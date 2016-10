Deputatul PLDM Grigore Cobzac: „Schema cu anabolizante a existat pentru că a avut acoperire politică şi în executiv”

Am prezentat acest raport în comisie la 20 septembrie. Membrii comisiei l-au studiat, ulterior patru dintre ei, reprezentanţi ai majorităţii parlamentare, au venit cu un alt raport, cu un concept total diferit. În raportul nostru, fenomenul de transportare ilicită a substanţelor interzise prin intermediul ÎS Poşta Moldovei se confirmă, în raportul lor – fenomenul este negat. Încercarea lor de a comasa aceste două rapoarte este imposibilă. Conceptele sunt diferite. După ce şi-au prezentat raportul, ei au venit cu propunerea să facem o întrerupere de o lună şi jumătate, până în noiembrie, după care să revenim la ambele rapoarte. Cred că s-a încercat să se tragă de timp.Din momentul în care am fost votat preşedinte al acestei comisii mi-am dorit ca aceasta să nu aibă soarta comisiilor precedente din Parlament. Din start, am realizat că cei din majoritatea parlamentară nu-mi vor fi aliaţi în aceste eforturi ale noastre. Deocamdată nu vreau să spun mai multe la acest subiect. Aştept să văd reacţia dânşilor pentru a putea spune totul. Doar că, cei din majoritatea parlamentară permanent au pus piedici în recepţionarea documentelor necesare. Pe perioada activităţii comisiei, mi s-a reproşat că cerem prea multe acte. Eu eram de altă părere. Când am prezentat lista de persoane care urmează a fi audiate, nu a fost acceptată şi a fost votată cu totul altă hotărâre, potrivit căreia urmau să fie audiaţi doar doi martori şi aceea să fie aleşi de Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor (MTIC) şi să ne informeze doar despre activitatea Poştei Moldovei. Nimic mai mult.S-a ajuns până la aceea ca în comisie să nu fie audiat unul dintre principalii martori în această investigaţie, Sergiu Cebotari, chiar dacă investigaţia a pornit practic de la el. Am rămas uimit când în comisie a fost decis, cu votul celor din majoritatea parlamentară, ca acesta să nu fie audiat. Atunci am înţeles că membrii comisiei care fac parte din majoritatea parlamentară nu îmi sunt aliaţi şi am încercat să manevrez în limitele procedurii parlamentare şi ale regulamentului comisiei. Grigore Cobzac, printre documentele prezentate de ÎS Poşta Moldovei comisiei de anchetă.Ce ţine de mecanismul de funcţionare a schemei, eu l-am descris foarte detaliat şi recomand tuturor celor care sunt interesaţi de subiect să nu îl citească pe diagonală, ci cu creionul în mână şi astfel vor obţine răspuns la multe întrebări. Cel mai important lucru pe care ar trebui să îl înţelegem este că această schemă a existat pentru că a avut acoperire atât politică, cât şi în Executiv. În raport, am descris esenţa acestei protecţii.Nu pot vorbi despre primul ministru. Eu am arătat doar că această schemă a funcţionat şi în perioada în care Pavel Filip era ministru al Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor. Ce ţine de actualul Guvern, am menţionat în raport că s-au opus activităţii şi eforturilor comisiei de a stabili adevărul Ministerul Finanţelor şi Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor, dar şi instituţiile care li se subordonează - Serviciul Vamal şi ÎS Poşta Moldovei. Cu lux de amănunte am descris în raport cum nu au fost prezentat cele mai importante documente. În unele cazuri, neprezentarea a fost justificată prin faptul că acestea ar conţine date cu caracter personal. Deputaţii au dreptul prin lege la procesarea acestor date, mai ales în cazul activităţii unei comisii de anchetă.Sunt de părere că acestea au fost implicate în schemă. În corespondenţa noastră cu aceste ministere, în repetate rânduri am menţionat unde trebuie să intervină autorităţile pentru a ne furniza informaţii şi pentru a contracara schema care a funcţionat şi în timpul activităţii comisiei. Totuşi nu a existat nicio reacţie din partea lor.În scrisoarea adresată Ministerului Finanţelor şi Serviciului Vamal am solicitat să fie verificat conţinutul retururilor de pachete mici care nu sunt recepţionate de destinatari şi documentele perfectate la exportul şi importul acestor pachete şi am menţionat că aici sunt posibile ilegalităţi ce ţin de procedurile poştale şi vamale, atât la exportul acestor colete, cât şi la importul lor, prin intermediul returului. Reacţii nu au fost, iar trimiterile au continuat. În contextul acelei lupte cu fenomenul corupţiei, declarată de autorităţi, acţiunile solicitate de noi s-ar fi înscris de minune. De ce nu a fost contracarată schema şi de ce a continuat? La această întrebare deocamdată nu avem un răspuns. Aici cred că este mult de lucru şi pentru voi, tagma jurnaliştilor.Primele menţiuni documentate sunt din 2009 şi ultimele confirmări documentare sunt din 30 iulie 2016. Evident, am comunicat cu mulţi oameni pe parcursul activităţii comisiei, în raport au ajuns doar faptele pe care am reuşit să le probăm. Printre informaţiile care au ajuns la noi este şi că schema a funcţionat şi până la 2009.Mi-aş fi dorit mult să abordăm şi această problemă, dar comisia a activat în deficit enorm de timp. Sunt subiecte care merită atenţia comisiei şi a societăţii, aşa ca producerea clandestină a anabolizantelor. Este evident că foarte multe astfel de medicamente se produc clandestin. Nu suntem siguri că toate aceste medicamente produse fără controlul calităţii părăsesc R. Moldova. Posibil, o parte din aceste medicamente sunt utilizate de cetăţeni ai R. Moldova şi e grav. Dar e grav şi dacă sunt utilizate de cetăţenii altor ţări.Prima recomandare pe care o facem pentru plenul Parlamentului este ca aceste medicamente să fie incluse în lista celor strict reglementate, cu alte cuvinte, în lista medicamentelor din care fac parte şi drogurile. În majoritatea ţărilor unde ajungeau aceste anabolizante, există asemenea reglementări, iar la noi nu. Apropo, această recomandare a venit din partea Ministerului Sănătăţii.Cred că ar trebui să le adresaţi lor întrebarea. În recomandările noastre, noi venim cu propunerea ca circuitul acestor medicamente să fie strict reglementat. Tot ministerul a descris cât de nocive sunt aceste preparate dacă sunt utilizate fără prescripţia medicului. Lista cu reacţii adverse este comparabilă cu cea pentru droguri. Utilizarea acestor medicamente provoacă dependenţă, lucru care se explică prin faptul că odată atinse efectele scontate ele pot fi menţinute doar prin utilizarea în continuare a anabolizantelor.Atunci când am constatat că trimiterile poştale au loc cu ocolirea procedurilor vamale şi poştale, am încercat să aflăm unde şi cine perfectează aceste pachete. Fiecărui pachet mic îi este atribuit un cod de bară care poate fi urmărit până la înmânarea pachetului destinatarului. Aceste coduri, în viziunea noastră, sunt de evidenţă strictă. Noi am solicitat să ne fie prezentată evidenţa acestor coduri de bară, produse tot de Poşta Moldovei. În primul răspuns oferit de ei, informaţiile conţineau multiple date false. Codurile de bară, conform standardelor, sunt formate din nouă cifre, cele pe care le menţionăm în raport ca având seria RB 02… şi care ar fi utilizate la exportarea anabolizantelor, în actele primite de la Poşta Moldovei aveau însă doar opt cifre. Am calificat această informaţie ca fiind neveridică. Tot în aceste documente, erau indicate coduri de bară distribuite deja pentru luna noiembrie 2016. Am informat despre asta MTIC şi am solicitat să ni se prezinte informaţia veridică. Răspunsul ne-a şocat - ei ne-au informat că Poşta Moldovei în genere nu duce evidenţa codurilor de bară. Probabil ei au mizat că noi nu vom reuşi să ne dumerim în multitudinea de documente pe care ni le-au prezentat, dar din actele de control interne pe care ei ni le-au prezentat reiese clar că asemenea evidenţă există, doar că nu s-a dorit ca această să ne fie prezentată.Am solicitat să ne fie prezentată lista pachetelor mici expediate, cu seria RB 02…cu indicarea numelui expeditorilor. Am primit doar lista codurilor de bară, asta chiar dacă documentele interne de la Poşta Moldovei prevăd că în sistemul automatizat IPS-UL numele expeditorilor se indică în mod obligatoriu. Atunci când i-am întrebat pe reprezentanţii Poştei Moldovei audiaţi de comisie de ce nu a fost inclusă în răspuns şi lista persoanelor care au expediat coletele, ei mi-au spus că acest cadru intern nu a fost executat. O informaţie de care dispune comisia, dar care nu a fost inclusă în raport, este că aceste nume erau indicate în sistem, dar au fost ulterior radiate. În plus, în perioada desfăşurării anchetei, directorul Poşta Moldovei a emis un ordin intern prin care a dispus ca numele expeditorilor să nu mai fie indicat în sistem. Acest lucru s-a întâmplat după ce comisia a solicitat informaţia despre expeditori. Noi am calificat acest gest drept o intenţie de a ascunde adevărul.Corespondenţa noastră cu Procuratura Generală a avut ca argumentare faptul că şi procurorii, şi Parlamentul activăm în numele cetăţeanului şi în interesul public. Nu aş vedea de ce Procuratura nu ne-ar putea comunica nouă informaţia care nu contravine cadrului legal. Doar din a treia încercare am obţinut răspunsul Procuraturii despre existenţa unei cauze penale pe cazul reţinerii de anabolizante din februarie 2016, de la Aeroport, de către angajaţii SIS. Alte informaţii ce vizează acest caz nu am obţinut, dar analizând informaţia disponibilă am constatat că ancheta în acest dosar bate pasul pe loc sau pur şi simplu nu se efectuează. Cazul fiind unul foarte complex, cu implicarea multor instituţii, persoane cu demnitate publică, a fost remis spre examinare organelor de anchetă penală ale Serviciului Vamal. Or, acest serviciu este implicat în transportări. Toţi martorii audiaţi în comisie au declarat că în 2016 nu au fost audiaţi de niciun organ de urmărire penală. Aceşti martori sunt cel puţin executori în aceste scheme. Este evident că executorii poştali cunosc despre ocolirea procedurilor vamale şi poştale. Documentele de producere ale Centrului de Prelucrate şi Transportare a Poştei nu au fost ridicate de organul de urmărire penală. Ştim asta cu exactitate pentru că aceste documente s-au aflat în comisie. Comisia şi-a început activitatea în luna aprilie, documentele a ajuns la noi prin mai-iunie. Organul de anchetă ar fi avut suficient timp pentru a le solicita din februarie. Concluzia noastră este că asupra anchetei s-a exercitat o influenţă necorespunzătoare. După prezentarea raportului nu am fost contactat încă de reprezentanţii Procuraturii Generale. Sper că este vorba despre timpul scurt care a trecut de la prezentarea raportului şi ei se vor autosesiza.Aş vrea să fiu optimist, dar experienţa de lucru în comisie în dovedeşte contrariul. Cele mai mari obstacole în activitatea comisiei au fost provocate de instituţiile de stat. Este straniu şi anormal acest lucru. Aceste instituţii trebuie să activeze în interesul cetăţenilor, dar ele au depus eforturi pentru ca această comisie să nu stabilească adevărul.