Prima lege din lume împotriva ştirilor false, votată în Malaezia

Parlamentul Malaeziei a votat, luni, în favoarea primei legi din lume împotriva ştirilor false, proiectul anti-fake news urmând să fie aprobat de Senat în cursul acestei săptămâni şi să intre în vigoare curând. Persoanele care publică sau răspândesc informaţii înşelătoare vor fi sancţionate cu amenzi de până la 123.000 de dolari sau cu până la şase ani de închisoare, scrie Variety.com.Această lege va fi aplicată şi pentru ştiri false provenite din străinătate, dacă acestea afectează Malaezia sau cetăţenii ţării.Legiuitorii din opoziţie susţin că această lege nu respectă dreptul la libertatea de exprimare şi are scopul de a reduce la tăcere persoanele care critică guvernul într-un an electoral. Opoziţia a avut succes în amendarea proiectului, astfel încât sancţiunea cu închisoarea să fie redusă de la 10 la 6 ani, scrie News.ro „Această lege are obiectivul de a proteja publicul de răspândirea ştirilor false, în timp ce permite libertatea de exprimare, aşa cum este garantat acest drept de Constituţie”, a spus, de cealaltă parte, ministrul Azalina Othman Said.