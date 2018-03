Preşedintele Rusiei recunoaşte că şi-ar fi dorit să împiedice destrămarea URSS şi laudă FSB

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: TASS 05.03.2018 22:16

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat în timpul unei întâlniri electorale că şi-ar fi dorit să împiedice prăbuşirea URSS, dar că nu ar vrea să trăiască într-o altă epocă istorică, deoarece strămoşii săi au fost ţărani iobagi, relatează agenţia oficială de presă RIA Novosti. În acelaşi timp, Putin a spus că visul său este ca Rusia să devină o ţară "de succes, puternică şi echilibrată', potrivit Interfax.



'Destrămarea Uniunii Sovietice', a răspuns Putin - la un forum al Frontului popular naţional, o mişcare publică creată de Vladimir Putin însuşi în 2011, care reuneşte 'cetăţeni activi şi neindiferenţi faţă de soarta ţării' -, întrebat ce eveniment produs în Rusia şi-ar fi dorit să-l fi schimbat.



În acelaşi timp, el a recunoscut că nu şi-ar fi dorit să trăiască într-o altă perioadă istorică. 'În trecut, toţi strămoşii mei erau iobagi, iar eu sunt astăzi preşedinte", a spus Putin, care se află la conducerea Rusiei din 2000.



Vladimir Putin şi-a exprimat prima dată în public în anul 2005 regretul faţă de destrămarea URSS. În discursul său anual privind starea naţiunii din acel an, Vladimir Putin a afirmat că prăbuşirea URSS a fost "cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului" trecut, evocând că aproximativ 25 de milioane de ruşi s-au trezit peste noapte în străinătate.



În întâlnirea cu simpatizanţii săi la Kaliningrad, preşedintele rus s-a confesat că nu are un vis care nu să nu i se fi împlinit.



Luni, preşedintele rus a adus laude Serviciului Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) pentru că a reuşit să păstreze secretul dezvoltării rachetelor de nouă generaţie, pe care el le-a prezentat în discursul său despre starea naţiunii la 1 martie, potrivit TASS.



Cu toate acestea, Washingtonul a declarat că nu a fost surprins şi că avea cunoştinţă că Rusia este de mult timp angajată în dezvoltarea unor astfel de tehnologii.



'S-a lucrat mulţi ani la dezvoltarea acestei noi tehnologii; au fost implicaţi mii de oameni, sute de colective de cercetare şi birouri de construcţie, întreprinderi industriale din Rusia. Vreau să subliniez că am reuşit să asigurăm o acoperire eficientă tuturor acestor proiecte de mare anvergură, prin măsuri de contraspionaj', a afirmat Putin, într-un discurs rostit luni în reuniunea colegiului FSB, conform Interfax.



La 1 martie, preşedintele Vladimir Putin afirmase că Rusia a creat o nouă generaţie de arme strategice, între care o rachetă de croazieră cu o sursă de energie nucleară, 'invulnerabilă' în faţa sistemului de apărare antirachetă al SUA şi diferite alte sisteme de apărare antiaeriană, o nouă armă cu laser şi un nou submarin nedetectabil.



La Colegiul FSB, Putin a spus că, în ultimii ani, se înregistrează o intensificare a activităţii serviciilor secrete străine pe teritoriul Rusiei. 'Acestea lucrează intens, recurgând la cele mai moderne metode de spionaj, atât prin agenţi, cât şi prin mijloace tehnice. Doar în cursul anului trecut, FSB a demascat 72 de ofiţeri de legătură şi 397 de agenţi ai unor servicii secrete străine', a spus Putin, el însuşi fost agent KGB în perioada sovietică şi apoi director al FSB înainte de a deveni prim-ministru în anul 1999.



Putin, care se pregăteşte să câştige fără surprize cel de-al patrulea mandat prezidenţial în alegerile din 18 martie, a subliniat rolul FSB în combaterea corupţiei, a extremismului, precum şi în privinţa apărării cetăţenilor de orice fel de radicalisme -'indiferent de nuanţele lor ideologice sau politice', potrivit newsru.com.