Jean-Marie Le Pen devine membru al Alliance for Peace and Freedom

Cofondatorul Frontului Naţional (FN, extremă dreapta) şi eurodeputatul Jean-Marie Le Pen, care a fost exclus din FN, a aderat la Partidul Alianţa pentru Pace şi Libertate (APF, neofascist), distinct de mişcarea Europa Naţiunilor şi Libertăşilor (MENL), la care este afiliat Frontul, relatează AFP.



”Îl primim pe Jean-Marie Le Pen într-un moment de schimbări revoluţionare în Europa - ghidul şi liderul nostru în luptele şi victoriile viitoare!”, a scris într-un comunicat Alliance for Peace and Freedom (APF).



Contactat de AFP, fostul preşedinte FN (1972-2011) a confirmat această adeziune, însă nu a dorti să comenteze.



Această formaţiune politică numără în rândurile ei partdul german NPD (neonazist), micul partid neofascist italian Forza Nuova şi mica formaţiune radicală cehă Partidul Muncitoresc al Justiţiei Sociale (DSSS, extrema dreaptă radicală).



Aleşii acestui partid fac parte din Parlamentul European (PE) ca nealiniaţi.



Jean-Marie Le Pen a fost exclus de fiica sa Marine din FN, din cauza unor declaraţii polemice repetate cu privire la Holocaust. El şi-a pierdut de asemenea preşedinţia de onoare a formaţiunii, la un congres FN în martie.



Eurodeputatul, în vârstă de 89 de ani, care nu va candida la un nou mandat în alegerile europene de anul viitor, intră astfel într-o mişcare distinctă de cea la care este afiliat partidul său de origine, MENL - din care fac parte Liga Nordului italiană şi FPÖ austriac.



În PE, Fn are 17 eurodeputaţi şi doi deputaţi apropiaţi neînscrişi - Jean-Marie Le Pen şi Bruno Gollnisch.