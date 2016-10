Andrei Năstase, pentru Deutsche Welle: „Am fost promotorul ideii de consolidare a forţelor democratice şi antioligarhice pe o platformă comună”

Miercuri seară presa de la Chişinău anunţa că Andrei Năstase ar fi cedat şi ar urma să se retragă din competiţia electorală pentru Preşedinţie în favoarea Maiei Sandu.Sondajele de referinţă arată că şansele candidatului anti-sistem la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie ar creşte esenţial dacă în cursă ar rămâne ori liderul PAS, Maia Sandu, ori liderul PPDA, Andrei Năstase – ambii candidaţi pro-europeni de factură nouă, oponenţi ai regimului oligarhic care controlează integral instituţiile statului.Marţi, PPDA a lansat o adresare publică, în termeni ultimativi, către PAS în care îi propunea Maiei Sandu să răspundă până joi la amiază dacă ar accepta să se retragă din cursa prezidenţială în favoarea lui Andrei Năstase şi să accepte ulterior funcţia de prim-ministru în cazul în care Năstase ar învinge la alegerile prezidenţiale. În replică, Maia Sandu i-a cerut liderului PPDA să se calmeze.Miercuri seară, după o şedinţă comună a liderilor PAS (Partidul Acţiune şi Solidaritate), PPDA (Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr) şi PLDM (Partidul Liberal Democrat din Moldova), presa de la Chişinău anunţa că s-ar fi convenit ca liderul PAS, Maia Sandu, să fie candidatul comun al dreptei antioligarhice la funcţia de preşedinte al ţării. Năstase a dezminţit, însă, informaţia, dar într-un interviu acordat în exclusivitate DW, a menţionat că „în situaţia în care partenerul nostru de dialog (PAS – n.n.) nu consimte asupra ofertei noastre, în interesul ţării şi al cetăţenilor Republicii Moldova, Biroul Politic al PPDA a decis că va participa la scrutinul prezidenţial din 30 octombrie 2016 prin sprijinirea în campania electorală a candidatului desemnat de PAS”:Am urmărit miercuri seară o adevărată bâlbâială mediatică legată de candidatul comun PPDA, PAS şi PLDM. Am văzut că aţi dezminţit informaţia precum că Maia Sandu ar fi „candidatul comun”. Ce s-a întâmplat, de fapt?Din păcate, domeniul mediatic moldovenesc este monopolizat de regimul Plahotniuc, iar anumiţi actori politici, din neatenţie sau chiar din rea credinţă, ajung furnizori de date eronate pe care le prezintă drept informaţii senzaţionale. Dar... nu-i bine fără rău. A fost testată de-a binelea opinia publică şi doar aşa am aflat că media din holdingul lui Plahotniuc a ajuns la extaz la auzul acestei „veşti”.Aşa cum am afirmat deja, Platforma Demnitate şi Adevăr pe parcursul a jumătate de an a făcut în mod constant partenerilor de dialog PAS şi PLDM o ofertă bazată pe potenţialul şi capacităţile sale organizaţionale şi de mobilizare, dar şi pe alţi factori obiectivi semnificativi. După ce a fost reiterată şi prin decizia Biroului Politic din 11 octombrie 2016, în seara zilei de 12 octombrie această ofertă a fost analizată şi prin prisma unor date preliminare ale ultimului sondaj de opinie pe care se bazează PAS. Întrucât nici acest sondaj, efectuat pe un eşantion de 1 100 respondenţi doar din ţară, nu este unul edificator, oferta noastră rămâne valabilă până la un răspuns oficial şi exhaustiv al organelor de conducere ale PAS.Ce urmează? Când vom afla exact decizia finală?În situaţia în care partenerul nostru de dialog nu consimte asupra ofertei noastre, în interesul ţării şi al cetăţenilor Republicii Moldova, Biroul Politic al Platformei Demnitate şi Adevăr a decis deja că va participa la scrutinul prezidenţial din 30 octombrie 2016 prin sprijinirea în campania electorală a candidatului desemnat de PAS. De ce? Pentru că toată lumea este conştientă de faptul că dacă vom participa la acest scrutin cu mai mulţi candidaţi ai forţelor anti-oligarhice, vom favoriza candidatul regimului criminal să acceadă în turul doi alături de reprezentantul aşa-zisei opoziţii geopolitice. Iar mâine, 14 octombrie, va avea loc şedinţa Consiliului Politic Naţional al Platformei Demnitate şi Adevăr la care va fi analizată situaţia creată şi va fi adoptată o decizie statutară, conformă intereselor cetăţenilor şi ale ţării.S-a vehiculat că s-ar fi exercitat presiuni din exterior în procesul de discuţii pe care le-aţi avut cu PAS. Cum anume s-au manifestat aceste presiuni?Observaţi că aceste inepţii, la fel ca şi multe altele, sunt emise de către aceleaşi canale aservite. Plahotniuc nu poate concepe că o decizie raţională, benefică ţării poate fi luată fără imixtiuni externe. Dacă ar fi existat barem o încercare de acest fel, fiţi sigur că s-ar fi lăsat cu consecinţe vizibile. Atunci când este vorba de interesele a zeci şi sute de mii de oameni, nimeni şi nimic nu mă poate influenţa la luarea unor decizii politice, decât propria conştiinţă şi opiniile colegilor mei de partid. Şi asta au apreciat şi oficialii străini cu care am comunicat până acum.: I-aţi propus Maiei Sandu funcţia de premier în cazul în care se retrage în favoarea Dvs. din cursa pentru Preşedinţie... Ce se întâmplă în situaţia inversă - dacă Dvs. vă retrageţi în favoarea Maiei Sandu? Aţi discutat despre asta? Aţi accepta funcţia de prim-ministru?: Am fost în permanenţă promotorul ideii de consolidare a forţelor democratice şi anti-oligarhice pe o platformă comună, cu o agendă comună atât pentru alegerile prezidenţiale, cât şi pentru cele parlamentare anticipate. Am vorbit mereu de distribuirea rolurilor, nu a funcţiilor, şi despre desemnarea unui singur candidat al partidelor declarate anti-oligarhice, iar decizia să fie luată într-un termen rezonabil, în baza unor criterii obiective, consacrate de organizare şi desfăşurare a unei campanii electorale eficiente. O eventuală retragere trebuie tratată ca un gest în favoarea cetăţenilor şi a şansei noastre comune de schimbare. Am spus de mai multe ori: pentru mine, Preşedinţia nu este un scop în sine, ci un mijloc de a declanşa procesul de demantelare a sistemului, de eliberare a statului din chingile corupţiei şi sărăciei, de modernizare a ţării. Sunt convins că demolarea acestui sistem poate începe doar cu un preşedinte puternic, cu mandat popular, care să aibă curajul, forţa şi, cel mai important, voinţa să se opună întregului clan mafiot de la guvernare şi să-l demoleze metodic. M-am implicat în acest exerciţiu democratic nu de dragul orgoliului personal sau al interesului partinic, ci pentru oameni, pentru schimbarea în bine a lucrurilor în ţara noastră.Vreau să distrug acest sistem putred şi găunos şi, împreună cu oameni de calitate, integri şi profesionişti pe diverse domenii de activitate, să punem bazele unui stat liber de corupţie, în care legile sunt egale pentru toţi, iar nivelul de trai al oamenilor sa fie în continuă creştere. Iar poziţia de pe care o voi face contează mai puţin.Cum ar trebui să se procedeze cu funcţia de procuror general? Conform noii legi cu privire la Procuratură, poziţia şefului statului e determinantă în acest caz…Să se procedeze exact cum s-a procedat cu DNA în România - să se elibereze de sub control politic şi mafiotic şi să i se dea toată libertatea în acţiuni.