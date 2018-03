Record mondial doborât de un înotător de 99 de ani

02.03.2018

Un australian în vârstă de 99 de ani a doborât recordul mondial la înot, proba 50 m liber, pentru categoria sa de vârstă, relatează BBC News.



George Corones a scos un timp de 56,12 secunde, la un eveniment oficial din Queensland, un nou record pentru categoria de vârstă 100-104 ani. Ultimul record fusese stabilit în 2014 şi era de 91 de secunde.



Corones este eligibil pentru această categorie de vârstă pentru că urmează să împlinească 100 de ani în luna aprilie. El a declarat că este încântat de recordul pe care a reuşit să îl stabilească.



„Pentru mine, a fost o probă exemplară de înot, am fost bine echilibrat şi eram mereu pregătit să împing peretele puternic, spre final, cu mâna”, a declarat el pentru BBC.



Bătrânul a mai adăugat că a fost copleşit de mulţimea care l-a aplaudat cu entuziasm. Corones, originar din Brisbane, spune că era pasionat de înot în tinereţe, dar s-a reapucat de acest sport abia după vârsta de 80 de ani.



„Am renunţat la începutul celui de-al Doilea Război Mondial şi nu cred că am mai înotat până când nu am ieşit la pensie. Am început să înot din nou pentru a mă menţine în formă”, a spus el.



Bătrânul se antrenează înotând trei ture de bazin de trei ori pe săptămână, dar merge şi la sala de fitness. „La vârsta asta, îţi ia ceva să îţi intri în formă, devii epuizat mult mai repede, dar dacă faci exerciţii cu măsură, rezultatele sunt astronomice”, a declarat acesta.