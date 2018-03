Aleksei Navalnîi cere continuarea anchetei privind asasinarea lui Boris Nemţov

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: Reuters 18.03.2018 12:32

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a cerut sâmbătă, în faţa clădirii unde a locuit Boris Nemţov, liderul opoziţiei ruse asasinat în urmă cu trei ani lângă Kremlin, ca 'cei care au organizat acest asasinat să fie traşi la răspundere', relatează AFP.



O placă memorială a fost inaugurată vineri pe faţada imobilului din Moscova în care a locuit Nemţov, în prezenţa Kseniei Sobciak, jurnalistă de televiziune apropiată opoziţiei liberale şi candidată la alegerile prezidenţiale din 18 martie. Aleksei Navalnîi nu a fost prezent vineri la eveniment.



'Nu am nevoie de o placă (memorială), am nevoie ca cei care l-au ucis să fie traşi la răspundere. Ca cei care au organizat această crimă să fie aduşi în faţa justiţiei', a declarat el sâmbătă în faţa clădirii în care a locuit Nemţov, în prezenţa a circa 150 de persoane.



Principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, nu a fost lăsat să participe la alegeri, din cauza unei condamnări penale, denunţată de el ca fiind fabricată de putere. Navalnîi a lansat un apel la boicotarea alegerilor şi face demersuri pentru ca simpatizanţii săi să poată acţiona ca observatori la scrutinul de duminică.



'Boris Nemţov a făcut multe pentru ca ţara noastră să aibă aliaţi...Însă rezultatul conducerii lui Putin este că suntem în conflict cu întreaga planetă, că am început un război cu vecinii noştri. Este o ruşine pentru ţara noastră', a declarat sâmbătă Ilia Iachine, o altă figură a opoziţiei ruse şi un aliat a lui Boris Nemţov.



La sfârşitul lunii februarie, câteva mii de persoane au mers la Moscova pentru a-i aduce un omagiu lui Nemţov, purtând pancarte cu mesajele 'Nu mă tem' şi 'Ne vom aminti, nu vom ierta'.