Cea mai mare provocare într-un eventual dialog dintre Donald Trump şi Kim Jong-un; Imaginile surprinse de sateliţi în Coreea de Nord

Dacă preşedintele Trump se va întâlni, cu adevărat, cu Kim Jong-un în următoarele luni - întâlnire pe care mulţi oficiali americani o pun la îndoială - liderul Statelor Unite va avea de depăşit o provocare mult mai mare decât aceea de a convinge Coreea de Nord să renunţe la armele sale nucleare.Donald Trump va trebui să convingă Phenianul să renunţe la fabricile, reactoarele şi toate elementele care facilitează „îmbogăţirea” ţării din punct de vedere nuclear, potrivit unei analize The New York Times, citată de gandul.info. Imaginile surprinse prin satelit arată că nord-coreenii îşi extind această ramură a producţiei nucleare.Aceleaşi imagini au surprins un nou reactor în complexul nuclear din Yongbyon, acolo unde Coreea de Nord şi-a început, în anii '60, programul său nuclear. Astăzi, situl se poate mândri cu sute de clădiri înşirate de-a lungul unei porţiuni din râul Kuryong şi care ocupă o suprafaţă de aproape 800 de hectare.Coreea de Nord insistă, totuşi, în a spune că unica menire a acestui reactor este aceea de a produce electricitate pentru uzul cetăţenilor. Totuşi, noul reactor produce, de asemenea, plutoniu, unul dintre „ingredientele” principale ale armelor nucleare. Astfel, reactorul poate suplimenta producţia venită de la vechile facilităţi din complexul Yongbyon.Fabricarea combustibililor nucleari în reactoare este văzută ca fiind o sarcină mai uşoară decât perfecţionarea rachetelor care ar putea arunca arme nucleare pe tot globul. Dacă specialiştii se contrazic atunci când vine vorba despre cât de repede va reuşi Coreea de Nord să dezvolte rachete care să reziste impactului pe care îl are reintrarea lor pe Pământ, aceştia au căzut de acord asupra faptului că nord-coreenii au reuşit deja să-şi perfecţioneze arta de a folosi reactoarele pentru producerea plutoniului.