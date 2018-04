Casa Albă: Preşedintele Donald Trump îl va numi pe Justin Muzinich în funcţia de adjunct al secretarului Trezoreriei

Preşedintele american Donald Trump îl va numit pe Justin Muzinich în funcţia de adjunct al secretarului Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, Steven Mnuchin, a informat luni Casa Albă, relatează site-ul agenţiei Reuters.



Justin Mzinich a fost preşedinele Muzinich & Co, o companie internaţională de investiţii.



Acesta a urmat cursurile universităţii Columbia Business School, s-a arătat în comunicatul Casei Albe.



The New York Times a relatat că postul de adjunct nu a fost ocupat încă de când Steven Mnuchin a devenit secretar al Trezoreriei Statelor Unite.



"Domnul Muzinich, care şi-a petrecut majoritatea carierei pe Wall Street, va fi o voce mult mai moderată, cu idei economice tradiţionale conservatoare", a relatat şi publicaţia The Times.



La 15 martie, Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal în timpul campaniei prezidenţiale din 2016, în funcţia de consilier prezidenţial pentru Afaceri Economice.