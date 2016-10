Andrei Năstase: „Oamenii din Moldova au nevoie de un preşedinte aproape de grijile şi problemele lor” // INTERVIU

Aceasta este poziţia candidatului la prezidenţiale din partea Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, expusă în cadrul unui interviu pentru Agenţia de presă IPN – Ani de zile, cei care s-au perindat pe la guvernare au segmentat societatea, au împărţit cetăţenii pe etnii, limbă vorbită, viziuni, clasă socială etc., doar ca să-şi poată păstra influenţa. E lucru cert, o societate segregată poate fi mai uşor manipulată, dezinformată controlată. Din cauza acestor aşa-zişi guvernanţi, foşti şi actuali, astăzi avem o societate dezbinată, disperată, sărăcită, cu nişte politicieni care trăiesc într-o lume paralelă cu viaţa reală pe care o duc cetăţenii. Oamenii din Republica Moldova au nevoie de un preşedinte al poporului, aproape de grijile şi problemele lor, un preşedinte curajos, care să lupte pentru drepturile cetăţenilor şi să fie scutul lor în faţa abuzurilor puterii. Preşedintele poporului trebuie să îşi exercite mandatul după agenda cetăţeanului şi să pună baza renovării clasei politice, promovând oameni integri şi profesionişti.– Sărăcia, deznădejdea, satele pustiite, bătrânii care trăiesc sub limita existenţei, tinerii care pleacă masiv peste hotare, copiii care cresc fără părinţi – acestea sunt motivele care m-au determinat să candidez. Republica Moldova a fost adusă în această stare ca urmare a furtului miliardelor, delapidărilor şi corupţiei întreţinute de acest regim criminal. Ne-au umilit pe noi cetăţenii acestei ţări şi nu se opresc din genocidul pe care îl organizează împotriva propriului popor. Prin legile asumate de Guvernul marionetei Filip, noi, oamenii acestei ţări, copiii şi nepoţii noştri suntem impuşi să întoarcem miliardele furate de ei din buzunarul familiilor noastre. Şi lista poate continua la nesfârşit. Lucrurile nu mai pot merge la fel. Dacă nu vom sparge acest cerc vicios, dacă nu vom pune baza schimbării reale, Moldova va rămâne pustie.– Emoţii – nu, dar unii din ei îmi dau o stare mare de dezgust faţă de modul în care fac politică. Eu ştiu că cetăţenii şi adevărul sunt de partea mea. Marea majoritate a oponenţilor mei în această campanie sunt politicienii iresponsabili, cei care au stat şi mai stau cu mâna în buzunarul cetăţenilor acestei ţări, aşa-zişii politicieni corupţi până în măduva oaselor şi care trăiesc pe spinarea oamenilor.– Nu caut să arăt ceva artificial, ca să plac lumii. Sunt aşa cum sunt. Sincer în acţiunile şi demersurile mele. Am protestat alături de cetăţeni, ne-am cerut drepturile, la fel ca şi ei m-am săturat de această dictatură criminală! De când m-am implicat în politică sunt mereu prezent în satele şi oraşele ţării, aproape de oameni. Pentru mine este important ca agenda cetăţeanului să fie documentul de bază de care mă conduc. Vreau să vă spun că, în afara campaniei, nu prea am întâlnit politicieni prin sate şi oraşe. Ei îşi aduc aminte de oameni, doar atunci când au nevoie de votul lor, iar apoi se întreabă de ce sunt huiduiţi şi blestemaţi. Eu merg cu plăcere să mă întâlnesc cu oamenii, să vorbesc cu ei, să le înţeleg nevoile şi să văd cum trăiesc cu adevărat. Nu percep un alt mod de a face politică.– Semnul geopoliticii a adus la fel de mult rău ca şi politicienii care au dezbinat societatea pe acest criteriu. Oamenii nu au ce mânca, dar ei la televizor le povestesc ba despre tancurile ruseşti, ba despre uniuni vamale inexistente, ori despre miracole europene. Politicienii merită votul cetăţeanului, în primul rând, pentru proiectele care vor să le facă pentru ţară, pentru oamenii care trăiesc aici. Eu îmi doresc ca Republica Moldova să ajungă membru cu drepturi depline în UE, dar nu vreau să mint oamenii promiţându-le ceva care acum este ireal. Hai să ne suflecăm mânecile şi să muncim, ca să scoatem justiţia din captivitate şi să o aducem la un nivel european, să pornim o luptă aprigă împotriva corupţiei mari şi mici, să dăm jos oligarhii şi criminalii de la putere. Cu fiecare realizare ne vom apropia tot mai mult de o Moldovă europeană.– Cum am mai spus, activitatea preşedintelui trebuie să fie în interesul poporului, şi nu a unei grupări de oameni. Preşedintele Poporului trebuie să lupte pentru interesul cetăţeanului şi să promoveze revendicările populare, fie prin iniţiative legislative, fie prin presiunea pe care să o pună asupra sistemului politic capturat de Plahotniuc. Trebuie să epuizeze orice instrument legal ca să nu mai admită acest genocid împotriva cetăţenilor Republicii Moldova.– Sigur, cred că preşedintele trebuie să fie un jucător care are menirea să fie garantul cetăţenilor. În acest sistem corupt, subordonat practic în totalitate lui Plahotniuc şi apropiaţilor săi, doar un preşedinte puternic poate pune începutul renovării clasei politice, poate declanşa alegerile anticipate şi pleda pentru schimbările spre bine, care vor asigura cetăţenilor un trai decent şi vor aduce Republica Moldova pe calea normalităţii.– În primul rând, preşedintele nu trebuie să fie orb şi mut în faţa problemelor cu care se confruntă oamenii. Mi-am propus cinci priorităţi pentru primul an de mandat.1. Soluţionarea problemei furtului miliardelor prin insistarea asupra anchetei internaţionale privind jaful bancar şi spălarea miliardelor de dolari, contribuirea la recuperarea banilor şi sancţionarea hoţilor, neadmiterea prin toate mijloacele legale ca oamenii să întoarcă miliardele furate.2. Transformarea revendicărilor social-economice ale oamenilor în iniţiative legislative, prioritare fiind majorarea pensiilor cel puţin până la minimul de consum, stimularea iniţiativei private, a investiţiilor străine şi locale, care vor genera noi locuri de muncă, bine plătite, şi vor motiva tinerii să rămână acasă, descentralizarea, modernizarea oraşelor, reabilitarea satelor şi dezvoltarea agriculturii.3. Înaintarea unor iniţiative legislative privind reformarea justiţiei şi combaterea corupţiei mari şi mici, prioritare fiind desemnarea unui procuror independent, transformarea CNA în DNA şi scoaterea instituţiilor anticorupţie de sub influenţă politică, lustraţia extinsă până în prezent, confiscarea extinsă a bunurilor demnitarilor de stat, procurorilor şi judecătorilor, precum şi a rudelor acestora, care nu pot demonstra sursele de venit pentru achiziţionarea acestor bunuri.4. Declanşarea cât mai rapidă a alegerilor parlamentare anticipate.5. Promovarea unei politici interne şi externe de restabilire a încrederii cetăţenilor RM şi a partenerilor externi în clasa politică şi în statul R. Moldova.– Votul este un drept fundamental şi unicul exerciţiu democratic care le permite cetăţenilor să îşi aleagă viitorul. Îi îndemn pe toţi să meargă împreună cu familia şi prietenii pe 30 octombrie la vot şi să îşi exprime părerea despre cum vor să arate ţara lor. Vrem în continuare să trăim cu trecutul, să-i menţinem la putere pe cei care ne-au sărăcit şi umilit, sau vrem să alegem o clasă politică nouă, care va munci în interesul oamenilor, şi nu pentru propriile interese şi buzunare?– Eu sunt un candidat anti-sistem. Sunt unul din puţinii, din această listă lungă, care nu am fost la guvernare, nu am irosit banii statului, din contra, am reuşit să economisesc pentru ţară mai mult de 200 de milioane lei. Eu vreau să trăiesc într-o ţară liberă, unde nu domină dictatura, unde legile sunt legi, iar votul oamenilor nu este condiţionat cu nimic.Campania electorală este o tribună pentru fiecare. Îndemn cetăţenii să îşi dea votul pentru candidatul pe care îl consideră cel mai bun. Cei care s-au regăsit în programul meu, în valorile de care mă conduc şi în modul în care eu vreau să fac politică, îi îndemn să voteze pentru mine, să voteze pentru preşedintele Poporului.