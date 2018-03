FURTUNI şi viscol în Statele Unite: Şase oameni au murit, iar mii de curse aeriene au fost anulate

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Hepta 03.03.2018 11:32

Cel puţin şase persoane au murit în urma intemperiilor produse pe Coasta de Est a Statelor Unite, mii de curse aeriene fiind anulate din cauza rafalelor de vânt care au depăşit 130 de km/h, relatează cotidianul The Washington Post.



Numeroşi copaci au fost doborâţi de vânt în statele New York, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Connecticut şi Virginia. Cel puţin şase persoane, cu vârste cuprinse între şase şi 72 de ani, au murit, iar numeroase altele au fost rănite din cauza intemperiilor.



Din cauza furtunilor şi viscolului, cel puţin 3.200 de curse aeriene au fost anulate, în principal în zonele Washington, Boston şi New York.



Pasagerii şi piloţii unui avion care a aterizat pe Aeroportul Dulles din Washington s-au simţit foarte rău din cauza turbulenţelor, a comunicat Administraţia Federală pentru Aviaţie.