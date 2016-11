Maia Sandu: Nu voi face un pas înapoi, nu mai vreau sclavia asta! Îmi este milă de Dodon // Interviu

Mizez pe moldoveni inteligenţi, puternici, care nu pot fi păcăliţi, duşi de nas de o gaşcă de golani disperaţi că pierd totul odată cu alegerile. Îmi pun speranţa că moldovenii din diaspora îşi vor salva familiile lăsate acasă. Îi rog să meargă la vot. „Hai, diaspora, viitorul nostru e în voi!”, afirmă Maia Sandu, candidata opoziţiei antioligarhice în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din RM, care va avea loc duminică.Într-un interviu pentru, Maia Sandu a arătat care ar fi priorităţile sale ca preşedinte: lupta împotriva corupţiei, alinierea Constituţiei la standarde occidentale, iar „preşedintele este şi cel care numeşte judecătorii în funcţia de magistrat. Avem aici exemplul României, unde cu voinţă politică şi cu un DNA puternic s-a făcut curăţenie printre oligarhi, politicieni şi grupurile de interese."„Au ajuns să murdărească şi biserica în acest joc electoral ingrat, iar singura explicaţie este spaima că vor intra la puşcărie, dacă pierd alegerile. Să pângăreşti biserica prin chestiuni inadmisibile ortodoxiei mi se pare o blasfemie şi pentru preoţi, şi pentru practicanţii ortodocşi.", a afirmat Maia Sandu.Moldova despre care mă întrebaţi va fi o ţară a cetăţenilor ei, o ţară a noastră, unde noi vom decide cum să trăim şi să ne bucurăm de munca noastră. Va fi o ţară în care vom fi respectaţi, unde umilinţa nu-şi va mai găsi locul. Da, Moldova va fi o ţară în care nu se va mai fura ca-n codru, unde instituţiile vor funcţiona şi unde economia va creşte, unde oamenii vor avea salarii decente şi unde corupţia va fi un concept de tristă amintire, în sfârşit.O ţară în care se întorc din pribegie copiii, iar „buneii" nu mai sunt împovăraţi de frica zilei de mâine. Cu siguranţă, Moldova de mâine va fi o ţară în care Dodonii, Shorii, Plahotniucii, Platonii nu-şi mai au locul decât în penitenciare, că să dea socoteală pentru atentat la siguranţa naţională şi pentru banii furaţi din buzunarele oamenilor.Mă întrebaţi de ce să voteze oamenii? Eu vă spun de ce votez eu: din respect pentru familia mea, prietenii mei, oamenii pe care îi cunosc şi pe care nu i-am cunoscut niciodată, mă duc la vot şi din respect pentru mine, asta ca să am dreptul să pot trage la răspundere decidenţii, atunci când nu-şi fac datoria. Oamenii trebuie să ştie cât de mult contează votul lor, viitorul lor.Să înţeleagă că nu merită să lase pe nimeni să decidă pentru ei. Să simtă că ei fac viitorul, vot cu vot.Îmi voi concentra atenţia, în primul rând, pe lupta împotriva corupţiei, pentru că acest flagel aduce atingere securităţii naţionale şi vulnerabilizează existenta Republicii Moldova. Aici competenţele instituţiei prezidenţiale sunt destul de clare.Primul pas pe care îl voi face este de a mă adresa Parlamentului pentru modificarea de urgenţă a Constituţiei şi alinierea acesteia la standarde occidentale, astfel încât procurorul general al Moldovei să fie numit de preşedinte, iar concursul pentru acest post să fie organizat cu o transparenţă maximă.De asemenea, să nu uitaţi că preşedintele este şi cel care numeşte judecătorii în funcţia de magistrat. Astfel, cu o procuratură puternică, neaservită politic sau oligarhic, şi cu un sistem judecătoresc performant, un preşedinte poate face ordine în ţara lui. Avem aici exemplul României, unde cu voinţă politică şi cu un DNA puternic s-a făcut curăţenie printre oligarhi, politicieni şi grupurile de interese.Dodon, în primul rând, este omul propriului interes, apoi, în funcţie de ce nevoi are, este omul oligarhilor şi se declară omul Rusiei. El nu are afaceri ori legături cu Rusia, el este doar omul câtorva ruşi care se folosesc de el ca să câştige bani. În ce priveşte oligarhia locală, Dodon este doar sluga lui Plahotniuc, Shor şi a altor hoţi care au mai mulţi bani decât el.Îmi este milă de Dodon. Ce vor învăţa urmaşii lui din ceea ce face el? Vedeţi dumneavoastră, aceste tertipuri ale lui vor rămâne pe Internet, oare cum va explica peste ani oamenilor acţiunile lui de azi? Dodon le spune tinerilor că nu e nevoie să înveţe carte şi că n-au nevoie de bacalaureat, dar, pe de altă parte, da bani grei că să-şi ducă copiii la cele mai bune scoli.Sunt convinsa că moldovenii nu se vor lăsa păcăliţi de un mincinos, care îşi uită minciunile de la o zi la alta şi îşi schimbă propriile vorbe în funcţie de convenienţă. Moldova are nevoie de libertate şi demnitate, iar Dodon îi oferă acum doar cătuşe şi umilinţă.Mă doare sufletul de cei plecaţi de acasă. Eu ştiu ce înseamnă să stai printre străini şi îi înţeleg foarte bine pe moldovenii plecaţi să-şi găsească un rost în lume. Ei muncesc zi de zi să strângă un bănuţ pentru cei de acasă, iar depărtarea îi macină de griji. Mersul la vot înseamnă pentru ei o zi în minus de muncă şi o cheltuială în plus pe transport şi poate chiar cazare pentru unii. Eu îi înţeleg pe aceşti oameni foarte bine, epuizarea lor şi pierderea speranţei i-a făcut să nu-şi mai dorească să meargă la vot.Dar eu îmi pun speranţa în ei, căci înţeleg că dacă acum nu luptăm pentru noi, viitorul nostru va fi sumbru pentru multă vreme. Îmi pun speranţa în ei că îşi vor salva familiile lăsate acasă. Eu ştiu că dacă acasă ar fi mai bine, ei s-ar întoarce la mamele, taţii, buneii şi copiii lor. Pentru această speranţă, eu îi rog să meargă la vot.Hai, diaspora, viitorul nostru e în voi! Eu stau chezăşie că nu voi face un pas înapoi în lupta cu cei care ne ţin departe de familiile noastre. Sunt convinsă că împreună vom învinge.Şansa mea este inteligenţa compatrioţilor mei şi eu ştiu că moldovenii sunt oameni deştepţi. Am intrat în această luptă pentru că nu am mai suportat minciuna, n-am mai suportat lacrimile bătrânilor pe care îi întâlnesc pe stradă, n-am mai suportat tristeţea tinerilor împovăraţi de datorii şi obligaţii. Nu m-am mai suportat pe mine să stau şi să nu fac nimic, să-i las pe alţii să ne calce în picioare, să ne trateze că pe turmă.Am spus: nu mai vreau sclavia asta! Şi am decis să lupt. Nu am crezut că există atâta mârşăvie, lipsă de onoare, minciună şi dezmăţ. Dar eu nu voi ceda, nu au ce să-mi reproşeze. Nu am furat un capăt de aţă, nu am făcut nimic ca să fiu şantajabilă. De asta le e frică, de puterea mea şi a celor ca mine. Aceasta este categoria de oameni pe care mizez pentru viitorul Moldovei: moldoveni inteligenţi, puternici, care nu pot fi păcăliţi, duşi de nas de o gaşcă de golani disperaţi că pierd totul odată cu alegerile.Alegerile au început să fie furate odată cu startul campaniei electorale. Suntem vigilenţi şi facem apel la alegători să fie atenţi şi să nu-i lase să ne fure viitorul. Vom avea observatori proprii alături de observatorii internaţionali acreditaţi.La cel mai mic semn de fraudă, vom sesiza CEC şi organele competente ale statului. Reacţia noastră nu va întârzia să apară. Nu sunt ei atât de mulţi pe cât putem noi să fim de vigilenţi.Am o mare tristeţe în suflet în legătură cu această temă. Au ajuns să murdărească şi biserica în acest joc electoral ingrat, iar singura explicaţie este spaima că vor intra la puşcărie, dacă pierd alegerile. Să pângăreşti biserica prin chestiuni inadmisibile ortodoxiei mi se pare o blasfemie şi pentru preoţi, şi pentru practicanţii ortodocşi. Dodon a folosit biserica, ca pe bunul lui personal, de frică să nu ajungă la puşcărie.Vladimir Plahotniuc este în colaps intelectual. El crede că dacă pune în joc ura populaţiei faţa de el, eu voi pierde alegerile. Dar să nu uite, noi, fără bani, fără organizaţii de partid şi echipă de propagandă, am făcut ce n-ar fi atins niciodată el cu candidatul sau. Plahotniuc a fugit de rezultat. Lumea ar fi văzut, din scorul electoral al lui Lupu, cât de puţin electorat are PD-ul. Îl ignor pe Plahotniuc, nici inteligenţă nu mai are.Eu cred în moldoveni şi îi chem la vot, indiferent din ce partid fac parte. Să nu mai împărţim oamenii pe categorii, un preşedinte al moldovenilor nu ar face asta. Eu le mulţumesc tuturor care au fost la vot, indiferent pe cine au votat. Votul lor a arătat că le pasă. Eu am o luptă cu aceşti şefi de partide care au făcut bani şi cariere pe influenţă politică şi pe spatele membrilor de partid.Eu îi chem la vot pe toţi oamenii, pentru că eu îi respect pe toţi, indiferent de opţiunile lor politice. E important că ei să voteze viitorul tarii, aşa cum simt ei.Cred că noi am avut o colaborare bună. Scorul din primul tur a arătat că aceste calcule şi decizii comune au fost corecte. Pe scurt: o colaborare bazată pe maturitate, pragmatism cu rezultate bune.Când vorbiţi de „forţe politice" vă referiţi, probabil, la şefii de partide şi acţiunile lor de vizibilitate. Corect ar fi să-i întrebaţi pe ei. Pot să vă spun că în jurul meu sunt din ce în ce mai mulţi oameni, cu sau fără apartenenţă politică.Şi-au declarat susţinerea personalităţi marcante din Republica Moldova, oameni de cultură, creaţie, ştiinţă, numeroşi primari şi mii de cetăţeni din afara ţării. Asta mă umple de bucurie, îmi arată că lupta mea nu este în zadar, aşa ca să o ducem până la capăt. Pe 13 noiembrie, ieşim la vot şi învingem. Împreună.