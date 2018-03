Malala Yousafzai, laureată cu Nobel pentru Pace, a revenit în oraşul natal pentru prima dată de la atacul din 2012

Malala Yousafzai, laureată cu Nobel pentru Pace, a revenit în oraşul natal din Pakistan pentru prima dată de când a fost împuşcată acolo de militanţii talibani, în 2012. Yousafzai, în vârstă de 20 de ani, a fost împuşcată în cap pentru că susţinea educaţia femeilor. Atacul a avut loc pe când ea se afla într-un autobuz al şcolii, în Mingora, regiunea Swat.Nu este confirmat că va vizita regiunea, având în vedere existenţa unor restricţii de securitate, scrie BBC, citat de news.ro Joi, a fost anunţat că Yousafzai a revenit din Marea Britanie în Pakistan pentru prima dată de la atac. Ea a ţinut un discurs emoţionant în biroul prim-ministrului de la Islamabad.„Mereu am avut visul că merg în Pakistan şi acolo, în pace şi fără teamă, mă pot plimba pe străzi, pot întâlni oameni, pot vorbi cu ei. Cred că este vechea mea casă din nou, aşadar, chiar se întâmplă şi vă sunt recunoscătoare”, a spus ea.În călătoria ei începută joi, Malala Yousafzai este însoţită de membri ai fundaţiei sale, potrivit presei locale.La vârsta de 11 ani, Yousafzai a început să scrie un jurnal anonim pentru BBC Urdu despre viaţa pe care o duce sub ocupaţia talibană. Un film documentar despre ea a fost realizat în 2009.Ea a devenit activistă şi susţinătoare a educaţiei femeilor, fiind atacată deliberat de militanţii islamişti în autobuzul şcolar în care se afla în octombrie 2012.Talibanii pakistanezi au spus că au împuşcat-o pentru că era „pro-Vest” şi „promova cultura vestică în zonele paştune”.După ce a primit ajutor medical de urgenţă într-un spital militar din Pakistan, a fost transportată în Marea Britanie pentru tratamente şi recuperare, în Birmingham, unde familia ei continuă să trăiască.Yousafzai a continuat să vorbescă despre educaţia copiilor şi drepturile lor în lume. A înfiinţat Malala Fund, împreună cu tatăl ei, Ziauddin, cu scopul de a „munci pentru o lume în care fiecare fată poate învăţa şi conduce fără teamă”.În 2014, ea a devenit cea mai tânără persoană care a câştigat premiul Nobel pentru Pace. A fost laureată împreună cu activistul indian Kailash Satyarthi pentru eforturile întreprinse privind drepturile copiilor.Malala Yousafzai a realizat diverse campanii în timp ce şi-a continuat studiile. În plus, ea este colaborator al Universităţii Oxford.