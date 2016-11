Generalul Ion Costaş: Ne-am săturat să vedem dezmăţul, furturile, hoţia şi tupeul guvernanţilor; Maia Sandu merită toată stima, are integritate, nu este pătată // INTERVIU

Interviu realizat de Ziarul Naţional cu generalul Ion Costaş, fost ministru al Afacerilor Interne şi al Apărării în perioada anilor 1990 – 1992:Până în 1992, la guvernare erau oameni care se gândeau, cu adevărat, la ţară, la oameni, dar pe care i-au fugărit. Apoi, i-am adus la putere pe Mircea Snegur, pe cei din „Casa noastră Moldova”, agrarienii, pe urmă, pe Petru Lucinschi, după ce l-au alungat pe Alexandru Moşanu. Lucinschi împreună cu Snegur au restabilit Partidul Comunist. Iată aici sunt greşelile noastre principale, strategice.O altă greşeală enormă, pe care am făcut-o noi în Parlament, este că am acordat cetăţenie tuturor. Ieri, a venit din Kamceatka, azi, el e cetăţean al R. Moldova. Uitaţi-vă ce-au făcut Ţările Baltice. Ei nici astăzi nu acordă nimănui cetăţenie, dacă nu au rădăcini în aceste state. Le acordă numai permise de şedere, fără drept de vot sau să vină în Parlament să decidă soarta şi viitorul ţării. Acest lucru însă s-a făcut la noi în timpul lui Snegur, s-a prelungit în timpul lui Lucinschi, iar pe vremea lui Voronin s-a întărit. Iată unde este tragedia noastră.Apoi, a crescut o generaţie nouă, rechini precum Plahotniuc, Filat, Diacov, Dodon şi alţii, o pleiadă întreagă de şmecheraşi care ne-au pus în mâinile unor criminali ce ne fură, aleg Guvernul noaptea, pe furiş, aduc oameni corupţi la guvernare, ca să-i poată şantaja, aşa e şi în sistemul judecătoresc care e putred, procuratura, MAI etc. E ceva de groază.Trebuie schimbată clasa politică în totalitate, de curăţat. Şi nu trebuie divizare, că asta e miopie politică. Toţi trebuie să înţeleagă că sunt cetăţenii acestei ţări, nu să apere interesele altor state aici.Menirea intelectualităţii este să deschidă ochii cetăţenilor. Dar şi intelectualii noştri sunt divizaţi.Aveţi dreptate şi e foarte trist. În plus, foarte mulţi veterani se declară participanţi la război, dar să-i iei la puricat, descoperi că nici nu a fost prezent acolo. Poate a adus ceva logistică, vreo două găleţi de apă şi, deja, se declară participant la război. Fiecare partiduţ, fiecare mişcare vrea să-i atragă, să aibă combatanţi, ca să-şi ridice ratingul. Iar combatanţii sunt afectaţi de sărăcie. Au o pensie mizeră şi sărmanii caută unde să se aciueze pentru a mai câştiga o bucată de pâine. Dar să nu uităm că ei au fost îndoctrinaţi destul de puternic de Armata sovietică, de imperiu şi sunt dezorientaţi, amăgiţi, păcăliţi.Când a devenit Nicolae Timofti preşedinte, m-am întâlnit cu el, i-am spus că nu are partid şi i-am propus să creăm o structură militară destul de puternică, din rezervişti de bună-credinţă, sub patronatul şefului statului. Aceasta l-ar fi protejat atunci când ar fi luat decizii care nu ar fi plăcut cuiva. Timofti mi-a spus că el nu se ocupă cu politica şi i-am zis la revedere. A fost propunerea să-i unim, dar n-a vrut. Era vorba de o structură creată pe lângă Consiliul Suprem de Apărare, el doar este comandantul suprem al Armatei. Există asemenea exemple în Franţa, Germania, Federaţia Rusă etc. A fost fricos, avea stăpânii lui, de care asculta.Tragedia noastră e că, timp de 200 de ani, imperiul a lucrat puternic şi ne-a deznaţionalizat complet. Şi eu am fost deportat cu familia în Kazahstan din 1949 până în 1958. Tata a fost prizonier român de război şi când s-a întors în 1949 în Ţarigrad, Drochia, am fost deportaţi. Ne-am pornit de aici cu părinţii, eu şi două surori şi ne-am întors şase fraţi.Pentru că am muncit şi nu aveau încotro. Lor le trebuiau şi oameni care aveau cât de cât gărgăuni în cap. Am absolvit Şcoala de aviaţie militară din Harkov, Ucraina. Sunt pilot pe avioanele MIG-23, MIG-25 care au zburat la înălţimea de 30 de kilometri şi viteza de 3M, am fost comandat de regiment MIG-29 în Germania democratică, de divizie cu trei regimente în districtul militar Transbaikal. Am 2 800 de ore de zbor.Am absolvit cu brio Academia militară de aviaţie Iuri Gagarin şi Academia Marelui Stat Major General al Armatei sovietice.Eu am iniţiat ideea de a chema militarii din toată URSS acasă la începutul anilor 90. Unii au venit, alţii nu. Iată, de exemplu, Victor Gaiciuc, prietenul lui Dodon, era politruc atunci în Germania şi a refuzat să vină. A venit după ce s-a încheiat războiul de la Nistru.Eu nu înţeleg ce ofiţeri sunt aceştia. V-am spus ce prezintă Gaiciuc. Este un laş şi un fricos. Aici, când era război, se vărsau pâraie de sânge şi trebuia să apere integritatea teritorială a acestei fâşii de pământ, el a refuzat să vină din Germania unde era politruc. După ce s-a terminat războiul, a venit aici după un an, a ocupat diferite funcţii, până Vladimir Voronin l-a făcut ministru al Apărării. Asta e şmecherie. Gaiciuc e de făcătură îndoielnică şi ca om, şi ca general. Sigur, în jurul său a adunat o mulţime de lepădături.Atunci când era la Bruxelles în calitate de Ambasador, s-a făcut mare prieten cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care era reprezentantul Federaţiei Ruse pe probleme militare la Bruxelles. I l-a prezentat pe Rogozin lui Dodon şi nu întâmplător acesta vine în R. Moldova ca la dânsul acasă şi declară prostii. Simte că are aici un teren propice şi se comportă ca un huligan politic.Foarte rece. Ca un demnitar care vine şi reprezintă o ţară care ne-a ocupat teritoriul şi are armată de ocupaţie pe teritoriul unui stat suveran, independent şi neutru, fără acordul acestei ţări. Este reprezentantul Rusiei care minte de 25 ani că va retrage armata rusă de pe teritoriul unui stat SUVERAN, INDEPENDENT şi NEUTRU. El însă vine aici ca un stăpân. Nu are ce căuta aici. Şi noi trebuie să-l boicotăm permanent, până nu-şi îndeplinesc ruşii promisiunile pe care le-au făcut la Porto şi Istanbul privind retragerea armamentului din stânga Nistrului.Ei au luptat împotriva noastră, inclusiv Rogozin a fost cel care a luptat nemijlocit cu arma în mână împotriva militarilor şi combatanţilor noştri, ne-au nimicit, ne-au scăldat în pâraie de sânge, ne-au schilodit, au lăsat văduve şi copii orfani, au creat pe teritoriul nostru un stat în care armata de ocupaţie susţine separatismul. Şi noi să-l întâlnim cu flori, dansuri şi pupături? El trebuie primit cu măciuca şi declarat persona non grata aici. La asta trebuie să se gândească demnitarii care pretind că ţin la bucata asta de pământ.El primeşte indicaţiile de la Kremlin şi este hrănit tot de acolo prin off-shore-uri. Există probe, nu sunt vorbe. El o să îndeplinească dispoziţiile şi ordinele Kremlinului pentru federalizarea acestei fâşii de pământ. Ce înseamnă federalizarea? Distrugerea firavei statalităţi, nu mai există atunci R. Moldova. Va fi din nou o colonie, o gubernie a imperiului rus. Asta vrea să facă Dodon, care a primit ordin de la Moscova să federalizeze acest petic de pământ. Un stat în Transnistria, unul în Găgăuzia, altul în nord, în fiecare sat un stat. E o prostie, o tâmpenie. În niciun caz nu trebuie să acceptăm aşa ceva.Sigur că muşunoiul acesta din Africa de Nord şi Orientul Apropiat, Egipt, Algeria, Tunisia, Irak, Iran, Siria, valurile de emigranţi, stricăciunile care se fac etc. sunt îngrijorătoare. Şi războiul nedeclarat pe care îl duce Rusia în Ucraina denotă că miroase a praf, cum spunem noi, militarii. Dar, în opinia mea, Putin nu este atât de limitat şi primitiv, dar nici preşedintele celeilalte supraputeri, ca să se ajungă la nişte tensiuni bilaterale de natură să genereze situaţii imprevizibile.Partea care o să piardă într-un eventual război o să aplice neapărat arma atomică. Şi atunci va dispărea lumea. Că nici celălalt nu o să stea cu mâinile în sân. Ei îşi dau seama de asta, de dispariţia vieţii pe pământ. Poate să se zădărească unul pe altul, să se muşte, să-şi scoată ochii unul altuia, dar nu cred că Putin are dreptul să apese butonul nuclear, fără să se consulte cu forţele respective din Federaţia Rusă, şi aşa e şi la americani. Apăsarea asta a butonului are protejare multiplă.După Hiroshima şi Nagasaki au văzut ei ce înseamnă arma aceasta.Ne-am săturat să vedem dezmăţul, furturile, hoţia şi tupeul guvernanţilor în raport cu populaţia de aici. Că în R. Moldova nu locuieşte un popor, dar o populaţie multinaţională. În 200 de ani, imperiul rus, apoi URSS ne-au deznaţionalizat. Suntem al doilea stat românesc. În integrarea europeană, noi nu putem sări peste România. Aşa cum şi Dodon, dacă vrea să restabilească relaţiile cu Rusia, nu va putea sări peste Ucraina, care are aspiraţii proeuropene.Le spun şi colegilor generali de bună-credinţă, cu coloană vertebrală: măi, fraţilor, vouă nu vă este ruşine, faceţi parte din neamul acesta, de faptul că un pui de om care este Maia Sandu şi-a asumat să cureţe acest balast acumulat de 25 de ani şi voi staţi într-o parte? Aşteptaţi ca ea să elibereze statul din captivitatea clanurilor corupte şi a sistemul de guvernare mafiotizat???Maia Sandu merită toată stima, are integritate, este dintr-o bucată, nu este pătată. Nu neg că o femeie poate să conducă mult mai bine decât un bărbat. Margaret Thatcher, Angela Merkel, Dalia Grybauskaitė… Imperiul rus a fost creat tot de o femeie, ţarina Ekaterina.În R. Moldova a ajuns să se fure cu miliardele şi hoţii care sunt la suprafaţă şi cunoscuţi de toată lumea sunt bine-mersi, liberi, prosperi şi în continuare deţin funcţii importante şi decisive în stat. Vă daţi seama ce înseamnă să furi un miliard de dolari? Asta înseamnă ca în fiecare zi să furi câte un milion, 365 de zile – 365 de milioane. Ca să furi un miliard, trebuie să furi trei ani la rând în fiecare zi câte un milion de dolari.Nu numai unul. Aici este o gaşcă întreagă, o adunătură de hoţi, criminali, de escroci. Dodon zice că a fost în opoziţie? El a crescut împreună cu Olejka şi Plahotniuc lângă Voronin. Cine a creat prima schemă de furt la energia electrică, a mafiei cărnii, peştelui, a ţigărilor, a produselor petroliere şi zahărului? Sistemul bancar a fost fraudat încă în timpul lui Voronin. Dar renumitul „Metalferos”? De atunci se trag toate aceste hoţii, mafia şi corupţia sfârşitul căruia nu se mai văd. Dodon este omul sistemului care a fost creat de Lucinschi, Voronin care conduc până în ziua de azi. „Dodon conecino parşivet, sukin sîn, no on naş sukin sîn”, nu-i aşa?Dodon ne promite că o să trăim bine cu Rusia. Eu unul nu vreau, pentru că am simţit pe pielea mea ce înseamnă asta în zilele noastre, astăzi!!! Poporul rus merită tot respectul, iar cei care sunt la Kremlin duc o politică imperială, activitatea lor e dominată de ideea refacerii cu orice preţ a imperiului URSS în vechile graniţe IMPERIALE. Nu vreau să fiu din nou „frate” cu FORŢA cu un kazah, tadjik, uzbec, mongol, nu. Eu vreau să merg în Europa, cu fraţii noştri din România, cu un francez, german, danez, italian etc.Douăzeci şi opt de state au semnat Acordul de Asociere cu UE a R. Moldova, asta nu e o glumă, şi când colo vine un flăcău aici şi spune că va rezilia acest document. Încotro ne duci, flăcăule? Înspre război, dezmăţ, sărăcie, corupţie, mafie?Adio integrare în UE! El a declarat de câteva ori şi acum dă un pic înapoi. Strategii ruşi vor să păstreze în continuare influenţa Rusiei în această zonă care a fost URSS.Totodată, granturile care veneau din UE cu duiumul la noi se vor termina. Rusia a investit enorm în Transnistria, unde sunt mulţi pensionari militari ai Armatei sovietice. 75 la sută din ruşii din R. Moldova locuiesc în Transnistria. Sovieticii au construit obiectivele industriale anume acolo, fiindcă îşi dădeau seama că va veni timpul când minciuna va ieşi la suprafaţă. Toate imperiile s-au destrămat, este un proces firesc. Asta trebuie să conştientizăm. În Rusia sunt peste 100 de naţionalităţi, acolo fierbe deja oala „unităţii multinaţionale” şi o să explodeze odată şi odată. În apropiere de Moscova sunt 14 milioane de musulmani, se construiesc moschee şi în Moscova.Dacă vine Dodon la Preşedinţie, ne aşteaptă o federalizare, acesta e ordinul venit de la Moscova, fiindcă asta înseamnă pârghii de influenţă aici. Nu cred că planul Novorusia le va reuşi. S-a încercat, dar nu le va ieşi ca Marea Neagră să fie lacul Rusiei, pentru că mai sunt şi alte forţe pe lumea aceasta. O să încerce să ne bage şi în nişte structuri militare ruse. Ne aşteaptă timpuri extrem de grele.Ea are relaţii sănătoase şi credibile cu structurile internaţionale şi cu statele europene. Prin ea vom avea relaţii mai stabile cu UE şi vom mai avea speranţa că, în timp, cu ajutorul şi suportul diplomatic al României, vom ajunge în UE. Tot ea ne oferă încrederea că se va putea lupta cu corupţia pătrunsă la noi pe verticală şi pe orizontală în toată societatea. Fiind o persoană integră, am putea face schimbări majore în lupta cu mafia de la guvernare şi se va produce schimbarea mentalităţii politicienilor.Apar premise pentru a ridica nivelul de trai în R. Moldova, inclusiv prin restructurări ale sistemului de stat. Trebuie să votăm un om incoruptibil, cu demnitate, ca şi copiii, şi nepoţii noştri să trăiască aici şi să nu plece după o bucată de pâine la Moscova sau în Vest.