Cazul Skripal: Răspunsul Rusiei nu schimbă cu nimic faptele, afirmă premierul Theresa May

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: fortunascorner.com 18.03.2018 10:16

Premierul britanic Theresa May a declarat sâmbătă că măsurile de retorsiune luate de către Moscova ca reacţie la sancţiunile britanice 'nu schimbă cu nimic faptele' şi nici culpabilitatea Rusiei în otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relatează AFP.



'Răspunsul Rusiei nu schimbă cu nimic faptele: tentativa de asasinare a două persoane pe teritoriul britanic, pentru care nu există nicio altă concluzie decât cea a culpabilităţii statului rus', a declarat şefa guvernului britanic într-un discurs rostit la Londra, la congresul de primăvară al formaţiunii sale politice, Partidul Conservator.



Theresa May a afirmat totodată că Marea Britanie va decide următorii paşi alături de aliaţii săi în zilele următoare după ce Rusia a a anunţat sâmbătă că va expulza 23 de diplomaţi britanici, relatează Reuters.



Ea a declarat că guvernul britanic 'a anticipat un răspuns de acest fel' din partea autorităţilor ruse.



'Nu vom tolera niciodată o ameninţare la adresa vieţii cetăţenilor britanici şi a altora pe teritoriul Marii Britanii din partea guvernului rus. Suntem asiguraţi de sprijinul puternic pe care l-am primit din partea prietenilor şi a aliaţilor noştri din întreaga lume', a mai spus şefa guvernului de la Londra.



Theresa May a acuzat Rusia de 'încălcarea flagrantă a dreptului internaţional şi a Convenţiei privind armele chimice', subliniind în acelaşi timp că nu există 'niciun dezacord cu poporul rus' sau cu cetăţenii ruşi care trăiesc în Marea Britanie.



Serghei Skripal, fost colonel GRU (Serviciul de informaţii al armatei ruse), şi fiica sa Iulia, au fost găsiţi la 4 martie în stare de inconştienţă pe o bancă din apropierea unui centru comercial din oraşul Salisbury, în sud-vestul Angliei. Londra susţine că cei doi au fost otrăviţi cu un agent neurotoxic de uz militar din grupul de agenţi 'Noviciok', dezvoltat de Rusia.