Londra se gândeşte la măsuri împreună cu aliaţii şi partenerii în cazul Skripal

Premierul Theresa May a anunţat sâmbătă că Marea Britanie va analiza ”viitoare măsuri, în zilele următoare, împreună cu aliaţii şi partenerii noştri”, în criza cu Rusia, în urma otrăvirii pe 4 martie a unui fost spion rus pe teritoriul britanic, relatează The Associated Press.



Atacul care i-a vizat pe Serghei şi Iulia Skripal este ”o încălcare flagrantă a legii internaţionale şi a convenţiei cu privire la armamentul chimic”, a denunţat ea.



Şefa Guvernului britanic.a făcut aceste declaraţii după ce Moscova a anunţat că expulzează 23 de diplomaţi britanici, între alte măsuri de retorsiune faţă de decizia Londrei de a expulza acelaşi număr de diplomaţi de la Ambasada Rusiei.



May a declarat sâmbătă, la Congresul Partidului Conservator, la Londra, că Guvernul se aştepta la măsurile anunţate de Moscova.



Ea a declarat statul rus ”vinovat” de atacul care i-a vizat pe membrii familiei Skripal.



Rusia neagă orice implicare.



Pe de altă parte, Ministerul rus de Externe a pus furia Occidentului, în urma atacului cu un agent neurotoxic în Marea Britanie, pe seama războiului din Siria.



O purtătoare de cuvânt a ministerului rus, Maria Zaharova, a reiterat sâmbătă că Rusia nu este implicată în otrăvirea de pe 4 martie.



Zaharova a dezminţit existenţa agentului neurotoxic novicioc, pe care Londra acuză Moscova că l-a folosit în Anglia.



Londra atacă Moscova deoarece este frustrată de avansul forţelor guvernamentale siriene, susţinute de Rusia, împotriva rebelilor susţinuţi de occidentali, a apreciat Zaharova la postul Rusia-24.



Occidentul încearcă să ”distragă atenţia de la ceea ce a făcut în Siria şi Irak”, iar Marea Britanie ”simte cumva nevoia să arate lumii că Rusia nu este da fapt o menţinătoare a păcii şi că joacă propriul joc”.