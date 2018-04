Rusia ar putea distruge cablurile submarine de internet, avertizează comandantul forţelor NATO în Europa

Comandantul suprem al forţelor NATO în Europa, Curtis Scaparrotti, susţine că navele şi submarinele Rusiei „colcăie” în mările şi oceanele lumii cu o misiune: aceea de provoca probleme la nivelul cablurilor subacvatice de internet care fac legătura între continente.



În prezent, peste 95% din traficul comunicaţiilor internaţionale circulă prin cabluri submarine cu fibră optică.



Prin urmare, este lesne de imaginat ce s-ar putea întâmpla odată distrusă această enormă reţea intercontinentală. Un detaliu: zilnic, prin aceste cabluri – deţinute majoritatea de companii private, de giganţi precum Google sau Microsoft - au loc tranzacţii fianciare de 10 trilioane de dolari, potrivit Business Insider.



„Marina rusă, în special segmentul submarinelor, desfăşoară o activitate cum nu am mai văzut din anii 1980”, a subliniat recent oficialul NATO în Congresul Statelor Unite.



În privinţa informaţiilor militare, tăierea unui asemenea cablu ar fi o lovitură strategică letală: comunicarea dintre oficialii de la Pentagon şi trupele americane care luptă în Orientul Mijlociu ar fi brusc întreruptă.



Comandantul Curtis Scaparrotti nu a precizat însă în ce zonă a lumii este în special concentrată activitatea navală rusească.



Rusia „îşi face temele şi, în cazul unei crize sau a unui conflict militar, ar putea să ne facă probleme de felul acesta”, a afirmat Michael Kofman, expert în armata rusă al organizaţiei CNA Corp.



Însă nu flota militară a Rusiei reprezintă principala ameninţare, ci Directoratul rusesc de Cercetare Marină, spun oficialii NATO, conform CBS News.



Sub aparenţa unor activităţi ştiinţifice neutre sau a misiunilor de salvare, navele şi dronele submarine ale Rusiei derulează şi alt soi de activităţi.



Un exemplu este nava rusească de cercetări submarine Yantar. Nimic din estetica modestă a acestui vas de oceanografie nu trădează reputaţia pe care o are în lumea serviciilor secrete. Yantar este una dintre navele de spionaj cele mai sofisticate ale Rusiei.



Recent, Yantar a participat la operaţiunile de căutare a epavei submarinului argentinian ARA San Juan, conducând cercetările.



Chiar publicaţia oficială a Dumei de Stat, Parlamentskaya Gazeta, glorifica într-un articol de anul trecut echipamentele de pe navă capabile să se „conecteze la cabluri de comunicare supersecrete”, subliniind că Yantar avusese în 2015 o misiune de colectare de informaţii legate de senzori militari subacvatici din aperele teritoriale ale SUA, în Kings Bay, statul Georgia.