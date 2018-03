Peste 100 de persoane au murit în urma seismului din Papua Noua Guinee

Seismul care s-a produs la sfârşitul lunii februarie într-o regiune montană din Papua Noua Guinee a făcut peste 100 de victime şi câteva mii de răniţi, a anunţat vineri prim-ministrul acestei ţări, Peter O'Neill, citat de AFP.



Operaţiunile de salvare au fost complicate de gradul ridicat de izolare al zonelor afectate de seismul cu magnitudinea de 7,5 care s-a produs pe 26 februarie, la o distanţă de 90 de kilometri faţă de Porgera, o localitate aflată în provincia Enga.



Numeroase drumuri şi căi de acces au fost blocate, după prăbuşirea unor poduri.



Locuitorii din provincia menţionată, dar şi cei din provinciile Hela, Southern Highlands şi Western Highlands, trăiesc sub ameninţarea producerii unor replici puternice ale acelui seism.



Un nou cutremur de pământ, ce a avut magnitudinea de 6,8, s-a produs vineri dimineaţă în Papua Noua Guinee, a anunţat US Geological Survey (USGS). Seismul s-a produs în largul coastelor insulei New Ireland şi nu a făcut victime, potrivit DPA.



"În mod tragic, seismul din Highlands a provocat deja moartea a peste 100 de cetăţeni şi numeroşi alţii sunt daţi dispăruţi. Mii de persoane au fost rănite", a declarat prim-ministrul Peter O'Neill.



Şeful guvernului s-a deplasat în zonele devastate de cutremurul de pământ şi a spus că prioritatea autorităţilor constă în a livra apă şi alimente, în a oferi adăposturi pentru sinistraţi, dar şi în a restaura alimentarea cu electricitate şi repornirea sistemelor de comunicaţii.



"Nimic nu va fi reparat în mod rapid, va fi nevoie de luni şi de ani pentru a repara pagubele acestei catastrofe", a adăugat prim-ministrul din Papua Noua Guinee.



Relatând suferinţele unei femei care a pierdut şase membri ai familiei sale, inclusiv copii, premierul a evocat "poveşti tragice care se repetă în fiecare sat" pe care l-a vizitat.



În plus, un proiect foarte amplu, PNG-LNG (Papua New Guinea Liquefied Natural Gaz Project), al cărui partener principal este compania americană ExxonMobil, se va opri pentru opt săptămâni, pentru ca specialiştii să poată să repare avariile produse de seism.



Seismele sunt frecvente în Papua Noua Guinee, o ţară aflată în Cercul de Foc al Pacificului, o regiune de convergenţă a plăcilor tectonice. În această zonă se află 62% din totalul vulcanilor activi de pe Terra.