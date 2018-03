O actriţă din serialul „Sex and the City” candidează pentru funcţia de guvernator de New York

Cynthia Nixon, una dintre vedetele serialului de televiziune Sex and the City şi-a lansat luni campania pentru candidatura la funcţia de guvernator al statului New York, informează DPA.



Nixon, care a jucat rolul unei femei de carieră, Miranda Hobbes în serialul de succes produs de HBO care a fost difuzat din anul 1998 până în 2004, şi-a anunţat candidatura pe contul său de Twitter invocând dragostea sa pentru oraşul New York şi promovând politici progresiste.



"Iubesc New York, iar astăzi îmi anunţ candidatura pentru funcţia de guvernator", a declarat actriţa în vârstă de 51 de ani, născută în oraşul în care candidează, scrie Agerpres.



Printre principalele sale obiective ea a enumerat îmbunătăţirea asistenţei medicale şi repararea sistemului de transport subteran "defect" din New York City.



"Ne-am săturat de politicieni cărora le pasă mai mult de titlurile din presă şi de putere decât de noi", a spus ea într-o înregistrare video publicată pe Twitter. "Nu mai poate fi vorba doar de afaceri, ca de obicei", a adăugat ea.