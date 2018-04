Prinţul Harry şi Meghan Markle refuză cadourile de nuntă în favoarea unor donaţii pentru organizaţii caritabile

Prinţul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi logodnica lui, Meghan Markle, le cer persoanelor care vor să celebreze nunta lor să facă donaţii pentru organizaţii caritabile în loc de a le trimite cadouri.



„Prinţul Harry şi Meghan Markle sunt incredibil de recunoscători pentru bunăvoinţa care le-a fost demonstrată de la anunţarea logodnei lor şi îşi doresc să beneficieze cât mai mulţi oameni de această generozitate de spirit. Cuplul cere ca oricine vrea să marcheze ocazia să se gândească să facă o donaţie pentru o organizaţie caritabilă, în loc să trimită un cadou de nuntă”, arată un anunţ publicat de Familia Regală britanică.



Prinţul Harry şi Meghan Markle au ales personal şapte organizaţii pe care ar vrea să le susţină, acestea reflectând valorile pe care le au în comun.



Organizaţiile alese de logodnici sunt: CHIVA (Children's HIV Association), Crisis (dedicată persoanelor fără adăpost), Myna Mahila Foundation (pentru emanciparea femeilor din Mumbai), Scotty's Little Soldiers (dedicată copiilor care şi-au pierdut un părinte care a servit Forţele Armate britanice), StreetGames (care utilizează sportul pentru a schimba vieţi în comunităţi din Regatul Unit), Surfers Against Sewage şi The Wilderness Foundation UK (dedicate mediului).