Peste 150 de balene au eşuat vineri pe o plajă din Australia de Vest; 135 dintre acestea au murit

Peste 150 de balene au eşuat vineri în statul Australia de Vest, a informat Ministerul pentru Pescuit din Australia, citat de DPA.



Grupul de balene pilot cu înotătoarea scurtă a eşuat pe plaja Golfului Hamelin, în apropierea oraşului Augusta, la 315 kilometri sud de Perth, a indicat ministerul amintit într-o declaraţie.



Potrivit The Guardian, 135 de balene au murit, iar o operaţiune pentru salvarea celor rămase în viaţă este în prezent în curs de desfăşurare.



Autorităţile au închis toate plajele dintre Golful Hamelin şi Boranup până la o notificare ulterioară, pentru a se putea ocupa de acest incident.



Potrivit declaraţiei ministerului, a fost emisă şi o alertă de rechini din cauza numeroaselor carcase de balenă din zonă.



Un adult de balenă pilot cu înotătoarea scurtă are o lungime de aproximativ cinci metri şi cântăreşte până la trei tone. Specia poate fi întâlnită în apele tropicale şi subtropicale.



Potrivit DPA, nu este prima dată când un astfel de incident are loc în zonă. În 2009, peste 80 de balene pilot şi delfini au murit după ce au eşuat în Golful Hamelin.