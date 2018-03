Theresa May va prezenta Parlamentului propuneri de sancţiuni pentru Rusia

Prim-ministrul britanic Theresa May va prezenta Parlamentului o serie de măsuri care ar putea fi luate împotriva Rusiei, după ce termenul limită pentru ca Moscova să ofere o explicaţie privind otrăvirea unui fost spion rus a expirat la mizerul nopţii de marţi spre miercuri, scrie The Guardian. Rusia a transmis că va răspunde în cazul unor noi măsuri împotriva sa.



Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Maria Zakharova, a afirmat că Marea Britanie trebuie să încerce să nu ameninţe Moscova, făcând referire la un discurs recent al lui Putin în care a vorbit despre noi arme nucleare.



Prim-ministrul britanic Theresa May va conduce o întâlnire a Consiliului naţional de securitate pentru a-şi face publice propunerile, după o zi în care a căutat susţinere de la preşedintele american, Donald Trump, de la NATO şi statele UE, inclusiv de la cancelarul german Angela Merkel.



Downing Street a spus că Trump şi-a oferit susţinerea totală faţă de Marea Britanie în această privinţă, iar Casa Albă a transmis că cei doi lideri "au fost de acord că trebuie să existe consecinţe pentru cei care folosesc arme odioase şi încalcă flagrant normele internaţionale”.



Boris Johnson, ministrul de Externe, a vorbit cu omologul său francez, Jean-Yves Le Drian, care a spus că şi Franţa este pregătită să ia măsuri concrete, precizând că ţara sa este îngrijorată de faptul că Rusia foloseşte arme chimice în Siria.



Atât May, cât şi Johnson au vorbit cu omologii lor germani, iar Ministerul de Externe britanic a spus că Berlinul susţine noi măsuri contra dezinformărilor din partea Rusiei.



Frans Timmermans, vicepreşedinte al Comisiei Europene, a declarat, la rândul său, că Europa ar trebui să facă front comun: "Este foarte important ca cei care sunt responsabili pentru ce s-a întâmplat să vadă clar că există o solidaritate europeană fără echivoc şi foarte puternică în eforturile de a-i pedepsi”.



Printre opţiunile luate în considerare de britanici sunt noi sancţiuni, interdicţii privind vizele, precum şi acţiuni ale Ofcom împotriva televiziunii de stat RT. Ofcom i-a avertizat pe cei de la RT că "un atac ilegal al Rusiei” împotriva Regatului Unit ar declanşa o investigaţie prin care li s-ar putea retrage licenţa.



La Moscova, Ministerul de Externe rus l-a convocat pe ambasadorul britanic, Laurie Bristow, şi a avertizat că "acţiunile autorităţilor britanice sunt provocatoare”. "Nicio publicaţie britanică nu va mai opera în ţara noastră dacă închid Russia Today”, a spus Zakharova.



Ambasadorul Rusiei la Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, Alexander Shulgin, a acuzat Marea Britanie că aduce acuzaţii nefondate şi cauzează isterie: "Facem apel la ei să abandoneze limbajul ultimatumurilor şi ameninţările şi să se întoarcă la termenii legali ai convenţiei armelor chimice, care ne permite să rezolvăm o astfel de situaţie”.