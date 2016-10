Andrei Năstase: „Eu mi-am exprimat în permanenţă disponibilitatea pentru un candidat unic” // Interviu

Interviu cu candidatul Platformei DA la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova.

Andrei Năstase: „Este o miză foarte-foarte mare. Avem o şansă uriaşă de a scoate, cel puţin, o instituţie din captivitate, iar prin această instituţie să scoatem din captivitate întreaga ţară.”

Europa Liberă: Dumneavoastră deseori aţi vorbit despre evoluţiile negative care se manifestă prin degradarea unui sistem de guvernare oligarhic într-o dictatură de tip mafiot în Moldova. Cum aţi explica alegătorilor ce este această oligarhie?

Andrei Năstase: „Atunci când cei care au fost trimişi în Parlament, cei care au ajuns în guvern sau la Preşedinţie au încurcat propriile interese cu interesele statului, cei care au încurat buzunarele proprii cu vistieria statului. Le-aş spune oamenilor că cei în care ei şi-au investit încrederea i-au trădat, le-au trădat aşteptările, speranţele şi, iată, după şase ani de zile, când le-au tot spus că îi integrează în Uniunea Europeană, că vor face un trai decent acasă, că vom avea o justiţie funcţională, vom avea o economie funcţională, ne-am pomenit să fim, de fapt, într-o mocirlă din care greu ieşim.”

Europa Liberă: Uneori s-a spus că ar exista dovezi că şi în spatele Platformei DA ar sta tot oligarhi. Să vă întreb dacă există oligarhi răi şi oligarhi buni?

Andrei Năstase: „Întâi de toate, trebuie să vedem cine spune aceste inepţii. Cei la care ei fac referire, şi anume la victimele atacurilor raider, la victimele regimului Voronin, mai întâi, şi apoi ale regimului lui Plahotniuc, şi aici vorbim de cei doi oameni de afaceri, nu au cum să fie oligarhi. Cei doi oameni de afaceri, Viorel şi Victor Ţopa, se află în străinătate de şase ani de zile, nu deţin puterea economică sau politică aici. Toate mizeriile despre care ştie o lume întreagă s-au produs aici, la Chişinău, nu în Germania. Parcă nu am auzit în Germania să se facă atacuri raider, nu am auzit acolo să se facă spălări de peste 20 de miliarde de dolari, nu am văzut acolo să se întâmple devalizări ale bugetului de stat german. Toate acestea s-au întâmplat aici, în lipsa acelor oameni, dacă vreţi să dezvoltăm subiectul cu oligarhii. Iar în spatele Platformei Demnitate şi Adevăr nu stă absolut nimeni, decât poporul Republicii Moldova deşteptat, ca urmare a acestor hoţii care s-au produs de-a lungul timpului. La început ştiţi că au fost speculaţii că am fi finanţaţi din Rusia şi apoi s-a trecut la Ţopa, şi apoi a venit rândul altora, care erau prezentaţi ca fiind cei care finanţează Platforma. Platforma se autofinanţează, s-a autofinanţat atunci când era doar civică. Acum, când are şi o aripă politică, se autofinanţează în conformitate cu legislaţia moldovenească. Şi cei care ne contestă au la dispoziţie toate pârghiile instituţionale, legale ca să verifice acest lucru.”

Europa Liberă: Aţi fost criticat pentru alierea cu pro-ruşii Renato Usatîi şi Igor Dodon pe durata unor proteste stradale coordonate. În cazul în care ajungeţi şef de stat, cum veţi clădi sau reclădi relaţia Republicii Moldova cu Federaţia Rusă?

Andrei Năstase: „Eu nu protestez cu un politician sau altul. Eu am protestat cu întreaga societate a Republicii Moldova pe care ne-am propus să o consolidăm, indiferent de opţiunile politice sau geopolitice ale cetăţenilor noştri. Cât priveşte relaţiile cu Rusia, ar trebui să fim foarte-foarte atenţi şi să le întoarcem pe un făgaş al normalităţii, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în relaţiile noastre cu Rusia nu este deloc normal. S-au lăsat anumite domenii din aceste relaţii pe mâna politicienilor ca un fel de bonus. Relaţiile care trebuie să fie interguvernamentale, să fie la nivelul celor două Ministere de Externe, spre exemplu, când e vorba de situaţia moldovenilor din Rusia, toate acestea s-au lăsat pe mâna unor aşa-zişi politicieni din opoziţie şi ei fac tot ce vor cu ele, îşi fac capital politic. Se ştie foarte bine situaţia din agricultură, acolo unde, în loc guvernul Republicii Moldova să se ocupe de pieţele de desfacere, atât din Est, cât şi din Vest, acesta a lăsat la îndemâna aşa-zişilor politicieni din opoziţia geopolitică să gestioneze lucrurile. Şi aceasta este grav. Cred că relaţiile noastre cu Rusia trebuie să fie reciproc avantajoase, aceasta nicidecum nu trebuie să afecteze Acordul nostru de Asociere cu Uniunea Europeană şi alte relaţii cu Occidentul.”

Europa Liberă: Dacă ar fi să discutaţi cu domnul Putin, ce mesaj i-aţi transmite?

Andrei Năstase: „I-aş spune să respecte Republica Moldova ca pe un stat suveran, să respecte integritatea şi independenţa Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Domnule Năstase, aţi declarat disponibilitatea de a negocia un candidat unic al opoziţiei de centru-dreapta pro-europene, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Ce v-a împiedicat să ajungeţi la un compromis pe care îl aşteptau alegătorii dumneavoastră?

Andrei Năstase: „Din păcate, până astăzi părţile care sunt implicate în acest exerciţiu nu au căzut de acord să facem o înţelegere politică matură şi s-a rămas doar pe ideea unor sondaje. Eu am acceptat, pentru că nu am încotro, trebuie să mergem pe ceea ce acceptă toată lumea. Recent s-au adus la cunoştinţă rezultatele unui sondaj făcut de un institut american, IRI, şi unii, şi alţii avem acelaşi procentaj. Probabil, va trebui să aşteptăm un al doilea sondaj. Este grav să ajungem la mijlocul campaniei electorale ca să decidem asupra unui candidat. Această decizie ar fi trebuit luată încă în martie-aprilie, dar, din anumite considerente, nu s-a luat. Acum vom vedea, în curând vom avea o discuţie cu doamna Sandu, vom avea o discuţie cu domnul Cibotaru şi vedem care va fi soluţia. Eu mi-am exprimat în permanenţă disponibilitatea pentru un candidat unic. Mai mult decât atât, am cerut să avem o agendă comună, o agendă care să nu se limiteze doar la prezidenţiale, dar să meargă şi până la parlamentare, fie ele anticipate sau ordinare. Am spus în permanenţă că este nevoie de un stat comun, de o echipă care să muncească în acelaşi sens. Din păcate, am ajuns aici unde am ajuns. Să vedem cum vom ieşi din acest mic impas.”

Europa Liberă: În ce condiţii candidatul opoziţiei de centru-dreapta ar putea avea şanse mai mari să acceadă în turul doi şi să câştige scrutinul prezidenţial?

Andrei Năstase: „Doar printr-o formulă de conjugare a eforturilor celor trei partide, cele care au semnat această declaraţie pentru un candidat comun, doar prin atragerea în acest exerciţiu şi a altor partide pro-europene, prin atragerea euroscepticilor, pentru că nu poţi câştiga, dacă nu convingi euroscepticii. Pentru că cetăţenii Republicii Moldova au rămas dezamăgiţi de ceea ce au făcut aşa-zisele partide pro-europene în ultima perioadă de timp. Trebuie să convingem oamenii că ceea ce propunem noi este în interesul lor. Pentru aceasta trebuie să muncim, chezăşia succesului rămâne a fi munca consolidată, conjugarea eforturilor forţelor antioligarhice, democratice. Eu nu pierd speranţa că noi vom reuşi să ne consolidăm în ultimul ceas, să conjugăm eforturile, să venim cu o echipă unită, să avem un mesaj coerent, un mesaj foarte bun, să avem o agendă comună foarte bine definită, astfel încât atât la alegerile prezidenţiale, dar şi la alegerile parlamentare forţele democratice, forţele reformatoare, forţele sănătoase din Republica Moldova să poată da lovitura de graţie acestui regim şi să pună Republica Moldova pe făgaşul normalităţii, pe făgaşul unei bunăstări pentru fiecare cetăţean în parte şi pentru întreaga ţară. Schimbarea nu poate fi făcută decât împreună cu alegătorii noştri. Schimbarea poate fi făcută în comun, elitele politice, adevăratele elite politice împreună cu cetăţenii deşteptaţi ai Republicii Moldova.”