Interviu // Alexandru Slusari, despre gestul lui Andrei Năstase, relaţia „specifică” Dodon-Plahotniuc şi cel mai mare pericol care paşte RM

- Care sunt, în opinia dvs., principalele motive ale deciziei lui Andrei Năstase privind susţinerea Maiei Sandu drept candidat unic din partea a trei partide proeuropene de opoziţie?- În primul rând, această decizie a fost luată în interesul ţării, în condiţiile în care statul este capturat în totalitate de regimul Plahotniuc, iar alegerile prezidenţiale oferă o şansă reală de a începe demontarea acestui regim. Această decizie a fost foarte grea pentru partidul nostru. Nu a existat niciun argument pentru retragerea noastră din cursa prezidenţială. Dar să mergem în paralel era foarte periculos.PPDA şi Andrei Năstase personal a venit cu iniţiativa înaintării unui candidat comun. Iniţial, ne-am dorit ca acest candidat să fie propus de întreaga opoziţie antioligarhică, indiferent de orientarea geopolitică. Când nu s-a reuşit acest lucru, discuţiile privind candidatul unic au continuat doar cu partidele proeuropene. Liderul PPDA a menţionat în nenumărate rânduri că nu va permite ca mai mulţi candidaţi antioligarhici să participe concomitent în campania prezidenţială.În Moldova, oamenii se conving decenii la rând de veridicitatea afirmaţiei destul de dubioase, de altfel, că politica este murdară. A devenit ceva obişnuit că politicienii mint şi se trădează reciproc la fiecare pas, că fug dintr-o tabără în alta şi că fac negoţ cu propriile principii şi voturile alegătorilor.Transformarea lui Marian Lupu peste noapte din „voroninist fidel” în „democrat” şi „proeuropean”, precum şi comportamentul fantastic de josnic şi servil al lui Mihai Ghimpu sunt cele mai elocvente exemple, care arată nivelul extrem de coborât la care a ajuns calitatea vieţii politice în ţara noastră.Înlocuirea politicii adevărate cu un politicianism murdar şi mincinos a contribuit la crearea mediului în care s-a format dictatura lui Plahotniuc. După 25 de ani de politică murdară, a apărut primul om care a demonstrat, în practică, faptul că în ţara noastră pot fi preluate tradiţiile unei altfel de politici, conform căreia interesele ţării, onestitatea şi integritatea personală, respectul faţă de normele morale sunt necesare şi fireşti. Liderul DA a făcut un asemenea prim-pas.- Da, este incontestabil, dar poate că, într-o situaţie concretă, ar fi fost mai bine să se ţină cont de interesele naţionale. Aşa cum Andrei Năstase era potenţial cel mai puternic candidat, iar date fiind rezultatele îndoielnice ale sondajelor, refuzul de a o susţine pe Maia Sandu nu ar fi însemnat tocmai o încălcare a promisiunii. Poate că ar fi trebuit să se insiste pentru a obţine renunţarea la „aspectul sociologic”?- Desigur, se putea da dovadă de egoism partinic şi personal. Cu atât mai mult că acest lucru este atât de tipic pentru politica moldovenească. Se putea să se insiste categoric pe participarea noastră, măcar şi din motiv că anume Platforma Demnitate şi Adevăr a adunat peste 400.000 de semnături pentru organizarea referendumului privind revenirea la alegerea directă a preşedintelui, ceea ce reprezintă un record mondial, raportând la numărul de semnături şi numărul populaţiei. Dar eu cred că, în situaţia creată, Andrei Năstase a dat dovadă de înţelepciune şi de o înţelegere profundă a interesului naţional, în loc să urmeze logica: „Eu am obţinut asta şi doar eu pot să salvez ţara, de aceea nimeni nu trebuie să-mi stea în cale”.În acest moment, repet, nu există misiune mai importantă pentru poporul Republicii Moldova decât eliberarea din captivitate, răsturnarea dictaturii lui Plahotniuc, eliminarea corupţiei şi a puterii politicienilor vânduţi. Doar îndeplinirea acestor condiţii va face posibilă modernizarea ţării. Respectiv, obiectivul principal este victoria unui candidat pregătit cu adevărat să ducă această luptă cu oligarhia şi cu tirania plahotniucistă. Eu am participat practic la toate discuţiile privind identificarea candidatului unic.Repet, aceste discuţii au fost foarte complicate şi am avut toate motivele să cerem ca unicul candidat să fie Andrei Năstase. Toţi experţii susţineau că rezultatele sondajelor nu sunt un criteriu serios pentru identificarea candidatului, mai ales atunci când ratingul candidatului nostru în ultima lună a crescut de două ori. Şi după multe alte criterii noi credeam, absolut justificat, că suntem în avantaj. Dar, la un moment dat, a trebuit să alegem între contradicţii la nesfârşit, pierderea dramatică a timpului şi interesul ţării. Certurile puteau duce la participarea concomitentă a lui Andrei Năstase şi a Maiei Sandu la prezidenţiale, iar în rezultat Lupu şi Dodon ar fi acces în turul doi, ceea ce ar fi însemnat alegerea între rău şi mai rău.De aceea, decizia liderului DA de a renunţa să candideze în favoarea partenerului, a fost absolut corectă şi inedită pentru Moldova – niciodată în istoria contemporană a RM nu a mai existat un asemenea gest din partea unui politician, dictat de interesul naţional şi nu de propriile ambiţii.- Credeţi că în timpul rămas o asemenea unirea a forţelor va da roade?- Sigur. Tergiversarea situaţiei ar fi dezastruoasă, dar în timpul rămas începând cu 15 octombrie, atunci când a fost luată decizia, şi până la ziua tăcerii am putea obţine unirea electoratului celor trei partide proeuropene de opoziţie. Anume de eforturile depuse de ei depinde succesul şi realizarea scopului de a ocupa locul doi în urma primului tur şi de a nu-i permite sculei oligarhului, Marian Lupu, de a ajunge în turul doi. Platforma DA va pune la dispoziţia candidatului unic organizaţiile primare teritoriale, bine disciplinate şi obişnuite să lucreze în condiţii dificile. Cred că în timpul rămas vom reuşi să transmitem fiecărui susţinător ideea că a vota pentru Maia Sandu înseamnă să-l votezi pe Andrei Năstase. Nu în zadar propunerea de numirea a candidatului din partea PAS a avut loc în satul de baştină al lui Andrei Năstase, Mândreşti. Un asemenea pas demonstrează că decizia de a o susţine pe Maia Sandu a fost liberă şi conştientă.- Şi totuşi, a existat presiune externă asupra Platformei DA şi asupra liderul ei? Andrei Năstase şi echipa sa până în ultimul moment au încercat să demonstreze faptul că sunt de acord să desemneze un candidat comun, iar Partidului Acţiune şi Solidaritate i-a propus formula „Andrei Năstase – candidat la prezidenţiale, Maia Sandu – premier”. Mai apoi, situaţia s-a schimbat radical, s-a făcut o trecere rapidă pentru susţinerea candidatului alternativ?- Vorbind sincer, nu ştiu dacă există vreo persoană care l-ar putea supune presiunii sau influenţa pe Andrei Năstase. Decizia privind retragerea în favoarea Maiei Sandu a fost discutată timp îndelungat, dar până la un anumit moment această decizie a fost o variantă alternativă. Liderul DA a acţionat ca un adevărat luptător. Argumentele noastre erau puternice. Atât timp cât mai există o posibilitate, oricât de mică, de a obţine acordul pentru propria înaintare, au fost folosite toate resursele pentru a dovedi prioritatea acestei variante. Dar când aceste posibilităţi au fost epuizate, Andrei Năstase şi toată echipa noastră a ales cea mai bună soluţie – să renunţăm. Am propus priorităţile noastre de bază. După ce a fost desemnat candidatul comun al forţelor antioligarhice, noi investim toată puterea şi resursele pentru succesul la alegerile din 30 octombrie.- Aţi analizat bine reacţia cetăţenilor? Toţi ştiu că Andrei Năstase este favoritul poporului. Cetăţenii RM întotdeauna l-au simpatizat. Cum rămâne cu asta?- Vom folosi toată susţinerea pentru a obţine victoria candidatului comun. Puterea Platformei DA şi a liderului nostru se bazează pe întâlnirile cu oamenii din satele şi oraşele ţării. În fiecare săptămână avem zeci de întâlniri cu mii de cetăţeni care veneau la primării, în case de cultură sau chiar în stradă. Noi respirăm acelaşi aer ca şi poporul nostru. Noi simţim durerea lui. Greutăţile oamenilor care se confruntă cu un genocid social. Durerea zecilor de mii de familii care au emigrat. Durerea zecilor de mii copii care cresc fără părinţi. Noi venim la ei cu soluţii reale, cum să-i scăpăm de catastrofa economico-socială.După desemnarea candidatului comun, întâlnirile cu cetăţenii continuă cu aceeaşi intensitate. Noi le explicăm oamenilor în detaliu situaţia din politică şi riscul real ca ţara să alunece într-o dictatura ca în Coreea de Nord. Chiar şi oamenii simt acest sentiment de frică, care a fost instaurat de regimul lui Plahotniuc.Nu toţi susţinătorii noştri au înţeles decizia noastră de a ne retrage din cursa prezidenţială. Dar asta este şi puterea partidului nostru, că putem să contăm pe structurile teritoriale din aproape toate raioanele, care în timp foarte scurt pot să explice unui număr mare de oameni poziţia partidului. În afară de aceasta, în favoarea deciziei noastre mai există un argument forte, de natură mediatică. Andrei Năstase a atras principalele medii controlate de Plahotniuc. A primit lovitura principală de la maşina de propagandă, asigurându-i protecţie candidatului comun al forţelor antioligarhice. Să întoarcă spre Maia Sandu campania de denigrare şi discreditare la aceleaşi turaţii timp de o săptămână şi jumătate deja nu a mai fost posibil. Este speranţa că datorită acestei situaţii, Maia Sandu va ieşi în turul II.- În opinia dumneavoastră, Maia Sandu va reuşi să-l învingă pe Igor Dodon?- Vrem să credem în asta. Dodon joacă pe cartea aşa-numitei opoziţii geopolitice. Politica lui este dezbinarea societăţii indiferent de apartenenţa geopolitică. El cheamă la luptă pentru guvernarea ţării şi este împotriva unionismului, dar acestea sunt lozinci abstracte. Marea majoritate a populaţiei se confruntă cu probleme concrete precum sărăcia, corupţia, lipsa locurilor de muncă, familiile despărţite, lipsa încrederii în ziua de mâine. Sursa acestor probleme nu este Rusia sau România, ci vine de la regimul criminal care a capturat ţara. Şi acest regim are numele Plahotniuc. Domnul Dodon are relaţii specifice cu Plahotniuc. În perioada 2006-2009, atunci când imperiul lui Plahotniuc a început să se dezvolte, Dodon era ministrul Economiei şi urmărea liniştit împreună cu vicepremierul Zinaida Greceanîi acţiunile principalului proxenet. El nu a protestat atunci când Plahotniuc a achiziţionat hotelul Codru la un preţ de şase ori mai mic. Nu l-a împiedicat să-şi instaleze oamenii în toate structurile de forţă şi nu s-a împotrivit ca managerii lui să ajungă în fruntea companiilor de stat, care erau în subordinea Ministerului Economiei. Apropo, domnul Dodon era atunci un aprig apărător al integrării europene.Mai mult, el a ajuns la un acord cu Alianţa pentru Integrare Europeană, votând în 2012 pentru candidatura lui Timofti la funcţia de preşedinte. Mai apoi, s-a întors la 180 de grade şi a devenit admiratorul Uniunii Vamale. Cu acordul tacit al regimului Plahotniuc, Dodon, practic, a luat sub control exportul de fructe în Rusia. În cârdăşie cu oficiali din Rusia, decidea care firme vor putea exporta mere în Rusia. Fracţiunea socialiştilor a votat pentru ca CNA să fie subordonat Parlamentului, îndeplinind ordinul lui Plahotniuc. Totodată, au votat şi pentru prelungirea monopolului acestuia la emisia canalelor TV până în 2022 în schimbul licenţei pentru retransmisiunea postului rus NTV.Fracţiunea socialiştilor s-a comportat foarte straniu în ziua învestirii Guvernului Filip. Conform regulamentului Parlamentului, nu au cerut o pauză de 30 de minute, care ar fi fost crucială în acea zi. După protestele organizate împreună, Partidul Socialiştilor a refuzat să mai participe la manifestări făcând referire la o sărbătoare religioasă. În timpul acestor proteste comune, Plahotniuc a trecut prin cele mai grele momente din viaţa sa politică. Am vorbit despre aceste fapte pentru ca alegătorii să înţeleagă: conflictul nostru cu Dodon nu are un caracter geopolitic. Noi reprezentăm forţele antioligarhice, iar el a făcut capital datorită politicii externe şi aproape că nu a vorbit despre guvernarea capturată. Din când în când, colaborează cu puterea.Pentru noi, cel mai mare pericol este actualul regim al lui Plahotniuc. Pentru Dodon, principala problemă este integrarea europeană şi unionismul. Noi vrem să facem ordine în ţară pentru cetăţeni, iar el pentru cei care sunt pentru prietenia cu Rusia şi federalizarea Moldovei. Drumul nostru înseamnă consolidarea societăţii în lupta împotriva genocidului social şi reforme pentru toţi. Drumul lui poate duce la un război civil, mai ales că opiniile cetăţenilor faţă de politica externă şi faţă de orientarea geostrategică este împărţită aproape egal. Cu acest mesaj vom veni către cetăţeni în al doilea tur.Sunt pentru Moldova fără oligarhi, pentru modernizarea europeană, unde toţi cetăţenii vor putea trăi bine. Dodon cu priorităţile sale promovează o politică periculoasă divizând societatea în „ai noştri” şi „străinii”. Din păcate, el a fost ajutat de faptul că a făcut campanie pe fondul acestei guvernări putrede şi corupte. Mai mult, holdingul mediatic al lui Plahotniuc a dus o luptă aprigă împotriva Platformei DA, iar Dodon şi Partidul Socialiştilor nu este atins. Noi avem încredere în puterile noastre şi în înţelepciunea poporului nostru.