Fostul premier român Dacian Cioloş a depus actele pentru înfiinţarea partidului Mişcarea România Împreună

Sursa: jurnal.md Foto: bursa.ro 31.03.2018 17:39

Fostul premier român Dacian Cioloş a anunţat, într-o conferinţă de presă, că a depus la actele pentru înfiinţarea partidului Mişcarea România Împreună, desprins din platforma civică România 100.



„În decembrie anul trecut am anunţat că din «Platforma România 100» se va desprinde un partid politic. Vreau să vă anunţ că astăzi de dimineaţă a fost depusă la tribunal cererea de înregistrare a unui nou partid politic ieşit din platformă. Este vorba de partidul Mişcarea România Împreună. Am decis să facem şi acest pas, e primul pas, acela de cerere a înregistrării. Astăzi facem anunţul demersului pe care l-am făcut, şi nu al lansării partidului, îl vom lansa când va exista ca atare”, a spus Dacian Cioloş, potrivit News.ro.



„În document veţi vedea că, pe lângă Statut, în programul politic noi am dezvoltat mai degrabă într-o primă fază în jurul acestor valori - onestitate, competenţă, bun simţ, transparenţă, credinţa că fiecare om e important, că un proiect de reconstrucţie trebuie în jurul oamenilor şi al valorilor lor, şi că toate soluţiile trebuie să aibă la bază aceste valori. Veţi găsi în manifestul politic nişte valori pe care vi le propunem, un mod de a vedea lucrurile şi pe care apoi, cu ceea ce am acumulat deja în activităţile desfăşurate deja obiectivul este ca în lunile următoare, până la momentul lansării efective, să adăugăm la această fundaţie şi soluţiile pe care le propunem pe teme mari. Membrii fondatori şi-au asumat pur şi simplu un rol administrativ, partidul este al tuturor celor care au investit în această platformă”, a explicat Dacian Cioloş.



Amintim că şi formaţiunea Platforma Demnitate şi Adevăr din Republica Moldova, condusă de Andrei Năstase, s-a desprins din mişcarea civică Platforma DA. Formaţiunea este o emanaţie politică a mişcării populare, exprimate în cadrul Marilor Adunări Naţionale din 6 şi 13 septembrie 2015.