Manifestaţii împotriva armelor de foc, în peste 800 de oraşe din SUA şi din lume; Sute de mii de oameni, la protestul din Washington

Manifestaţii împotriva armelor de foc s-au desfăşurat în peste 800 de oraşe din SUA şi din lume, numărul participanţilor la mitingul care a avut loc la Washington fiind estimat la peste o jmătate de milion, toţi solicitând un control mai strict privind deţinerea armelor. Printre manifestanţii de la New York s-a aflat Paul McCartney, care a precizat că are un interes special legat de acest subiect având în vedere că prietenul său John Lennon a fost ucis la mică distanţă de locul în care avea loc demonstraţia, scrie news.ro Marşul a fost organizat de adolescenţii care au supravieţuit atacului de pe 14 februarie de la un liceu din Parkland, Florida, care s-a soldat cu moartea a 17 elevi şi profesori.De altfel, supravieţuitori ai atacului s-au adresat mulţimii."Politicieni, reprezentaţi poporul sau plecaţi. Staţi alături de noi sau feriţi-vă, vin alegătorii", s-a adresat mulţimii Cameron Kasky, de 17 ani.Un alt supravieţuitor al atacului de la liceul din Parkland, David Hogg, a afirmat: "Ne vom asigura că oamenii cei mai buni sunt aleşi să conducă, nu în calitate de politiceni, ci ca americani. (...) Putem şi vom schimba lumea!În New York, câţiva contramanifestanţi purtau pancarte cu mesajul: "Lăsaţi America înarmată" şi "Trump reales în 2020".Referindu-se la Asociaţia Naţională a Armelor (NRA), tinerii au scandat: "Hei, Hei, NRA, câţi copii ai mai ucis astăzi?".Printre cei care au participat la marş în apropiere de Central Park s-a aflat şi Paul McCartney, care a spus că are un interes special în dezbaterea privind deţinerea armelor de foc, reamintind că prietenul său John Lennon a fost ucis nu departe de locul în care avea loc marşul.Actorul George Clooney şi soţia sa au donat 500.000 de dolari în sprijinul manifestaţiilor.La marşul de la Washington au fost prezente Ariana Grande şi Demi Lovato.