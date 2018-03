Theresa May: Rusia a eşuat în mod spectaculos în tentativa ei de a diviza statele occidentale

Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, luni, că Rusia a eşuat ”în mod spectaculos” în tentativa ei de a diviza statele Occidentale, în contextul în care SUA şi mai multe state din UE au decis expulzarea unor diplomaţi ruşi ca urmare a atacului neurotoxic din Salisbury, potrivit BBC.



”Dacă obiectivul Kremlinului a fost de a diviza şi de a intimida alianţa occidentală, atunci eforturile sale au eşuat în mod spectaculos”, a declarat Theresa May.



Declaraţiile premierului britanic au fost făcute în contextul în care SUA şi 14 state membre UE au decis să expulzeze diplomaţi ruşi ca reacţie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede că ar fi fost orchestrat de Moscova.



De asemenea, Theresa May a atras atenţia că peste 130 de persoane ar fi putut fi expuse agentului neurotoxic ”Novicioc” folosit în atacul ce l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal.



”Estimăm că mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic”, a declarat May.