Cutremur de 6 grade în Papua Noua Guinee, la o săptămână după seismul devastator cu magnitudinea 7,5

Mai multe replici seismice puternice au zguduit luni zonele montane din Papua Noua Guinee, la o săptămână după cutremurul devastator cu magnitudinea 7,5 care a provocat moartea a zeci de persoane, informează Reuters.



Trei replici cu magnitudinea de peste 5 au fost resimţite la primele ore ale zilei de luni în regiunea Southern Highlands, aflată la circa 600 de kilometri nord-vest de capitala Port Moresby, conform Institutului American de Geofizică (USGS).



Una dintre replicile de luni a avut magnitudinea 6.



''Nu am dormit. (Pământul) s-a zdruncinat toată noaptea'', a declarat pentru Reuters prin telefon William Bando, administratorul provinciei Hela, din localitatea Tari, aflată la circa 40 de kilometri de epicentrul replicilor.



''Ce am trăit în această dimineaţă ar fi putut provoca pagube, însă nu ştim... aproape m-a aruncat din pat'', a descris el.



Centrul naţional pentru intervenţii în caz de dezastre din Port Moresby nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi detalii cu privire la urmările seismelor de luni.



Replicile puternice au lovit o regiune deja afectată de cutremurul devastator cu magnitudinea 7,5 de la 26 februarie, cel mai puternic produs în aproape un secol în zona montană activă seismic, eveniment ce a cauzat alunecări de teren şi prăbuşirea mai multor clădiri.



Cel puţin 67 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma cutremurului de 7,5 produs în Papua Noua Guinee săptămâna trecută, potrivit Crucii Roşii.



''Bilanţul de vineri al Centrului naţional pentru dezastre şi al echipelor de evaluare este de 67 de morţi'', a declarat pentru AFP Udaya Regmi, directorul din Papua Noua Guinee al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.



"Aproximativ 143.000 de persoane sunt afectate şi 17.000 de persoane au fost strămutate deoarece locuinţele lor sunt deteriorate total sau parţial şi, prin urmare, nu mai sunt locuibile", a precizat acesta.



Deşi această regiune nu are aşezări urbane, ea este locuită de circa 670.000 de persoane aflate pe o rază de 100 de kilometri faţă de epicentru, conform Crucii Roşii.



Agenţiile umanitare au informat că aproximativ 150.000 de persoane au rămas fără adăpost, apă sau alimente şi au nevoie de aprovizionare urgentă. Australia, Noua Zeelandă şi Crucea Roşie au solicitat intervenţia umanitară de urgenţă, însă zona afectată este greu accesibilă din cauza condiţiilor geografice dificile, a vremii nefavorabile, dar şi a drumurilor deteriorate şi a podurilor prăbuşite.



Guvernul nu a publicat deocamdată un raport.



''Terenul accidentat şi întreruperea comunicării în zona afectată fac ca evaluarea pagubelor să dureze, însă ştim că zeci de mii de oameni au solicitat ajutor umanitar'', a informat luni ministrul afacerilor externe din Noua Zeelandă, Winston Peters.



Cutremurele se produc frecvent în Papua Noua Guinee, situată pe "centura de foc a Pacificului", joncţiune a mai multor plăci tectonice.