Maia Sandu: „Atât timp cât avem un stat corupt, nu are cine să ne protejeze” // Interviu

În primul tur al alegerilor prezidenţiale mai mult de 50 la sută din cetăţeni nu au ieşit la vot. Cum poate fi mobilizat electoratul în turul doi al alegerilor, ce pot face autorităţile pentru aceasta, câtă putere are un preşedinte şi pe ce sprijin poate miza? Câteva întrebări la care Valentina Ursu a căutat răspuns în dialog cu lidera PAS, candidată la preşedinţia Republicii Moldova.„Trebuie să ne întrebăm de ce aceşti oameni nu au venit la vot. Şi cred că o explicaţie este dezamăgirea faţă de clasa politică şi faţă de modul în care a fost guvernată Republica Moldova în toţi aceşti ani, dar şi obstrucţionarea votului de către autorităţi. Şi, în acest sens, noi am lansat mai multe apeluri către autorităţi, pentru ca să faciliteze votul studenţilor. Şi anume, să le permită să voteze în localitatea în care studiază, aşa cum s-a întâmplat la alegerile parlamentare din 2014. De asemenea, am solicitat autorităţilor să creeze condiţii mai bune de vot pentru concetăţenii noştri din afara ţării, din diaspora. Vom veni şi noi cu activităţi pentru a mobiliza oamenii la vot de aici, din ţară şi alte categorii. Ştim că, de obicei, în turul doi vin mai mulţi oameni la vot decât în primul tur. Şi suntem siguri că aceasta se va întâmpla şi acum.”„Bineînţeles că pot interveni. Autorităţile şi, în special, Comisia Electorală Centrală poate să emită un act prin care să permită concetăţenilor noştri din afara ţării să poată vota cu actul de identitate, nu neapărat cu paşaportul. Şi aceeaşi Comisie Electorală Centrală poate să emită o decizie prin care să le permită studenţilor să voteze în localitatea în care studiază. Sunt acţiuni fezabile. Am consultat legea în acest sens. În acelaşi timp, unii oameni nu au mers la vot, probabil, din cauza confuziei, au fost derutaţi de prezenţa candidaţilor interpuşi, retrageri pe ultima sută de metri, apeluri confuze din partea liderilor unor partide. Deci, toată această situaţie a creat derută şi o parte din oameni au stat acasă. Acum noi facem apel la toţi cetăţenii care vor ca în această ţară oamenii cinstiţi să trăiască corect, ca hoţii şi corupţii să fie sancţionaţi, ca banii care au fost de-a lungul timpului delapidaţi de la stat să fie returnaţi statului. Toţi aceşti oameni sunt aşteptaţi la vot. Şi eu sunt sigură că în turul doi vom avea o prezenţă mai mare.”„Bineînţeles că voi participa. Eu am participat la dezbateri. Dodon este cel care s-a eschivat de la dezbateri. El a demonstrat lipsă de respect faţă de cetăţeni. Dodon ştie foarte bine că eu nu am schelete. Dacă aveam schelete, le arăta de mult prin holdingul lui, acum având şi el un holding, un pic mai mic decât cel al lui Plahotniuc, dar pe care îl foloseşte într-o manieră la fel de manipulatoare şi de necivilizată. Ei până acum nu au reuşit să găsească nimic care mi-ar incrimina mie anumite lucruri, singurele invenţii ale lor au fost minciunile. De aceea, vom avea o discuţie foarte interesantă. Pentru că despre el s-a scris foarte mult în presa independentă, în presa de investigaţie şi el nu a dat niciun răspuns. Despre mine nu a apărut niciun lucru la care să nu pot oferi un răspuns care să scoată toate semnele de întrebare.”„Părerea mea este univocă: Crimeea rămâne parte a Ucrainei, ocupată de Federaţia Rusă prin încălcarea normelor dreptului internaţional. Şi, mai ales, în condiţiile în care suntem noi, în Republica Moldova, având o regiune ocupată, controlată de un regim separatist, mi se pare o formă de trădare de stat să afirmi că, Crimeea este parte a Federaţiei Ruse.”„Ştiu că oponentul meu încearcă să transforme acest vot în unul geopolitic pentru că el nu are altceva să ofere alegătorilor, decât frica. El vrea să exploateze frica pe care o induce prin campania care separă cetăţenii Republicii Moldova. Eu nu accept ca această campanie să fie despre geopolitică. Pentru mine această campanie este despre oameni care luptă cu corupţia şi oameni care întruchipează corupţia. Noi avem nevoie de un stat puternic, care să ne apere şi de pericolele interne, şi de pericolele externe. Atâta timp cât avem un stat corupt, atâta timp nu are cine să ne protejeze şi nu are cine să ne promoveze interesele. Corupţia este cel mai mare pericol pentru noi acum.”„Nu cred că partenerii de dezvoltare din Occident susţin o anumită guvernare sau o anumită persoană. Ei susţin cetăţenii. Şi atunci când se promovează lucruri corecte, lupta împotriva corupţiei, creşterea standardelor de viaţă pentru cetăţeni, stat de drept, oricine promovează în mod autentic, sincer aceste valori, va avea sprijinul Occidentului. Şi eu sunt sigură că voi avea acest sprijin, pentru că am demonstrat în trecut şi voi demonstra şi în continuare că ţin la aceste valori şi fac tot posibilul ca aceste valori să devină parte a Republicii Moldova.”„Alegerile din 30 octombrie au demonstrat că această guvernare nu are legitimitate. Este o guvernare care nu are mandat popular. Şi, respectiv, o asemenea guvernare nu poate să rămână la putere o perioadă îndelungată de timp. Eu realizez că va fi greu, ştiu că preşedintele nu are foarte multe competenţe, dar, în acelaşi timp, preşedintele are autoritate morală, având sprijinul direct al oamenilor. Şi eu voi apela la toate pârghiile pe care le are preşedintele la dispoziţie, inclusiv presiunea publică, discutarea în presă a problemelor, voi veni cu iniţiative legislative. Voi face echipă cu partenerii de dezvoltare, pentru ca să punem presiune pe instituţiile statului să-şi facă treaba şi, mai ales, pentru ca să curăţim sistemul politic şi cel public de corupţie şi de oameni corupţi.”„Un om ca Igor Dodon nu poate câştiga alegerile, pentru că noi suntem cu mult mai mulţi decât ei.”„Partidul îşi va alege un nou preşedinte. Avem foarte mulţi oameni care sunt potriviţi pentru această funcţie. Această campanie electorală a demonstrat că avem lideri, că avem oameni devotaţi muncii de partid, oameni care au obţinut experienţă în această campanie. Şi va continua partidul să crească, să se consolideze, să se pregătească pentru alegerile parlamentare. Pentru că adevărata schimbare a clasei politice se va întâmpla la alegerile parlamentare. Şi eu sunt sigură că Partidul Acţiune şi Solidaritate va fi una dintre forţele puternice care va veni să substituie actualii politicieni corupţi.”„Bineînţeles că în condiţiile legii. Ştim că sunt anumite condiţii care trebuie să se întrunească ca să se întâmple alegerile parlamentare. Dar în situaţia în care această majoritate parlamentară nu este legitimă, nu cred că va dura viaţa politică a acestui Parlament cât a rămas până la alegerile ordinare.”„Nu voi ignora cetăţenii, aşa cum o face Igor Dodon astăzi. Nu voi permite ca să se întâmple abuzuri din partea puterii. Şi nu voi admite ca politicienii să divizeze societatea în continuare, aşa cum au făcut-o până acum. M-am gândit mai mult la ceea ce voi face, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, şi mai puţin la ce nu voi face.”