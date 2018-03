Crimeea votează pentru prima oară la prezidenţialele din Rusia după anexarea din 2014

Cetăţenii din Crimeea şi Sevastopol votează pentru prima dată în alegerile prezidenţiale din Rusia chiar în ziua în care se împlinesc patru ani de la anexarea ilegală a Crimeei.



Potrivit autorităţilor ruse, în Crimeea au fost deschise peste 1.200 de secţii de votare, iar în Sevastopol alte 182 pentru cei aproximativ 1.5 milioane de oameni înscrişi pe listele electorale, potrivit agenţiei Tass.



”Este pentru prima dată când un astfel de vot are loc în Crimeea. Este un eveniment crucial, la fel ca referendumul pentru reunificare din 2014", a declarat Serghei Axionov, liderul autoproclamat al regiunii.



Rusia a anexat Peninsula Crimeea în anul 2014, ca urmare a unui referendum, o manevră criticată dur de Occident.



În Ucraina, din cauza deciziei Guvernului de la Kiev de a nu permite cetăţenilor ruşi să voteze în cadrul alegerilor prezidenţiale, forţele de securitate ucrainene au fost nevoite să încercuiască facilităţile Rusiei din această ţară, aspect ce a provocat furia populaţiei rusofone, informează The Associated Press.