Scandal şi ironii în Marea Britanie: Cum vor arăta paşapoartele după Brexit

După Brexit, cetăţenii britanici vor trebui să îşi schimbe inclusiv paşapoartele, iar acest proces este deja învăluit în scandaluri şi controverse. În mod ironic, firma care va produce noile paşapoarte este una din franco-olandeză, lucru care a stârnit nemulţumirea companiilor britanice, care acuză guvernul că „nu vrea să sprijine” businessurile din Marea Britanie, deşi scopul Brexitului ar fi fost chiar acesta.Noile paşapoarte ale britanicilor vor fi bleumarin, şi nu vişinii, ca până acum, şi vor fi produse la Amsterdam, de către Gemalto, firma care a câştigat licitaţia cu o ofertă mai ieftină cu 50 de milioane de lire sterline decât cele depuse de competitori.Statul britanic va plăti 490 de milioane de lire sterline pentru noile paşapoarte. Compania olandeză, care are un director francez, a fost aleasă pentru că, sub actualele reglementări ale Uniunii Europene, guvernul nu poate favoriza companiile britanice, ci trebuie să aleagă cea mai avantajoasă ofertă.„Este o decizie surprinzătoare şi dezamăgitoare. Am auzit mulţi oficiali vorbind în presă despre cum noile paşapoarte albastre sunt un simbol al identităţii britanice. Acum, acest simbol al britanicilor va fi fabricat în Olanda”, a declarat Martin Sutherland, directorul companiei De La Rue, cea care a produs până în prezent paşapoartele britanicilor, potrivit Daily Mail.De asemenea, el i-a cerut premierului Theresa May să vină la el în fabrică şi să le explice muncitorilor de ce a fost luată această decizie. Sutherland susţine şi că firmei sale nu i-a fost permisă participarea la licitaţie.Compania De La Rue este cel mai mare producător de paşapoarte la nivel mondial. În Marea Britanie, firma are şase fabrici. De cealaltă parte, Gemalto are sediul la Amsterdam şi puncte de lucru în 47 de ţări din întreaga lume, cu un număr total de aproximativ 15.000 de angajaţi. Este listată la bursa din Olanda şi din Franţa.