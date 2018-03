Guvernul Ungariei susţine că statele din UE nu vor adopta o poziţie comună privind migraţia

Statele membre ale Uniunii Europene nu vor adopta o poziţie comună în ceea ce priveşte pachetul de măsuri întocmit de ONU privind migraţia, a declarat joi Janos Lazar, şeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relatează agenţia MTI.



Lazar a precizat că sunt în discuţie două documente în cadrul Naţiunilor Unite. Comunitatea internaţională a ajuns la un acord în privinţa problemei refugiaţilor, iar Ungaria va respecta toate convenţiile pe acest subiect.



În schimb, nu există un consens în privinţa imigranţilor economici, iar poziţia Ungariei a fost că migraţia este dăunătoare, potrivit lui Janos Lazar.



"Este o situaţie foarte dificilă în cadrul ONU pe subiectul migraţiei. Toată lumea are dreptul să trăiască în pace şi siguranţă pe tărâmul natal. Şansele ca UE să aibă o poziţie unică în privinţa măsurilor ONU sunt egale cu zero", a mai spus şeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban.



Recent, Guvernul Ungariei a trimis 12 propuneri de amendamente la pachetul de măsuri întocmit de ONU privind migraţia, justificând că "migraţia este periculoasă şi prezintă riscuri grave de securitate naţională".



Guvernul de la Budapesta solicită comunităţii internaţionale să acorde prioritate măsurilor care vizează stoparea migraţiei şi garantarea siguranţei cetăţenilor. În plus, amendamentele stabilesc faptul că dreptul la migraţie nu este un drept fundamental al omului.



Pachetul de măsuri în cadrul ONU privind migraţia urmează să fie adoptat la sfârşitul acestui an, iar negocierile interguvernamentale nu au început încă.