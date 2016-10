Socor: Tragedia din Moldova, statul kompromatului; Cele mai detestate cuvinte - reforma şi Europa // INTERVIU

Integrarea europeană nu mai este văzuta o soluţie credibilă pentru vindecarea Republicii Moldova, stat victimă a propagandei ruseşti, în care funcţionează un model preluat din Rusia - statul „kompromatului”, afirmă Vladimir Socor, analistul Fundaţiei Jamestown din Washington, specializat în spaţiul ex-sovietic.Într-un interviu pentru Ziare.com , Vladimir Socor a explicat resorturile puterii totale a lui Vladimir Plahotniuc, stăpânul absolut al ţării, felul în care acesta controlează lupta prezidenţială şi motivul pentru care îl ridică pe socialistul Igor Dodon: „să aducă RM într-o situaţie asemănătoare celei din Romania în anul 2000 - Vadim vs Iliescu. Cele mai detestate cuvinte în R. Moldova sunt astăzi reformă şi Europa, pentru ca au fost atât de abuzate de către guvernanţi, deşi pericolul cel mai mare vine, ca întotdeauna, din partea Rusiei eterne”.Vladimir Socor a explicat şi jocul pe care Germania şi SUA îl fac în Ucraina şi Republica Moldova în interesul Rusiei.Lipsite de tact diplomatic şi nenecesare în conţinut. Care este el? Ca unirea Republicii Moldova (RM) cu Romania nu e de actualitate. Asta ştim oricum, nu trebuie să ni se reamintească, mai ales într-un limbaj atât de categoric. Pragmatic vorbind, unirea este imposibilă în perioada actuală. Ceea ce îi reproşez dlui Pettit este că pare să fi exclus această posibilitate pentru viitor, în condiţii pe care nu le putem prevedea astăzi.Dar cea mai dăunătoare parte, în opinia mea, din declaraţiile dlui Pettit a trecut neobservată şi anume ca soluţia pentru RM este acordarea unui statut special Transnistriei.Statutul special este un instrument al politicii de reexpansiune a influenţei Rusiei, adaptat la situaţia din RM şi Ucraina, state vecine cu probleme asemănătoare. Rusia urmăreşte sa creeze enclave teritoriale care pe hârtie să aparţină RM respectiv Ucrainei, dar în fapt să fie instrumente de introducere şi legalizare a influenţei Rusiei în sistemele politice din cele două ţări.În aşa-zisul proces de la Minsk, în care se negociază o soluţie politică pentru teritoriul controlat de ruşi în estul Ucrainei, Kievul este supus unor presiuni concentrice din partea Rusiei, Germaniei, Franţei şi chiar din partea SUA, să consimtă la legalizarea regimului marionetă rusesc din Donetsk şi Lugansk, sa accepte „alegerile” locale ca valabile şi să introducă în Constituţia Ucrainei statutul special pentru teritoriul respectiv.Germania conduce aceasta iniţiativă în nume propriu mai degrabă, fără a avea consimţământul colectiv al UE şi fără a avea o grupare stabilă de state în jurul ei, cu excepţia Franţei. Iar SUA susţin din afara formatului oficial de negocieri acordarea statutului special.În opinia mea şi nu numai, administraţia Obama a căutat din primăvara lui 2015 o înţelegere cu Rusia la nivel internaţional, care să cuprindă, eventual, Siria şi Ucraina într-un pachet comun, pentru a lăsa o moştenire de politică externă din partea administraţiei Obama. Un acord oarecare, indiferent de detalii, să existe ceva acolo pentru istorie o moştenire care nu putea fi construită nici în Siria, nici în Ucraina decât cu acordul Rusiei.Administraţia Obama e foarte aproape de final, cred ca în următoarele săptămâni nu mai e timp pentru o tranzacţie cu Rusia. Aşa că presiunile americane asupra Ucrainei de a consimţi la statutul special vor slăbi şi vor dispărea.Dar vor creste presiunile Germaniei, care deţine preşedinţia OSCE anul acesta şi vrea să folosească această platformă pentru a ajunge la înţelegerea bilaterală cu Rusia inclusiv în chestiunea Ucrainei.Chestiunile statutului special pentru teritoriile controlate de ruşi în Ucraina şi RM sunt strâns corelate între ele şi aşa trebuie privite. Cea care cedează prima creează precedentul care să fie invocat împotriva celeilalte.Negocierile oficiale în formatul 5+2 în privinţa Transnistriei, din care SUA fac parte, au fost reluate anul acesta după o suspendare de doi ani la iniţiativa comună a Germaniei şi a Rusiei (surpriză, surpriză!) deoarece ambele consideră că RM este partea mai slaba care ar putea fi constrânsă să creeze acest precedent. Cum SUA privesc RM din perspectiva Ucrainei, susţin acordarea statutului special, e drept nu atât de explicit cum o fac Rusia şi Germania.În negocierile de anul acesta, scopul declarat este de a obţine nişte paşi mici care ar deschide uşa unor negocieri politice pentru acordarea statutului special în 2017. Sunt trei paşi mici: dreptul Transnistriei de a înmatricula autovehicule cu simbolul ei, de a avea prefix telefonic internaţional şi dreptul universităţii de stat din Tiraspol de a pune propria ştampilă pe documentele de absolvire. Cele trei sunt prezentate Chişinăului ca masuri tehnice fără consecinţe politice, ceea ce e complet fals.Aceşti paşi mici ar trebui consfinţiţi la reuniunea OSCE din noiembrie sau decembrie de la Berlin. Chişinăul rezistă, deşi a devenit izolat în negocierile din formatul 5+2, care au demonstrat un consens occidentalo-rus.Aveţi dreptate. Noţiunea de statut special e ilegitimă şi a fost moştenită de la negocierile bilaterale care au avut loc aproape 15 ani între Moscova şi Chişinău înainte de implicarea Occidentului.Rusia foloseşte această noţiune pentru a ascunde faptul ca avem de-a face cu un conflict internaţional între Rusia şi RM. Moscova doreşte sa acrediteze interpretarea, preluată de occidentali, că ar fi vorba despre un conflict intern în RM, ceea ce e complet fals. Avem de a face cu un conflict interstatal punctat de Rusia împotriva RM pe teritoriul internaţional recunoscut al RM.Nu există o soluţie fezabilă. Nu toate problemele îşi au rezolvarea atunci când vrem noi. Pentru RM, în situaţia ei actuală, să încerce să reintegreze Transnistria ar însemna desfiinţarea statului. Moldova este un stat profund bolnav, disfuncţional, cu foarte multe simptome ale unui stat eşuat.Existenta statului este în acest moment asigurată prin mijloace neconstituţionale de către o persoană, Vladimir Plahotniuc, care a concentrat toate pârghiile puterii în mod neoficial. Dl Plahotniuc nici nu este un oligarh, oligarhia fiind un sistem de grup. Este un stăpân care concentrează şi puterea financiară, şi puterea politică.Cu siguranţă că ele vor consolida stăpânirea neconstituţională a dlui Plahotniuc. Procesul de concentrare a puterii în mâinile sale a început în 2009, când comuniştii au fost înlocuiţi la putere de o alianţă cu etichetă pro-europeană.Dl Plahotniuc avea deja pârghii importante în sistemul bancar de la care şi-a extins domeniul şi resursele în sistemul statal. Momentul crucial a fost după alegerile din 2010, când cele trei partide ale alianţei numite pro-europeana şi-au împărţit între ele instituţiile statului, transformându-le în interese de partid.Partidul condus de facto de dl Plahotniuc şi dependent în întregime de finanţarea lui a obţinut justiţia şi ordinea publică. De atunci persoanele numite de dl Plahotniuc controlează procuratura, Centrul Naţional Anticorupţie, Comisia Naţionala de Integritate, agenţiile de reglementare economică, Ministerul Economiei şi posturi cheie în conducerea instituţiilor economice din proprietatea statului.Sistemul acesta a instituit în RM un model de stat preluat din Rusia - statul „kompromatului". Este un termen rusesc, prescurtarea formulei „material compromiţător".Cei care deţin controlul asupra agenţiilor de drept şi securitate colecţionează sau fabrică materiale compromiţătoare la adresa tuturor, adica a concurenţilor şi posibililor concurenţi politici, dar şi a aliaţilor politici, cu scopul de a-i constrânge să colaboreze sau de a-i elimina prin şantaj.Materialele, reale sau fabricate, sunt date publicităţii selectiv, picătură cu picătură, prin presa deţinută de aceleaşi grupări pentru a constrânge un politician sau un om de afaceri să cedeze.Acest sistem a apărut brusc la lumină în 2013 când dl Plahotniuc a dezlănţuit un val de kompromaturi împotriva rivalului său politic Vlad Filat, premier la acea dată. Au fost scene aproape de război civil în care agenţi mascaţi şi înarmaţi cu automate ai instituţiilor controlate de Vlad Plahotniuc au controlat fără mandat instituţii controlate de Vlad Filat.Dl Filat a încercat în 2011 şi 2013 să se elibereze de îmbrăţişarea sufocantă a lui V. Plahotniuc - teoretic aliat, în realitate rival. De fiecare dată UE a intervenit energic forţând mâna dlui Filat să continue alianţa cu dl Plahotniuc.Incompetenta e o explicaţie plauzibilă. Dar a fost şi un motiv politic pe care îl putem considera aproape nobil, de fapt, şi cinic în acelaşi timp.În 2011 şi 2013 se punea problema obţinerii consimţământului politic al tuturor statelor UE pentru acceptarea RM ca partener de integrare şi pentru ratificarea acordului de asociere între RM şi UE.Moldova are performante neconvingătoare, motiv pentru care prietenii ei din UE au proclamat RM ca fiind o poveste de succes a parteneriatului cu UE. O operaţiune de reclamă pentru a facilita acceptarea RM în UE.Mai mult, alegerile parlamentare anticipate ar fi adus comuniştii în număr mare în noul Parlament, un partid care lansase, de altfel, orientarea europeana a RM când era la putere. Dar denumirea de comunişti şi imaginea lui Vladimir Voronin erau atât de negativ percepute în Occident încât ar fi fost greu de obţinut ratificarea acordului în condiţiile unui guvern cu participarea lor. Politic era imposibil.Acordul de asociere a fost ratificat în 2014, Moldova era pe culmile poveştii de succes, mit neacceptat însă de populaţia RM şi care a compromis ideea europeană in această ţară. Au urmat alegerile parlamentare din noiembrie 2014 în care partidele intitulate pro-europene au obţinut numai 45% din voturi.Iar în preajma alegerilor din noiembrie 2014 guvernul a fost informat că s-a furat un miliard şi a ţinut informaţia secretă ca sa nu compromită scrutinul. De atunci totul a mers în jos. Cetăţenii RM trăiau din ce în ce mai prost, corupţia şi emigraţia erau din ce în ce mai grave.Cele mai detestate cuvinte în RM sunt astăzi reforma şi Europa, pentru ca au fost atât de abuzate de către guvernanţi.Din nefericire, nu este, deşi pericolul cel mai mare vine, ca întotdeauna, din partea Rusiei eterne. În 2004 preferinţa cetăţenilor RM pentru UE era peste 70%, iar pentru Rusia sub 30%, acum e aproape invers.Un motiv este că RM este victima propagandei televiziunilor ruseşti, dintre care cea mai păcătoasă este Canalul 1, retransmis de Canalul 1 din RM, proprietate a dlui Plahotniuc. Altul este discreditarea ideii europene, după cum v-am spus. În plus cetăţenii RM văd crizele din interiorul UE, care a pierdut din magnetism chiar în ochii cetăţenilor UE.Integrarea europeană nu mai este văzută în faza actuală o soluţie credibilă pentru vindecarea RM, un stat profund bolnav.Rezultatul lor este o chestiune secundară. Chestiunea fundamentală e capturarea statului de către dl Plahotniuc care controlează sistemul politic şi economic fără să aibă nicio responsabilitate constituţională sau legală. Este un stăpân neformal. Nu este un dictator clasic, nu comunică cu populaţia, nu apare în public, nu se exprimă pentru că este incapabil să o facă. Vorbeşte rău, ca un om lipsit de educaţie. E un fel de spectru. Şade în umbra şi trage sforile.În alegerile actuale dl Plahotniuc poate juca o gamă foarte largă de cărţi. El are câţiva candidaţi proprii minori care extrag voturi de la candidaţii majori. În partea etichetată ca fiind pro-europeană sunt dl Ghimpu şi dl Leanca care sustrag voturile de la candidaţii opoziţiei reale, Andrei Năstase şi Maia Sanda.Partidul populaţiei rusofone condus de Ilan Shor, un satelit al dlui Plahotniuc, are menirea să extragă voturi de la socialistul Igor Dodon şi de la Dumitru Ciubaşenco, candidatul partidului lui Renato Usatîi. Şi apelul dlui Voronin, liderul comuniştilor, de a boicota alegerile are rolul de a sustrage voturi de la Igor Dodon.Vlad Plahotniuc a lăsat partidul lui Igor Dodon să crească până când a devenit o ameninţare. Dl Plahotniuc nu supune Partidul Socialiştilor metodelor pe care le aplică altor partide: cumpărare de deputaţi şi primari, atacuri la televiziuni.PSRM a fost lăsat să crească pentru ca dlui Plahotniuc îi convine să se prezinte şi la Washington, şi la Bucureşti, şi la Bruxelles drept apărătorul RM împotriva pericolului reprezentat de dl Dodon şi să aducă RM într-o situaţie asemănătoare celei din Romania în anul 2000: Vadim vs Iliescu. De groaza lui Dodon toate partidele să-l susţină pe Plahotniuc care să devină reprezentantul independenţei RM faţă de Moscova.Dar Vladimir Plahotniuc şi partidul său sunt sabotorii integrării europene a RM, care nu e în interesul lor. Ei vor să-şi facă mendrele în sistemul actual, vin din business-ul obscur al perioadei post sovietice şi nu au nimic in comun cu valorile europene.