom lua o decizie comună cum procedăm în continuare.Aceste alegeri au demonstrat un lucru extrem de important pentru noi – avem o masă critică populară capabilă să opună rezistenţă bandiţilor şi tuturor instituţiilor capturate de aceştia! Aşadar, pot fi organizate protestele atât în legătură cu rezultatele alegerilor, cât şi protestele ce ţin de acţiunile sau inacţiunile ulterioare ale regimului Plahotniuc-Dodon.Mă refer la agenda social-economică şi cea anticorupţie, care a fost formulată nu o dată la protestele anterioare, care intră în priorităţile Platformei „Demnitate şi Adevăr” şi de la care noi nu vom renunţa niciodată. Lista revendicărilor populare include anularea legii care pune achitarea miliardelor furate pe umerii cetăţenilor, ancheta internaţională a jafului secolului, eliminarea din procesul procurării energiei electrice pentru ţara noastră a firmei-căpuşă din off-shore, care aparţine lui Şevciuk şi Plahotniuc, anularea majorării recente drastice a amenzilor, neadmiterea numirii în funcţia Procurorului General a unei persoane docile lui Plahotniuc, promovarea mecanismului confiscării extinse a averii de la demnitarii de stat şi judecători etc. Foarte probabil că, în contextul ultimelor evenimente din mai multe ţări, în această listă se va adăuga şi solicitarea pornirii anchetei împotriva coordonatorului mafiei din Moldova.Am răspuns în repetate rânduri la această întrebare, inclusiv în perioada electorală. Sunt de părerea că trebuie să avem în permanenţă un dialog politic bazat pe încredere şi onestitate. Cred că la ora actuală trebuie să ne consolidăm structurile teritoriale ale entităţilor politice, iar organele de conducere ale acestora să găsească formula cea mai potrivită de colaborare.Dodon nu este încă Preşedinte şi probabil nu va avea niciodată legitimitate, întrucât de facto alegerile au fost câştigate de candidatul nostru comun, Maia Sandu. Falsificările din Găgăuzia, mituirea şi transportarea transnistrenelor cu miile, obstrucţionarea procesului electoral din diasporă sunt doar câteva elemente care demonstrează clar acest lucru.Chiar dacă va fi înscăunat de regimul mafiot şi criminal, eu cred că Dodon nu va face nimic din propria sa iniţiativă. Va fi marginalizat şi şantajat cu zecile de dosare care zac pe rafturile procuraturii. Dodon va avea de înfruntat statutul de vasalitate faţă de Plahotniuc şi ostilitatea societăţii minţite în campania prezidenţială.Acest lucru va avea şi un efect pozitiv – partidul lui Dodon va avea în scurt timp soarta PCRM-ului.Situaţia social-politică se va înrăutăţi dramatic. Dodon nu va fi în stare să calmeze spiritele celor peste 50 la sută dintre cetăţeni care nu l-au votat. El deja a venit cu câteva iniţiative care dezbină societate, cum ar fi federalizarea ţării, introducerea „Istoriei Moldovei” etc.De asemenea, nu avem veşti bune nici din zona economicului. Deşi FMI a dat câteva milioane de pomană actualului regim, condiţiile impuse sunt extrem de dure şi practic nu vor putea fi îndeplinite de guvernarea nocturnă. Astfel, investitorii vor ocoli şi mai mult Republica Moldova. Nu vor exista locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii va stagna, pensiile şi salariile nu vor fi majorate şi la un moment dat bugetul social ar putea intra în incapacitate de plată.Regimul Plahotniuc va continua şi în următoarele luni să se răzbune pe oamenii incomozi, folosind bâta justiţiei corupte şi aservite prin instrumentarea unor dosare penale cu caracter politic. Puterea, care este detestată de peste 90% din populaţie, nu este credibilă, nu este legitimă (acest lucru l-a demonstrat şi ultimul scrutin) şi nu poate face reforme. Menţinerea acestor oameni la putere poate fi asigurată doar prin instaurarea sistemului autoritar de administrare a statului.Pe de altă parte, instituţiile internaţionale vor face progrese în instrumentarea dosarelor privind furtul miliardului, spălarea celor 20 de miliarde de dolari din Federaţia Rusă, tentativa de asasinat al lui Gorbunţov şi altele. Regimul criminal Plahotniuc va fi zguduit din temelii în perioada de timp la care vă referiţi.