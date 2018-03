SUA avertizează că ar putea lua măsuri privind situaţia din Siria

Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a avertizat luni că Washingtonul „rămâne pregătit să acţioneze în caz că trebuiedacă va fi necesar”, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va lua măsuri în cazul Siriei, bombardamentele continuând în Ghouta de Est, scrie Reuters. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email



Statele Unite au cerut Consiliului de Securitate un armistiţiu de 30 de zile în Damasc şi în regiunea Ghouta de Est, aflată sub controlul rebelilor. Forţele pro-guvernamentale, susţinute de Rusia şi Iran, susţin că atacă grupări „teroriste” care bombardează capitala.



Atacurile armatei în Ghouta de Est s-au soldat cu aproximativ 1.160 de morţi de pe 18 februarie până în prezent, conform unui grup de monitorizare a conflictelor. Preşedintele sirian Bashar al-Assad are ca scop distrugerea ultimului bastion al rebelilor de lângă capitala Damasc.



„Nu este calea pe care o preferăm, dar este calea pe care am demonstrat în trecut că suntem dispuşi să o luăm şi suntem pregătiţi să o facem din nou. Când comunitatea internaţională nu reuşeşte să ia măsuri, statele sunt nevoite să intervină”, a spus Haley membrilor Consiliului de Securitate.



Statele Unite au bombardat o bază aeriană a guvernului sirian anul trecut din cauza unui atac chimic.



„Nu au fost oprite ostilităţile. Violenţa continuă în Ghouta de Est dar şi în afara ei – inclusiv în Afrin, părţi din Idlib şi chiar la Damasc şi în suburbii”, a spus secretarul general al ONU, Antonio Guterres.



„Asediul nu s-a oprit. Din câte ştim, nicio persoană în stare critică sau rănită nu a fost până acum evacuată”, a adăugat el.



Reprezentantul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzia, a precizat că unele state acuză guvernul sirian că se foloseşte de atacuri chimice pentru a „pregăti terenul pentru un atac unilateral împotriva Siriei, un stat suveran”.



„Am auzit zvonuri în această direcţie de la unele dintre delegaţii astăzi. Sunt cântăriţi care paşi ar putea lovi stabilitatea regională foarte puternic”, a adăugat el.



Pe de altă parte, avioanele de luptă siriene au atacat oraşe din sud aflate sub controlul rebelilor, având loc astfel primele atacuri de acest gen în zonă de când Statele Unite şi Rusia au semnat un acord potrivit căruia regiunea va fi una fără conflicte, anul trecut.



Administraţia Trump face referire constant la zona din sud ca semn al progresului la care a ajuns în discuţiile cu Moscova privind reducerea violenţelor în Siria. Dar luni Departamentul de Stat american a spus că este foarte îngrijorat de violenţele din zonă şi a cerut „o întâlnire de urgenţă” în Iordania pentru a se discuta despre administrarea regiunii.



„Dacă informaţiile privind atacurile sunt adevărate, ar reprezenta o încălcare clară a armistiţiului de către regimul sirian, lucru care ar mări intensitatea conflictului. Facem apel către toate părţile implicate în zona de sud-vest să nu ia măsuri care ar putea pune în pericol armistiţiul şi care ar face cooperarea pe viitor mult mai dificilă”, a spus un oficial al Departamentului de Stat.