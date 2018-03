Rise Project România: Liviu Dragnea, anchetat oficial în Brazilia

Liviu Dragnea şi Mugurel Gheorghiaş, fost coleg de facultate, sunt suspecţi într-un caz de spălare de bani în Brazilia, potrivit informaţiilor confirmate de procurorul federal din această ţară, Carlos Wagner Barbosa Guimarães, scrie Rise Project RISE Project şi Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicaţii din Brazilia, au obţinut confirmarea că autorităţile din această ţară au în desfăşurare o anchetă al cărei subiect este preşedintele PSD.Liviu Dragnea este suspectat că ar fi folosit bani proveniţi din afaceri corupte din România la achiziţia de proprietăţi pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceara.Procurorul federal din Brazilia a declarat că încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a folosit „portocale” ca să spele bani şi să achiziţioneze proprietăţi în Brazilia.Fostul coleg de facultate al lui Dragnea şi fost acţionar principal al TelDrum SA, firmă atribuită de către DNA lui Liviu Dragnea, deţine o firmă braziliană pe care a folosit-o pentru a cumpăra o vilă de lux, dotată cu teren de tenis şi piscină pe malul oceanului Atlantic. Alintată „Casa Grande” de Dragnea şi anturajul său, vila i-a găzduit, în numeroase rânduri, pe şeful PSD, pe Costel Comana şi pe alţi oaspeţi din România.A doua „portocală” anchetată de brazilieni este localnicul Cauby Cursino Campos Junior.Rise Project mai notează că investiţiile românilor se află în localitatea Cumbuco, pe malul oceanului Atlantic, în nord estul Braziliei. Tot aici şi-a investit banii şi Costel Comana, milionarul braşovean care i-a băgat primul milion de euro în buzunar lui Dragnea şi care s-a sinucis în toaleta unui avion care urma să aterizeze în Costa Rica în februarie 2015. Şi proprietăţile şi firmele care au fost deţinute de Comana în Brazilia se află sub lupa autorităţilor, în cadrul aceleiaşi investigaţii.Liviu Dragnea este reprezentat în Brazilia de o casă de avocatură din Portugalia.În 13 noiembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmărire penală sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete şi abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul, alături de alte opt persoane, între care reprezentanţi ai firmei Tel Drum.