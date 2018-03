SUA expulzează 60 de diplomaţi ruşi şi închide Consulatul rus din Seattle

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Hepta 26.03.2018 16:38

Statele Unite au anunţat, luni, decizia de expulzare a 60 de diplomaţi ruşi, ca reacţie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, atribuit Rusiei, relatează presa de la Washington.



În afară de expulzarea diplomaţilor, Casa Albă a dispus şi închiderea Consulatului rus din oraşul american Seattle, informează cotidianul The Washington Post.



Printre diplomaţii ruşi expulzaţi se numără 12 presupuşi agenţi de informaţii activi în Misiunea Rusiei la sediul ONU din New York.



Decizia reflectă preocupările Washingtonului că activităţile de spionaj ale Rusiei sunt din ce în ce mai agresive, au declarat oficiali din cadrul Administraţiei Donald Trump citaţi de agenţia Reuters.



"Preşedintele Donald Trump a ordonat expulzarea a zeci de agenţi de informaţii ruşi din Statele Unite şi închiderea Consulatului rus din Seattle, din cauza faptului că este aproape de o bază de submarine şi de sediul companiei Boeing", a comunicat Preşedinţia SUA.



"Statele Unite au luat aceste măsuri în comun cu aliaţii NATO şi cu partenerii din întreaga lume, ca reacţie la folosirea de către Rusia a unei arme chimice de tip militar pe teritoriul Marii Britanii, cel mai recent incident în cadrul modelului de activităţi destabilizatoare din lume", precizează Casa Albă.



Londra a decis expulzarea a 23 de diplomaţi ruşi în contextul crizei generate de atacul neurotoxic. Este vorba de cel mai mare număr de diplomaţi ruşi expulzaţi de Marea Britanie în ultimele trei decenii. Aceasta este cea mai gravă criză dintre Rusia şi Marea Britanie din ultimii ani. Moscova a negat orice implicare în atacul neurotoxic din Salisbury şi, în replică, a dispus expulzarea a 23 de diplomaţi britanici.



Administraţia Vladimir Putin a atenţionat Marea Britanie, transmiţându-i recomandarea de a nu ameninţa o "putere nucleară" precum Rusia, în contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Referindu-se la criza bilaterală cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui să ameninţe o putere nucleară". La rândul său, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atenţia că "orice ameninţare cu măsuri punitive împotriva Rusiei va fi urmată de o ripostă".



Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, rănit în oraşul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanţă neurotoxică, au stabilit anchetatorii britanici. Potrivit unor surse din cadrul investigaţiei, substanţa folosită este din gama Noviciok.



Fostul agent al Serviciului rus de informaţii militare (GRU) şi fiica acestuia sunt în stare critică în urma atacului cu o substanţă neurotoxică. Un poliţist care a intervenit este, de asemenea, în stare gravă. În total, 21 de persoane au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat vapori ai substanţei folosite în atac. Serghei Skripal şi fiica lui au fost expuşi contactului cu o substanţă toxică, în cursul unui incident produs în localitatea Salisbury, situată în provincia Wiltshire, la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi continuă să fie în stare critică. Serghei Skripal, în vârstă de 66 de ani, a primit azil în Marea Britanie în anul 2010 după un schimb de agenţi de spionaj efectuat între Statele Unite şi Rusia. Skripal, fost colonel în serviciile secrete ruse, a fost condamnat în 2006 la închisoare, pentru spionaj în favoarea Marii Britanii. Agentul a fost găsit vinovat de legături cu Serviciul britanic de informaţii externe (MI6). La investigaţie participă oameni de ştiinţă ai Institutului Porton Down. Ancheta este coordonată de Direcţia pentru combaterea terorismului a Scotland Yard şi este solicitată contribuţia serviciilor de informaţii.