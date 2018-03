România: Ludovic Orban, achitat definitiv în dosarul în care este acuzat că ar fi cerut bani pentru campanie

Instanţa supremă din România l-a achitat definitiv pe preşedintele PNL, Ludovic Orban, în dosarul în care este acuzat că a cerut, în 2016, unui afacerist 50.000 de euro, pentru campania electorală pentru primăria Capitalei.



"Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completul de 5 judecători (...) în numele legii decide: respinge ca nefondat apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie DNA împotriva sentinţei penale nr 50 din 31 ianuarie 2017. (...) privind pe inculpatul Orban Ludovic", se arată în decizia instanţei supreme.



Decizia este definitivă.



La ultimul termen al apelului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), procurorul DNA a cerut pentru liderul PNL pedeapsă cu închisoare cu executare orientată spre minimum, adică un an de detenţie.



Anterior, în primă instanţă, DNA a cerut pedeapsă cu închisoare orientată spre mediu, ceea ce ar fi însemnat doi ani şi şase luni.



În noiembrie 2017, Orban a participat la o dezbatere privind legile justiţiei, unul dintre participanţi fiind Laura Codruţa Kovesi, acesta fiind criticat de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.



"Am crezut că văd o scenă din Coreea de Nord, în care cetăţenii, în pofida neajunsurilor, preamăresc regimul. L-am văzut pe Ludovic Orban la acea jelanie, cum, în faţa procurorului şef, îşi recunoştea toată vina de a fi îndrăznit vreodată să militeze pentru drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Cred că e cea mai penibilă situaţie în care am văzut vreun politician după 1990", a declarat atunci Călin Popescu Tăriceanu.



În ceea ce priveşte scandalul recent de la DNA, privind înregistrări realizate în sediul DNA Ploieşti şi acuzaţiile de falsificare a unor probe, preşedintele PNL a spus că instituţiile statului trebuie să verifice veridicitatea informaţiilor apărute în spaţiul public, afirmând că nu are încredere în înregistrările difuzate şi că „visul de aur al corupţilor din PSD este să nu mai existe” Laura Codruţa Kovesi.



În 31 ianuarie 2017, în primă instanţă, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au achitat pe Ludovic Orban, fostul candidat PNL la Primăria Capitalei, în dosarul în care a fost judecat pentru folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Ludovic Orban a fost trimis în judecată de DNA în luna mai 2016, fiind acuzat de folosirea influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite, cauza fiind judecată de Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie. Procurorii au susţinut că pe 1 martie 2016, Ludovic Orban ar fi contactat un om de afaceri pe care îl cunoştea, cerându-i bani pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara anului 2016, în care Orban Ludovic fusese nominalizat pentru a candida la funcţia de primar al Municipiului Bucureşti. Omul de afaceri căruia Ludovic Orban i-ar fi solicitat ajutorul financiar este Tiberiu Urdăreanu.